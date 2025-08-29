Vastuullisesti vaikuttavaa korkeakoulutusta – Diakin kestävyysraportti 2024 julkaistu

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö korostaa entisestään kestävän kehityksen ja vastuullisen päätöksenteon merkitystä. Tuore kestävyysraportti kuvaa vuoden 2024 Diakin vastuullisuustyötä ja esittelee edistymistä suhteessa erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteista raportissa korostuvat erityisesti hyvinvoinnin edistäminen kaiken ikäisille, eriarvoisuuden vähentäminen sekä ilmastovastuu ja kulutuksen kestävyys.

Hyvinvointia kaiken ikäisille

Diak on Suomen suurimpia sosiaali- ja terveysalan kouluttajia, josta valmistuvat sote-osaajat edistävät hyvinvointia eri ikäisille ja erityisesti syrjäytymisriskissä oleville väestöryhmille.

– Myös Diakin opiskelijoiden hyvinvointiin panostetaan: Diakissa on seurattu opiskelijoiden kokemusta omasta hyvinvoinnistaan syksystä 2024 alkaen digitaalisella ZekkiPro-työkalulla, jonka avulla opiskelijoiden hyvinvoinnista saadaan systemaattista ja ajantasaista dataa. Se mahdollistaa ryhmäkohtaisten haasteiden tunnistamisen ja niihin reagoimisen, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö Reija Paananen.

Opiskelijoille on tarjolla hyvinvointiryhmiä sekä saavutettavat tukipalvelut. Erilaisten oppijoiden tarpeita huomioidaan entistä paremmin, mikä lisää myös koulutuksellista tasa-arvoa. Diakin opiskelijat myös työllistyvät hyvin: 73 prosenttia on työssä valmistuessaan.

Eriarvoisuuden vähentäminen tavoitteena

Diakin vaikuttavuustavoite strategiakaudella 2025–2028 on eriarvoistumiskehityksen katkaiseminen. Vaikuttavuus perustuu kahteen tavoitteeseen: Diakin opiskelijoiden työurillaan tuottamaan hyvinvointiin ja Diakin kehittämien ratkaisujen tuottamaan hyvinvointiin.

– Esimerkiksi Diakissa kehitetty Huono-osaisuuden karttasivusto (HOS) tarjoaa tietoa siitä, miten hyvinvointi ja huono-osaisuus jakautuvat alueellisesti Suomessa. Palvelu tekee näkyväksi alueelliset erot, ja tarjoaa näin arvokasta tietoa päätöksenteon ja palveluiden kohdentamisen tueksi, toteaa asiantuntija Joakim Zitting.

Samoin Diakin hankkeet edistävät erityisesti nuorten osallisuutta ja hyvinvointia, monikulttuurisuutta ja romaniväestön opiskelu- ja työmahdollisuuksia.

Kestävämpää kulutusta

Ilmastotoimia ja kestävää kulutusta edistetään niin opinnoissa kuin korkeakoulun käytännöissä. Kestävyys on huomioitu esimerkiksi opetussuunnitelmassa. Uudessa opetussuunnitelmassa on opintojakso, jossa käsitellään hyvinvoinnin edistämistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmista.

Samaan aikaan on panostettu kampusten toimintaan. Esimerkiksi Helsingin-kampuksen kierrätysaste nousi edellisvuodesta 61 prosenttiin. Myös hiilijalanjälkeä on onnistuttu laskemaan: esimerkiksi lentopäästöt vähenivät 20 prosenttia vuodesta 2023.

Toimintaympäristön murrokset, kuten hyvinvoinnin eriytyminen, digitalisaation kiihtyminen, ilmastonmuutos ja luontokato, edellyttävät koulutukselta ja kehittämistyöltä kykyä ennakoida ja reagoida. Koulutuksella on keskeinen rooli kestävyyden edistämisessä.