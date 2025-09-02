Kuusamoon suunnitteilla uusi pelastusasema – urakoitsija valittu, päätöksenteko etenee

Uusi pelastusasema on kerrosalaltaan 2285,5 kem2. Se sijoittuu keskeiselle paikalle poliisin ja rajavartioaseman viereen, mikä tukee viranomaisten yhteistyötä. Pelastusasemalla toimivat yhdessä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, Oys Ensihoito ja Kuusamon VPK.

Hanke on edennyt vaiheittain. Ensin laadittiin hankeselvitys, jonka pohjalta käynnistettiin hankesuunnittelu ja kaksivaiheinen kilpailutus. Pohteen aluehallitus on hyväksynyt kehitysvaiheen käynnistämisen ja valtuuttanut sopimusten allekirjoittamisen. Lisäksi aluehallitus on valtuuttanut maanrakennustöiden tilaamisen ja rakentamisen valmistelutyöt. Toteutusvaiheen sopimus tuodaan vielä erikseen aluehallituksen hyväksyttäväksi.

Rakennus toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa tilaaja ja käyttäjät kehittävät ja suunnittelevat hanketta yhdessä urakoitsijan sekä suunnittelijoiden kanssa vastaamaan hankkeelle asetettuja teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Urakoitsija, joka toimii hankkeen päätoteuttajana vastaa suunnittelusta, lupaprosesseista ja rakentamisesta. Urakoitsijaksi on valittu Rakennusliike Lapti Oy. Rakennuttajakonsulttina toimii A-insinöörit. Kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettiin heinäkuussa 2025.

Hankkeessa on parhaillaan meneillään kehitysvaihe, jonka keskeisimpänä tavoitteena on kehittää suunnittelu- ja toteutusratkaisuja niin, että päästään hankkeelle asetettuun tavoitehinta-arvioon. Tämän jälkeen voidaan siirtyä toteutusvaiheeseen.

Uuden pelastusaseman suunnittelussa on huomioitu muun muassa tilojen turvallisuus, puhtaus, logistiset tarpeet ja modernit toiminnallisuusvaatimukset. Suunnittelu on alusta alkaen perustunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen ja ensihoidon uusiin toimintamalleihin, jotka eroavat aiemmasta ja tarjoavat konkreettisia mahdollisuuksia toiminnan uudistamiseen.

Hankkeen valmistelevat työt ovat käynnistyneet metsänhakkuulla elokuun lopulla. Tavoitteena on, että toteutusvaiheen sopimus voitaisiin viedä aluehallituksen päätettäväksi syys-lokakuun vaihteessa, jonka jälkeen perustustyöt voidaan aloittaa. Tavoitteena on, että kohde on luovutettavissa valmiina tilaajalle lokakuussa 2026 ja toiminta uusissa tiloissa alkaa tammikuussa 2027.

Pohteen aluehallituksen päätöksellä koko hankkeen tavoitekustannusarvio on 9,5 miljoonaa euroa, josta urakan tavoitehinta-arvio on 8,5 miljoonaa euroa. KVR-urakka sisältää rakentamisen, talotekniikan (LVISA) sekä suunnittelun kustannukset. Vuoden 2026–2027 talousarviossa on varauduttu myös irtaimistohankintoihin.

Uusi pelastusasema korvaa Kuusamon keskustassa sijaitsevan, vuonna 1982 valmistuneen nykyisen aseman, jonka toiminnallisuus ei enää vastaa nykyvaatimuksia. Sen kuntoa ja peruskorjausmahdollisuuksia selvitettiin vuosina 2019–2021. Selvitysten perusteella uudisrakennus arvioitiin peruskorjausta paremmaksi ratkaisuksi. Toinen Kuusamon pelastusasemista sijaitsee Rukalla.