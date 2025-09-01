SDP:n Pia Hiltunen: Hallitus ei halua nähdä leikkaustensa negatiivisia vaikutuksia
Hallitus jatkaa leikkauksia, jotka osuvat kipeimmin nuoriin, naisiin ja perheisiin. Nuorten syrjäytyminen ja naisten heikentynyt asema työmarkkinoilla kertovat, julmaa todellisuutta, jota Orpon hallitus tarjoilee, sanoo SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen.
- Yli puolet nuorten työttömyysjaksoista kestää jo nyt yli kolme kuukautta, ja lähes 7000 nuorta on ollut työttömänä yli vuoden ajan. Samalla hallitus kurittaa vielä entisestään uusilla leikkauksilla ja luo retoriikkaa, jossa työttömyys nähdään "omana valintana", vaikka töitä ei vain ole, toteaa Hiltunen.
Leikkaukset osuvat myös erityisesti naisiin. Naiset ovat useammin pienituloisia ja yksinhuoltajia, ja he kantavat suuremman vastuun läheistensä hoivasta.
- Kahden viime vuoden aikana työllisten määrä on laskenut 64 000:lla, joista lähes kolme neljästä on naisia, tämä on hyvin karu luku, Hiltunen sanoo.
Hiltunen muistuttaa, että nuorten ja perheiden tulevaisuuteen panostaminen on aina kannattava investointi.
- Leikkaukset aiheuttavat syrjäytymistä, lisäävät päihteiden käyttöä, työttömyyttä ja köyhyyttä. Hallitus kaventaa monen ihmisen tulevaisuuden näkymiä epäinhimillisillä leikkauksilla, jotka voitaisiin välttää, Hiltunen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia HiltunenKansanedustajaPuh:044 522 7447pia.hiltunen@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Aki Lindén: Hallitus kylvää Kela-kokeilullaan rahaa yksityiseen sote-bisnekseen1.9.2025 14:05:43 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, ex-perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén muistuttaa hallituksen tänään käynnistyneen yli 65-vuotiaiden Kela-korvauskokeilun ongelmista.
SDP:n Nasima Razmyar: Kuinka kauan Orpo aikoo antaa kokoomuksen julkisen nöyryyttämisen jatkua?30.8.2025 14:31:58 EEST | Tiedote
Nasima Razmyar (SD) vaatii pääministeriä ja kokoomusta ilmaisemaan kantansa suorin sanoin ja vetämään johtopäätökset Teemu Keskisarjan ja Riikka Purran kohtuuttomista puheista.
SDP:n Perholehto: Hallituksen hätiköinti uhkaa murskata kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuuden29.8.2025 09:56:50 EEST | Tiedote
– Hallituksella on kahden vuoden näytöt asuntopolitiikassa: asunnottomuus kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa 12 vuoteen, häätöjä on enemmän kuin korona-aikana – ja nyt oikeusasiamies varoittaa Valtion asuntorahaston (VAR) lakkauttamisen vaarantavan perusoikeudet. Vetoan hallitukseen: lukekaa saamanne lausuntopalautteet ja tehkää ainoa oikea johtopäätös – pistäkää hanke romukoppaan, jyrähtää SDP:n kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: Talouspolitiikassa tarvitaan nyt kasvun ja luottamuksen rakentamista26.8.2025 13:26:31 EEST | Tiedote
”Talouspolitiikan tulee nyt rakentaa kasvua ja vahvistaa luottamusta. Hallituksen talouspolitiikalla Suomessa kasvavat vain työttömyys, velka ja konkurssit”, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Eduskuntaryhmä lähetti kesäkokouksestaan Lappeenrannasta evästyksen hallituksen syyskuun alun budjettiriiheen.
SDP:n Suhonen: Luvut heikkenevät – mutta hallitus jatkaa työntekijöiden kurittamista26.8.2025 11:37:18 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ihmettelee, miksi hallitus jatkaa edelleen työntekijöiden kurituslinjalla, vaikka työllisyys heikkenee ja työttömyys kasvaa. – Nyt Orpon–Purran hallituksella vuorossa on työneuvoston ideologinen lakkauttaminen. Siis vuodesta 1946 toimineen erityisviranomaisen, jonka yhdeksän sivutoimisen jäsenen ja yhden päätoimisen sihteerin toiminta ajetaan alas, selvittää eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme