Västra Nylands välfärdsområdes organisationsunderstöd för år 2026 – ansökningsperiod för organisationer i början av september

Beviljandet av organisationsunderstöd styrs av prioriteringarna och målen i Västra Nylands välfärdsområdes regionala välfärdsplan för åren 2024–2026. Välfärdsområdet beviljar understöd för organisationers allmännyttiga verksamhet. Med understöden stöds verksamhetsförutsättningarna för organisationer i området för att främja välfärd och hälsa.

— Principerna för beviljande av organisationsunderstöd var också ett viktigt ämne för nämndens ledamöter i den nya sammansättningen. Stödet till organisationer går hand i hand med den förebyggande verksamheten. I och med att principerna godkänts tar understödsprocessen ett steg framåt. Understödsansökningarna behandlas av nämnden i oktober, berättar framtids- och utvecklingsnämndens ordförande Sini Felipe.

Ansökningstid för allmänna understöd och partnerskapsunderstöd 9–30.9.2025

Välfärdsområdets understöd är ett betydande stöd för organisationer. Organisationsunderstöden riktas till verksamhet som främjar välfärd och hälsa och stöder välfärdsområdets grundläggande uppgift. Särskild vikt läggs vid verksamhet med låg tröskel och tidigt stöd som riktas till olika befolkningsgrupper, mötesplatsverksamhet samt stöd för frivilligverksamhet.

Enligt nämndens beslut utlyses allmänt understöd och partnerskapsunderstöd för 2026 för ansökan. Västra Nylands välfärdsområdes ansökningstid för organisationsunderstöd pågår 9–30.9.2025 via ett e-system. Beslut om principerna för beviljande av utvecklingsunderstöd fattas på sammanträdet i oktober, och en separat ansökningstid pågår i november 2025.

Vid beviljandet av understöd för år 2026 betonas särskilt satsningar på barn och ungas välbefinnande, utveckling av tillgänglighet och regional täckning av organisationsverksamhet, så att Västra Nyland har ett omfattande utbud av lokal organisationsverksamhet som svarar mot invånarnas behov.

Genom en ändring i poängsättningen uppmuntrar framtids- och utvecklingsnämnden organisationer till ett närmare samarbete med välfärdsområdet. Webbplatsen Välfärdstjänster samlar områdets organisationers, kommuners och välfärdsområdets hälso- och välfärdsfrämjande tjänster i en gemensam vy. Det är viktigt att organisationerna informerar om den verksamhet som beviljas understöd med hjälp av tjänsten lähellä.fi eller Servicedatalagret.

Information och stöd till organisationer för hur man söker understöd

Ansökningsguide organisationsunderstöd 2026, som publiceras på välfärdsområdets webbplats, innehåller mer detaljerade instruktioner för hur man gör ansökan. Välfärdsområdet ordnar informationstillfällen om understödsansökan på webben. Inspelningarna kan användas av organisationer som stöd under hela ansökningstiden. Organisationers förfrågningar besvaras nu för första gången via välfärdsområdets digitala kanal Lunna.

Tidsfristen för att besvara uppgiftsbegäranden som välfärdsområdet riktar till organisationer är den 7 oktober 2025 kl. 15.45. Om uppgifter som saknas inte lämnas inom utsatt tid, avslås ansökan. Uppgifter som saknas och svaren på förfrågningar om uppgifter ska lämnas in per e-post: avustukset@luvn.fi.

Framtids- och utvecklingsnämnden fattar beslut om beviljandet av understöd på sitt sammanträde den 31 oktober 2025. Det maximala anslag som välfärdsområdet anvisar för organisationsunderstöd bestäms av budgeten för 2026 som välfärdsområdesfullmäktige godkänner.