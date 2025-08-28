Inarintiestä Vallilassa ehdotetaan Helsingin ensimmäistä koulukatua

Vallilan peruskoulun pääkoulu on valmistumassa peruskorjauksesta kesällä 2026 samalla kun Mäkelänkadulla on käynnissä laaja peruskorjaus. Inarintie turvallisena ja houkuttelevana koulukatuna tarjoaisi turvallisen vaihtoehtoisen reitin isolle joukolle Vallilan koululaisia.

Aloite ehdottaa, että koulukatu väliaikaisena projektina suunniteltaisiin yhdessä Vallilan koulun lasten ja koko yhteisön kanssa seuraavan vuoden aikana niin, että väliaikaiset järjestelyt voitaisiin ottaa käyttöön elokuussa 2026. Myöhemmin koulukadun ja Inarintien varren puistikoiden järjestelyt ja ratkaisut rakennettaisiin pysyviksi kokeilusta saatujen oppien avulla.

Inarintie on rauhallinen paikalliskatu, jossa ajoneuvoliikennettä on hyvin vähän ja se tarjoaisi siksikin hyvän mahdollisuuden kehittää helsinkiläisten versiota pariisilaisesta koulukadusta.

Idea aloitteeseen tuli Vallilan koulun oppilaiden vanhemmilta.

Aloite keräsi yhteensä 26 valtuutetun kannatuksen vihreistä, sosialidemokraateista, vasemmistoliitosta, kokoomuksesta ja rkp:stä. Aloitteet, joissa on yli 25 allekirjoitusta tulevat valtuuston vastattavaksi.

Aloite kokonaisuudessaan

Inarintiestä Helsingin ensimmäinen koulukatu

Aloite esittää, että Inarintiestä Vallilassa tehdään Helsingin ensimmäinen koulukatu ja että Inarintien varrella olevat puistot ja puistikot kunnostetaan osallistaen asukkaita kunnostuksen suunnitteluun. Esitämme, että koulukatu otetaan käyttöön elokuusta 2026 lasten palatessa Vallilan pääkouluun. Koulukatu toimii ensin väliaikaisena ja väliaikaisten ratkaisujen aikana koulukadun pysyvät elementit ja Inarintien varren viiden puiston ja puistikon pysyvät ratkaisut suunnitellaan erityisesti alueen lapsia osallistamalla.

Koulukatuja on toteutettu lukuisissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Edelläkävijä koulujen edustoilla katujen muuttamisessa vehreäksi, viihtyisäksi, turvalliseksi ja myös leikkiin kutusuvaksi kaupunkitilaksi on ollut Pariisi, jossa on toteutettu jo noin 300 koulukatua. Koulukatuja voidaan toteuttaa monenlaisilla resepteillä, tärkeää on se, että ympäristö paranee ja muuttuu lasten näkökulmasta houkuttelevammaksi. Lasten näkökulmasta houkuttelevampi ympäristö luo samalla myös aikaisille paikkoja kohtaamiseen ja hyvään kaupunkielämään.

Vallilan koulun on tarkoitus valmistua peruskorjauksesta kesällä 2026. Mäkelänkadulla on samaan aikaan käynnissä laaja peruskorjaus. Tästä syystä Inarintien koulukadun väliaikaisen vaiheen olisi hyvä alkaa elokuussa 2026, jolloin koulukadun viihtyisyyttä lisäävät ja kadulle turvallisuutta tuovat elementit loisivat siitä houkuttelevan vaihtoehtoisen reitin Mäkelänkatuun verrattuna.

Inarintie on paikallinen katu Vallilassa ja sen moottoriajoneuvoliikenteen määrä on hyvin vähäinen, arvioiden mukaan noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä tekee mahdolliseksi katutilan muokkaamisen ja muuttamisen reippaastikin, kunhan tontille ajo on mahdollista. Kadun varren puistoissa näkyy myös tämänhetkinen vaikea huumausainetilanne, joka herättää lapsissa turvattomuuden tunnetta, ja myös tähän tunteeseen uudistuksella on mahdollisuus vaikuttaa.

Inarintien luonne antaa mahdollisuuden kokeilla ja kehittää katutilan muutosta kunnianhimoisesti, lisäten katuvihreää ja puita, joiden avulla voidaan luoda tarpeellista vettää imevää pinta-alaa ja torjua liiallista hellettä. Inarintielle on mahdollista kehittää ratkaisuja, jotka tekevät koulukadusta leikkiin, peleihin, viihtymiseen ja liikkeeseen sopivan ympäristön.

Koulukadun ensimmäinen, väliaikainen versio olisi siis perusteltua suunnitella kaupungin ja Vallilan koulun yhteisön kanssa yhteistyössä siten, että koulukatu voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2026 ja että väliaikaisten ratkaisujen aikana suunnitellaan koulukadun pysyvät ratkaisut samalla kun Inarintien varren puistojen ja puistikkojen peruskorjaukset suunnitellaan. Inarintien koulukatu toimisi samalla esimerkkinä ja alustana laajemmalle koulukatujen ryppään suunnittelulle Helsingissä. Helsinki on tehnyt ansiokasta työtä Unisefin lapsiystävällisenä kuntana ja koulukatujen suunnittelu yhdessä kouluyhteisöjen kanssa toisi tähän lapsiystävällisyyden filosofiaan uuden konkreettisen kerroksen.