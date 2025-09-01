SDP:n Pia Hiltunen: Hallitus ei halua nähdä leikkaustensa negatiivisia vaikutuksia

- Yli puolet nuorten työttömyysjaksoista kestää jo nyt yli kolme kuukautta, ja lähes 7000 nuorta on ollut työttömänä yli vuoden ajan. Samalla hallitus kurittaa vielä entisestään uusilla leikkauksilla ja luo retoriikkaa, jossa työttömyys nähdään "omana valintana", vaikka töitä ei vain ole, toteaa Hiltunen.



Leikkaukset osuvat myös erityisesti naisiin. Naiset ovat useammin pienituloisia ja yksinhuoltajia, ja he kantavat suuremman vastuun läheistensä hoivasta.



- Kahden viime vuoden aikana työllisten määrä on laskenut 64 000:lla, joista lähes kolme neljästä on naisia, tämä on hyvin karu luku, Hiltunen sanoo.



Hiltunen muistuttaa, että nuorten ja perheiden tulevaisuuteen panostaminen on aina kannattava investointi.



- Leikkaukset aiheuttavat syrjäytymistä, lisäävät päihteiden käyttöä, työttömyyttä ja köyhyyttä. Hallitus kaventaa monen ihmisen tulevaisuuden näkymiä epäinhimillisillä leikkauksilla, jotka voitaisiin välttää, Hiltunen päättää.