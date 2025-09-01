Vaasan kaupunki - Vasa stad

Zumbaa, minibands-jumppaa ja kuntonyrkkeilyä syksyn ryhmäliikuntatunneilla

1.9.2025 14:01:26 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden monipuoliset liikuntaryhmät käynnistyvät maanantaina 1.9.2025. Kaikkiin liikuntaryhmiin voi osallistua edullisella liikuntakortilla tai kertalipuilla. 

Syyskaudella 2025 tuntivalikoimassa on muun muassa zumbaa, minibands-kuminauhajumppaa, kuntonyrkkeilyä, kuntosaliohjausta sekä pilatesta.  

Matalan kynnyksen terveysliikuntaryhmiä on tarjolla maanantaista torstaihin kaiken kuntoisille miehille ja naisille.  

Katso aikataulu: www.vaasa.fi/ryhmaliikunta

Ryhmäliikuntaan voit osallistua rajoituksetta ostamalla liikuntakortin koko syyskaudeksi. Voit ostaa myös kertalippuja.

  • Liikuntakortti 56 €
  • Liikuntakortti eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille 43 €
  • Kertalippu 4 € 

Liikuntakortteja, kausitarroja ja kertalippuja myydään:

  • Vaasan uimahallin kassalla
  • Tammipihan kansalaisinfossa
  • Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä 

Erityisryhmien ja ikäihmisten vesijumpassa ja kuntosaliryhmissä tilaa

Vaasan kaupungin liikuntapalvelut järjestää myös soveltavan liikunnan ryhmiä. Soveltava liikunta on suunnattu niille, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja.

Kohderyhmää ovat myös ne henkilöt, joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä.

Tarjolla on muun muassa kuntosaliryhmiä ja vesijumppaa. Näihin ilmoittaudutaan erikseen, ja ryhmissä on vielä hyvin tilaa!

Katso kaikki soveltavan liikunnan tunnit: www.vaasa.fi/soveltava-liikunta   

Hinnat 

  • Liikuntakortti: 43 € (koko syksy, rajoittamaton osallistuminen ryhmiin)
  • Silverian uimakortti: 41 €
  • Kertalippu: 4 € 

Kortteja myydään Vaasan uimahallin kassalla, Tammipihan kansalaisinfo sekä Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä. 

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaliikunta

Yhteyshenkilöt

Liikuntapalveluvastaava Siv Aro, puh. 040 721 9760, siv.aro@vaasa.fi 

Vastaava liikunnanohjaaja Theresa Ditzler, puh. 0400 983 993, theresa.ditzler@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye