Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 – haku avautuu järjestöille syyskuun alussa

Järjestöavustusten myöntämistä ohjaavat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet vuosille 2024–2026. Hyvinvointialue myöntää avustuksia järjestön yleishyödylliseen toimintaan, joilla tuetaan alueella toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

— Järjestöavustusten myöntämisen periaatteet olivat myös lautakunnan jäsenille uudella kokoonpanolla tärkeä aihe. Järjestöjen tukeminen kulkee käsi kädessä ennaltaehkäisevän toiminnan kanssa. Periaatteiden hyväksymisen myötä avustusprosessi etenee. Haetut avustukset lautakunta käsittelee lokakuussa, kertoo tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtaja Sini Felipe.

Yleisavustus ja kumppanuusavustus haku avoinna 9.9.2025 – 30.9.2025

Hyvinvointialueen avustukset ovat merkittävä tuki järjestöille. Järjestöille myönnettävät tuet kohdentuvat hyvinvointialueen perustehtävää tukevaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, erityisesti eri väestöryhmiin kohdentuvaan matalan kynnyksen toimintaan ja varhaiseen tukeen, kohtaamispaikkatoimintaan sekä vapaaehtoistoiminnan tukemiseen.

Lautakunnan päätöksen mukaisesti vuodelle 2026 avataan haettavaksi yleisavustus ja kumppanuusavustus. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustushaku on avoinna 9.9.2025 – 30.9.2025 sähköisen järjestelmän kautta. Kehittämisavustusten myöntämisen periaatteet päätetään lokakuun kokouksessa ja erillinen avustushaku toteutetaan marraskuussa 2025.

Vuoden 2026 avustusten myöntämisessä painottuvat erityisesti panostukset lasten ja nuorten hyvinvointiin, järjestötoiminnan saavutettavuuden ja alueellisen kattavuuden kehittäminen, siten että Länsi-Uudellamaalla on asukkaille tarjolla kattavasti paikallista järjestötoimintaa väestön tarpeisiin.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta kannustaa pisteytyksen muutoksella järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointipalvelut -sivusto kokoaa alueen järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen hyte-palvelut yhteen näkymään ja on tärkeää, että järjestöt viestivät avustettavasta toiminnasta käyttäen lähellä.fi-palvelua tai Palvelutietovarantoa.

Tietoa ja tukea järjestöille avustusten hakemiseen

Hyvinvointialueen verkkosivuilla julkaistava avustushakuopas 2026 sisältää tarkemmat ohjeet hakemiseen. Hyvinvointialueen toteuttamat avustusinfot toteutetaan verkossa ja tallenteet toimivat järjestöjen tukena koko hakuajan. Hyvinvointialueen digitaalinen kanava Lunna toimii nyt ensimmäistä kertaa järjestöjen tiedusteluihin vastaamisessa.

Hyvinvointialueen järjestöille kohdentamien tietopyyntöjen vastaamisen määräaika on 7.10.2025, klo 15.45. Mikäli puuttuvia tietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, hakemus hylätään. Puuttuvat tiedot ja vastaukset tietopyyntöihin tulee toimittaa sähköpostilla: avustukset@luvn.fi.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta kokoontuu päättämään avustusten myöntämisestä 31.10.2025. Hyvinvointialueen järjestöavustuksiin myönnettävä enimmäismääräraha tulee noudattamaan aluevaltuuston hyväksymää vuoden 2026 talousarviota.