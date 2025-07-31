Elämä Lapselle -konsertti ensimmäistä kertaa koskaan Turussa: Lastenklinikoiden Kummien hyväntekeväisyyskonsertissa ovat mukana mm. Fintelligens, Mirella, KUUMAA, Robin Packalen ja Jenni Vartiainen

Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti on täynnä tunnelmaa, hyviä tekoja ja tunteikkaita tarinoita. Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertissa lasten terveyden asialla esiintyvät Jenni Vartiainen, KUUMAA, Mirella, Fintelligens, Elastinen, Robin Packalen, JVG ja ANI. Konserttilähetyksen juontajina ovat Ellen Jokikunnas, Gogi Mavromichalis ja Suvi Hartlin.

Elämä Lapselle -konsertin merkeissä mukaan lasten terveyden asialle on kutsuttu koko Suomi. Konsertissa nähdään useiden tuttujen Kummivaikuttajien ja tähtiartistien ohessa mielenkiintoisia vieraita, lasten terveyden asiantuntijoita sekä pieniä potilaita perheineen.

Radio Novan Esko Eerikäinen tempaisee Aurajoessa 10 tunnin hyväntekeväisyyshaastesoudulla Elämä Lapselle -konserttipäivänä

Elämä Lapselle -konserttipäivään pääsee mukaan monella eri tavalla: paikan päällä Logomossa, suoran tv-lähetyksen välityksellä sekä monissa some- ja verkkokanavissa. Suora lähetys nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 10.9. klo 20 alkaen.

Kummien kumppani Radio Nova tekee koko tapahtumapäivän ajan radiolähetystä Elämä Lapselle -meiningissä Esko Eerikäisen hyväntekeväisyyshaasteen vauhdittamana. Tänä vuonna Esko suorittaa kymmenen tunnin hyväntekeväisyyshaasteen soutaen Aurajoessa. Eskoa voi tulla kannustamaan päivän aikana Aurajoelle sekä joen varrella sijaitsevalle Radio Novan tapahtumapisteelle. Soutuhaasteen Esko suorittaa vuorovedoin niin oikealla veneellä kuin laitesoutaen.

Suora tv-konserttilähetys Turun Logomosta

Turun kaupunki ja Logomo tukevat Kummien työtä Elämä Lapselle -konsertin mahdollistamisessa Turussa. 30 vuotta täyttävä hyväntekeväisyyskonsertti järjestetään nyt ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. MTV3 on televisioinut Elämä Lapselle -konsertit aina ensimmäisestä järjestyskerrasta lähtien.

”Lastenklinikoiden Kummit tukee lasten terveyttä Suomessa, ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tukijoukkoihin yhdessä Kummien kanssa. 90-luvun puolivälistä asti järjestetty Elämä Lapselle -konsertti on laajalti tunnettu hyväntekeväisyystapahtuma sekä varainhankintakampanja pienten potilaiden hyväksi. Tällä hyväntekeväisyyskonsertilla on todella hienot perinteet Suomessa, ja se luo yhteisöllisyyttä sekä tunnelmaa niin tunteikkaiden tarinoiden kuin kiinnostavimpien kotimaisten artistien musiikkiesitysten kautta. Elämä Lapselle -konsertin järjestäminen Turussa, Logomossa, on todella kiinnostava uusi mahdollisuus Kummeille”, kertoo Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli.

Liput konsertin liveyleisöön – lisäerä lippuja avattu myyntiin

Liput konsertin liveyleisöön myy Lippu.fi. Lippu.fi on mukana lasten terveyden tukijoukoissa ja lahjoittaa lippujen palvelumaksut Kummien työn tueksi.

Lipunmyynti: lippu.fi/artist/elama-lapselle/

Lahjoitusohjeet

Yli 1200 euron lahjoituksella tervehdysteksti suoraan tv-lähetykseen 10.9. Maikkarilla: kummit.fi/lahjoituslomake

30 €:n lahjoitus: tekstaa KUMMIT30 numeroon 16499

20 €:n lahjoitus: tekstaa KUMMIT20 numeroon 16499

10 €:n lahjoitus: tekstaa KUMMIT numeroon 16499

Lahjoita MobilePaylla Kummien numeroon 15300

Kaikki lahjoitusvaihtoehdot ja tietoa tukikohteista sekä Kummeista: kummit.fi

Elämä Lapselle -ohjelman tuottaa BlueMedia.

Kummit Live: Elämä lapselle -konsertti suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 10.9. klo 20 alkaen.