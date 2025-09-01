Zumbaa, minibands-jumppaa ja kuntonyrkkeilyä syksyn ryhmäliikuntatunneilla

Syyskaudella 2025 tuntivalikoimassa on muun muassa zumbaa, minibands-kuminauhajumppaa, kuntonyrkkeilyä, kuntosaliohjausta sekä pilatesta.

Matalan kynnyksen terveysliikuntaryhmiä on tarjolla maanantaista torstaihin kaiken kuntoisille miehille ja naisille.

Katso aikataulu: www.vaasa.fi/ryhmaliikunta

Ryhmäliikuntaan voit osallistua rajoituksetta ostamalla liikuntakortin koko syyskaudeksi. Voit ostaa myös kertalippuja.

Liikuntakortti 56 €

Liikuntakortti eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille 43 €

Kertalippu 4 €

Liikuntakortteja, kausitarroja ja kertalippuja myydään:

Vaasan uimahallin kassalla

Tammipihan kansalaisinfossa

Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä

Erityisryhmien ja ikäihmisten vesijumpassa ja kuntosaliryhmissä tilaa

Vaasan kaupungin liikuntapalvelut järjestää myös soveltavan liikunnan ryhmiä. Soveltava liikunta on suunnattu niille, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja.

Kohderyhmää ovat myös ne henkilöt, joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä.

Tarjolla on muun muassa kuntosaliryhmiä ja vesijumppaa. Näihin ilmoittaudutaan erikseen, ja ryhmissä on vielä hyvin tilaa!

Katso kaikki soveltavan liikunnan tunnit: www.vaasa.fi/soveltava-liikunta

Hinnat

Liikuntakortti: 43 € (koko syksy, rajoittamaton osallistuminen ryhmiin)

Silverian uimakortti: 41 €

Kertalippu: 4 €

Kortteja myydään Vaasan uimahallin kassalla, Tammipihan kansalaisinfo sekä Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä.