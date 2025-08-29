Vastuullisesti vaikuttavaa korkeakoulutusta – Diakin kestävyysraportti 2024 julkaistu
Vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat keskeinen osa Diakin toimintaa ja arvoja. Diak on arvolähtöisesti johdettu korkeakoulu ja tekemisemme tähtää entistä inhimillisempään ja kestävämpään maailmaan. Kestävyysraportti 2024 tuo esille Diakin toimia, panostuksia ja tavoitteita ympäristövastuun, sosiaalisten vaikutusten, hyvän hallintotavan ja kestävän kehityksen edistämiseksi.
Nopeasti muuttuva toimintaympäristö korostaa entisestään kestävän kehityksen ja vastuullisen päätöksenteon merkitystä. Tuore kestävyysraportti kuvaa vuoden 2024 Diakin vastuullisuustyötä ja esittelee edistymistä suhteessa erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteista raportissa korostuvat erityisesti hyvinvoinnin edistäminen kaiken ikäisille, eriarvoisuuden vähentäminen sekä ilmastovastuu ja kulutuksen kestävyys.
Hyvinvointia kaiken ikäisille
Diak on Suomen suurimpia sosiaali- ja terveysalan kouluttajia, josta valmistuvat sote-osaajat edistävät hyvinvointia eri ikäisille ja erityisesti syrjäytymisriskissä oleville väestöryhmille.
– Myös Diakin opiskelijoiden hyvinvointiin panostetaan: Diakissa on seurattu opiskelijoiden kokemusta omasta hyvinvoinnistaan syksystä 2024 alkaen digitaalisella ZekkiPro-työkalulla, jonka avulla opiskelijoiden hyvinvoinnista saadaan systemaattista ja ajantasaista dataa. Se mahdollistaa ryhmäkohtaisten haasteiden tunnistamisen ja niihin reagoimisen, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö Reija Paananen.
Opiskelijoille on tarjolla hyvinvointiryhmiä sekä saavutettavat tukipalvelut. Erilaisten oppijoiden tarpeita huomioidaan entistä paremmin, mikä lisää myös koulutuksellista tasa-arvoa. Diakin opiskelijat myös työllistyvät hyvin: 73 prosenttia on työssä valmistuessaan.
Eriarvoisuuden vähentäminen tavoitteena
Diakin vaikuttavuustavoite strategiakaudella 2025–2028 on eriarvoistumiskehityksen katkaiseminen. Vaikuttavuus perustuu kahteen tavoitteeseen: Diakin opiskelijoiden työurillaan tuottamaan hyvinvointiin ja Diakin kehittämien ratkaisujen tuottamaan hyvinvointiin.
– Esimerkiksi Diakissa kehitetty Huono-osaisuuden karttasivusto (HOS) tarjoaa tietoa siitä, miten hyvinvointi ja huono-osaisuus jakautuvat alueellisesti Suomessa. Palvelu tekee näkyväksi alueelliset erot, ja tarjoaa näin arvokasta tietoa päätöksenteon ja palveluiden kohdentamisen tueksi, toteaa asiantuntija Joakim Zitting.
Samoin Diakin hankkeet edistävät erityisesti nuorten osallisuutta ja hyvinvointia, monikulttuurisuutta ja romaniväestön opiskelu- ja työmahdollisuuksia.
Kestävämpää kulutusta
Ilmastotoimia ja kestävää kulutusta edistetään niin opinnoissa kuin korkeakoulun käytännöissä. Kestävyys on huomioitu esimerkiksi opetussuunnitelmassa. Uudessa opetussuunnitelmassa on opintojakso, jossa käsitellään hyvinvoinnin edistämistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmista.
Samaan aikaan on panostettu kampusten toimintaan. Esimerkiksi Helsingin-kampuksen kierrätysaste nousi edellisvuodesta 61 prosenttiin. Myös hiilijalanjälkeä on onnistuttu laskemaan: esimerkiksi lentopäästöt vähenivät 20 prosenttia vuodesta 2023.
Toimintaympäristön murrokset, kuten hyvinvoinnin eriytyminen, digitalisaation kiihtyminen, ilmastonmuutos ja luontokato, edellyttävät koulutukselta ja kehittämistyöltä kykyä ennakoida ja reagoida. Koulutuksella on keskeinen rooli kestävyyden edistämisessä.
Yhteyshenkilöt
Niko NummelaasiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:040 509 3574niko.nummela@diak.fi
Helka Repoviestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 597 5008helka.repo@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Syksyn yhteishaku alkaa – Diakin Porin-kampuksella 65 aloituspaikkaa sosiaali- ja kirkon alan AMK-koulutuksiin29.8.2025 08:01:00 EEST | Tiedote
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 1.–11. syyskuuta.
Syksyn yhteishaku alkaa – Diakin Oulun-kampuksella 105 aloituspaikkaa sote-alan ja kirkon alan AMK-koulutuksiin29.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 1.–11. syyskuuta.
Syksyn yhteishaku alkaa – Diakissa 420 aloituspaikkaa kolmella kampuksella ja verkossa29.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 1.–11. syyskuuta.
Opiskelijahyvinvointia vahvistetaan korkeakouluyhteistyöllä – ZekkiPro tuo näkyväksi tuen tarpeet28.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Opiskelijoiden hyvinvointi on keskeinen tekijä opintojen etenemisessä, valmistumisessa ja työllistymisessä. Diakissa kehitetty ja käytössä oleva ZekkiPro-työkalu mahdollistaa hyvinvoinnin seurannan opiskelijalähtöisesti. Nyt opiskelijahyvinvoinnin seuranta vahvistuu, kun myös Arcada, Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ottavat ZekkiPron käyttöön syksyllä 2025.
Kielellinen saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta – uusi julkaisu syventää ymmärrystä kielellisestä saavutettavuudesta27.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Kielellinen saavutettavuus liittyy ihmisen perusoikeuteen ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Uusi julkaisu lähestyy kielellistä saavutettavuutta erityisesti työelämän ja hyvinvoinnin näkökulmista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme