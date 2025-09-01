Västra Nylands välfärdsområdes organisationsunderstöd för år 2026 – ansökningsperiod för organisationer i början av september
Framtids- och utvecklingsnämnden i Västra Nylands välfärdsområde fastställde på sitt sammanträde den 28 augusti 2025 de allmänna principerna för beviljande av organisationsunderstöd i välfärdsområdet. Principerna fastställer under vilka förutsättningar välfärdsområdet beviljar organisationer understöd av offentliga medel.
Beviljandet av organisationsunderstöd styrs av prioriteringarna och målen i Västra Nylands välfärdsområdes regionala välfärdsplan för åren 2024–2026. Välfärdsområdet beviljar understöd för organisationers allmännyttiga verksamhet. Med understöden stöds verksamhetsförutsättningarna för organisationer i området för att främja välfärd och hälsa.
— Principerna för beviljande av organisationsunderstöd var också ett viktigt ämne för nämndens ledamöter i den nya sammansättningen. Stödet till organisationer går hand i hand med den förebyggande verksamheten. I och med att principerna godkänts tar understödsprocessen ett steg framåt. Understödsansökningarna behandlas av nämnden i oktober, berättar framtids- och utvecklingsnämndens ordförande Sini Felipe.
Ansökningstid för allmänna understöd och partnerskapsunderstöd 9–30.9.2025
Välfärdsområdets understöd är ett betydande stöd för organisationer. Organisationsunderstöden riktas till verksamhet som främjar välfärd och hälsa och stöder välfärdsområdets grundläggande uppgift. Särskild vikt läggs vid verksamhet med låg tröskel och tidigt stöd som riktas till olika befolkningsgrupper, mötesplatsverksamhet samt stöd för frivilligverksamhet.
Enligt nämndens beslut utlyses allmänt understöd och partnerskapsunderstöd för 2026 för ansökan. Västra Nylands välfärdsområdes ansökningstid för organisationsunderstöd pågår 9–30.9.2025 via ett e-system. Beslut om principerna för beviljande av utvecklingsunderstöd fattas på sammanträdet i oktober, och en separat ansökningstid pågår i november 2025.
Vid beviljandet av understöd för år 2026 betonas särskilt satsningar på barn och ungas välbefinnande, utveckling av tillgänglighet och regional täckning av organisationsverksamhet, så att Västra Nyland har ett omfattande utbud av lokal organisationsverksamhet som svarar mot invånarnas behov.
Genom en ändring i poängsättningen uppmuntrar framtids- och utvecklingsnämnden organisationer till ett närmare samarbete med välfärdsområdet. Webbplatsen Välfärdstjänster samlar områdets organisationers, kommuners och välfärdsområdets hälso- och välfärdsfrämjande tjänster i en gemensam vy. Det är viktigt att organisationerna informerar om den verksamhet som beviljas understöd med hjälp av tjänsten lähellä.fi eller Servicedatalagret.
Information och stöd till organisationer för hur man söker understöd
Ansökningsguide organisationsunderstöd 2026, som publiceras på välfärdsområdets webbplats, innehåller mer detaljerade instruktioner för hur man gör ansökan. Välfärdsområdet ordnar informationstillfällen om understödsansökan på webben. Inspelningarna kan användas av organisationer som stöd under hela ansökningstiden. Organisationers förfrågningar besvaras nu för första gången via välfärdsområdets digitala kanal Lunna.
Tidsfristen för att besvara uppgiftsbegäranden som välfärdsområdet riktar till organisationer är den 7 oktober 2025 kl. 15.45. Om uppgifter som saknas inte lämnas inom utsatt tid, avslås ansökan. Uppgifter som saknas och svaren på förfrågningar om uppgifter ska lämnas in per e-post: avustukset@luvn.fi.
Framtids- och utvecklingsnämnden fattar beslut om beviljandet av understöd på sitt sammanträde den 31 oktober 2025. Det maximala anslag som välfärdsområdet anvisar för organisationsunderstöd bestäms av budgeten för 2026 som välfärdsområdesfullmäktige godkänner.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pilvi ÖstermanYhdyspintapäällikkö / Chef för kontaktytorPuh:050 440 6714pilvi.osterman@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 – haku avautuu järjestöille syyskuun alussa1.9.2025 14:22:58 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittämislautakunta vahvisti kokouksessaan 28.8.2025 hyvinvointialueen järjestöavustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Myöntämisperiaatteissa linjataan, millaisin edellytyksin hyvinvointialue myöntää järjestöille avustuksia julkisista varoista.
En person som har vistats på ett vårdhem har konstaterats ha tuberkulos29.8.2025 15:32:10 EEST | Tiedote
En person som har vistats på vårdhemmet Mainiokoti Andante i Esbo har konstaterats ha tuberkulos. Vårdhemmet erbjuder boendeservice med heldygnsomsorg för äldre. Västra Nylands välfärdsområdes enhet för bekämpning av smittsamma sjukdomar har kartlagt de personer som exponerats och informerat dem och deras närstående om exponeringen och fortsatta åtgärder. Antalet exponerade uppskattas till 99. För tillfället finns ingen smittorisk, och boende och besök kan fortsätta som vanligt.
Hoivakodin tiloissa olleella henkilöllä on todettu tuberkuloosi29.8.2025 15:23:36 EEST | Tiedote
Mainiokoti Andanten hoivakodin tiloissa olleella henkilöllä on todettu tuberkuloosi. Espoossa sijaitsevassa hoivakodissa tarjotaan ikääntyneille ympärivuorokautista asumispalvelua. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen infektioiden torjunnan yksikkö on kartoittanut altistuneet henkilöt ja henkilöille sekä heidän läheisilleen on kerrottu altistumisesta ja toimenpiteistä. Altistuneita on arvioitu olevan 99 henkilöä. Tartuntavaaraa ei ole tällä hetkellä ja hoivakodissa voi asua ja vierailla aivan normaalisti.
Mikaela Westergård valdes till serviceområdesdirektör för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning vid Västra Nylands välfärdsområde25.8.2025 17:11:04 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen valde vid sitt sammanträde den 25 augusti 2025 pol.mag. Mikaela Westergård till serviceområdesdirektör för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning vid Västra Nylands välfärdsområde.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajaksi valittiin Mikaela Westergård25.8.2025 17:05:44 EEST | Tiedote
Aluehallitus valitsi 25.8.2025 kokouksessaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajaksi VTM Mikaela Westergårdin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme