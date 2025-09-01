Zumbaa, minibands-jumppaa ja kuntonyrkkeilyä syksyn ryhmäliikuntatunneilla
Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden monipuoliset liikuntaryhmät käynnistyvät maanantaina 1.9.2025. Kaikkiin liikuntaryhmiin voi osallistua edullisella liikuntakortilla tai kertalipuilla.
Syyskaudella 2025 tuntivalikoimassa on muun muassa zumbaa, minibands-kuminauhajumppaa, kuntonyrkkeilyä, kuntosaliohjausta sekä pilatesta.
Matalan kynnyksen terveysliikuntaryhmiä on tarjolla maanantaista torstaihin kaiken kuntoisille miehille ja naisille.
Katso aikataulu: www.vaasa.fi/ryhmaliikunta
Ryhmäliikuntaan voit osallistua rajoituksetta ostamalla liikuntakortin koko syyskaudeksi. Voit ostaa myös kertalippuja.
- Liikuntakortti 56 €
- Liikuntakortti eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille 43 €
- Kertalippu 4 €
Liikuntakortteja, kausitarroja ja kertalippuja myydään:
- Vaasan uimahallin kassalla
- Tammipihan kansalaisinfossa
- Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä
Erityisryhmien ja ikäihmisten vesijumpassa ja kuntosaliryhmissä tilaa
Vaasan kaupungin liikuntapalvelut järjestää myös soveltavan liikunnan ryhmiä. Soveltava liikunta on suunnattu niille, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja.
Kohderyhmää ovat myös ne henkilöt, joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä.
Tarjolla on muun muassa kuntosaliryhmiä ja vesijumppaa. Näihin ilmoittaudutaan erikseen, ja ryhmissä on vielä hyvin tilaa!
Katso kaikki soveltavan liikunnan tunnit: www.vaasa.fi/soveltava-liikunta
Hinnat
- Liikuntakortti: 43 € (koko syksy, rajoittamaton osallistuminen ryhmiin)
- Silverian uimakortti: 41 €
- Kertalippu: 4 €
Kortteja myydään Vaasan uimahallin kassalla, Tammipihan kansalaisinfo sekä Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä.
Liikuntapalveluvastaava Siv Aro, puh. 040 721 9760, siv.aro@vaasa.fi
Vastaava liikunnanohjaaja Theresa Ditzler, puh. 0400 983 993, theresa.ditzler@vaasa.fi
