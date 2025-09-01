Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 – haku avautuu järjestöille syyskuun alussa
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittämislautakunta vahvisti kokouksessaan 28.8.2025 hyvinvointialueen järjestöavustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Myöntämisperiaatteissa linjataan, millaisin edellytyksin hyvinvointialue myöntää järjestöille avustuksia julkisista varoista.
Järjestöavustusten myöntämistä ohjaavat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet vuosille 2024–2026. Hyvinvointialue myöntää avustuksia järjestön yleishyödylliseen toimintaan, joilla tuetaan alueella toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
— Järjestöavustusten myöntämisen periaatteet olivat myös lautakunnan jäsenille uudella kokoonpanolla tärkeä aihe. Järjestöjen tukeminen kulkee käsi kädessä ennaltaehkäisevän toiminnan kanssa. Periaatteiden hyväksymisen myötä avustusprosessi etenee. Haetut avustukset lautakunta käsittelee lokakuussa, kertoo tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtaja Sini Felipe.
Yleisavustus ja kumppanuusavustus haku avoinna 9.9.2025 – 30.9.2025
Hyvinvointialueen avustukset ovat merkittävä tuki järjestöille. Järjestöille myönnettävät tuet kohdentuvat hyvinvointialueen perustehtävää tukevaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, erityisesti eri väestöryhmiin kohdentuvaan matalan kynnyksen toimintaan ja varhaiseen tukeen, kohtaamispaikkatoimintaan sekä vapaaehtoistoiminnan tukemiseen.
Lautakunnan päätöksen mukaisesti vuodelle 2026 avataan haettavaksi yleisavustus ja kumppanuusavustus. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustushaku on avoinna 9.9.2025 – 30.9.2025 sähköisen järjestelmän kautta. Kehittämisavustusten myöntämisen periaatteet päätetään lokakuun kokouksessa ja erillinen avustushaku toteutetaan marraskuussa 2025.
Vuoden 2026 avustusten myöntämisessä painottuvat erityisesti panostukset lasten ja nuorten hyvinvointiin, järjestötoiminnan saavutettavuuden ja alueellisen kattavuuden kehittäminen, siten että Länsi-Uudellamaalla on asukkaille tarjolla kattavasti paikallista järjestötoimintaa väestön tarpeisiin.
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta kannustaa pisteytyksen muutoksella järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointipalvelut -sivusto kokoaa alueen järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen hyte-palvelut yhteen näkymään ja on tärkeää, että järjestöt viestivät avustettavasta toiminnasta käyttäen lähellä.fi-palvelua tai Palvelutietovarantoa.
Tietoa ja tukea järjestöille avustusten hakemiseen
Hyvinvointialueen verkkosivuilla julkaistava avustushakuopas 2026 sisältää tarkemmat ohjeet hakemiseen. Hyvinvointialueen toteuttamat avustusinfot toteutetaan verkossa ja tallenteet toimivat järjestöjen tukena koko hakuajan. Hyvinvointialueen digitaalinen kanava Lunna toimii nyt ensimmäistä kertaa järjestöjen tiedusteluihin vastaamisessa.
Hyvinvointialueen järjestöille kohdentamien tietopyyntöjen vastaamisen määräaika on 7.10.2025, klo 15.45. Mikäli puuttuvia tietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, hakemus hylätään. Puuttuvat tiedot ja vastaukset tietopyyntöihin tulee toimittaa sähköpostilla: avustukset@luvn.fi.
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta kokoontuu päättämään avustusten myöntämisestä 31.10.2025. Hyvinvointialueen järjestöavustuksiin myönnettävä enimmäismääräraha tulee noudattamaan aluevaltuuston hyväksymää vuoden 2026 talousarviota.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pilvi ÖstermanYhdyspintapäällikkö / Chef för kontaktytorPuh:050 440 6714pilvi.osterman@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Västra Nylands välfärdsområdes organisationsunderstöd för år 2026 – ansökningsperiod för organisationer i början av september1.9.2025 14:32:40 EEST | Tiedote
Framtids- och utvecklingsnämnden i Västra Nylands välfärdsområde fastställde på sitt sammanträde den 28 augusti 2025 de allmänna principerna för beviljande av organisationsunderstöd i välfärdsområdet. Principerna fastställer under vilka förutsättningar välfärdsområdet beviljar organisationer understöd av offentliga medel.
En person som har vistats på ett vårdhem har konstaterats ha tuberkulos29.8.2025 15:32:10 EEST | Tiedote
En person som har vistats på vårdhemmet Mainiokoti Andante i Esbo har konstaterats ha tuberkulos. Vårdhemmet erbjuder boendeservice med heldygnsomsorg för äldre. Västra Nylands välfärdsområdes enhet för bekämpning av smittsamma sjukdomar har kartlagt de personer som exponerats och informerat dem och deras närstående om exponeringen och fortsatta åtgärder. Antalet exponerade uppskattas till 99. För tillfället finns ingen smittorisk, och boende och besök kan fortsätta som vanligt.
Hoivakodin tiloissa olleella henkilöllä on todettu tuberkuloosi29.8.2025 15:23:36 EEST | Tiedote
Mainiokoti Andanten hoivakodin tiloissa olleella henkilöllä on todettu tuberkuloosi. Espoossa sijaitsevassa hoivakodissa tarjotaan ikääntyneille ympärivuorokautista asumispalvelua. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen infektioiden torjunnan yksikkö on kartoittanut altistuneet henkilöt ja henkilöille sekä heidän läheisilleen on kerrottu altistumisesta ja toimenpiteistä. Altistuneita on arvioitu olevan 99 henkilöä. Tartuntavaaraa ei ole tällä hetkellä ja hoivakodissa voi asua ja vierailla aivan normaalisti.
Mikaela Westergård valdes till serviceområdesdirektör för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning vid Västra Nylands välfärdsområde25.8.2025 17:11:04 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen valde vid sitt sammanträde den 25 augusti 2025 pol.mag. Mikaela Westergård till serviceområdesdirektör för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning vid Västra Nylands välfärdsområde.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajaksi valittiin Mikaela Westergård25.8.2025 17:05:44 EEST | Tiedote
Aluehallitus valitsi 25.8.2025 kokouksessaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajaksi VTM Mikaela Westergårdin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme