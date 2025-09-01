Pikkuhuuhkajien mediaohjelma EM-karsintojen avaukseen

Suomen 2002 ja myöhempien syntyneiden taival U21-maajoukkueena päättyi EM-kisoihin kesällä Slovakiassa. Nyt on 2004 ja myöhemmin syntyneiden vuoro aloittaa karsinnat kohti kesän 2027 EM-kisoja Albaniassa ja Serbiassa.

Keskiviikon mediatilaisuudessa päävalmentaja Mika Lehkosuo nimesi joukkueensa EM-karsinnat avaaviin otteluihin San Marinoa ja Kyprosta vastaan. Suomen lohkossa pelaavat näiden maiden lisäksi myös Espanja, Romania ja Kosovo.

Viikonloppuna joukkueeseen on tehty yksi muutos, kun Jimi Tauriainen on joutunut jäämään sivuun. Tilalle tulee HJK:n Liam Möller.

Myös valmennustiimissä on tapahtunut viime hetken muutoksia. Ramiro Muñoz on siirtymässä seurajoukkuetehtäviin, ja syyskuun tapahtumassa hänet korvaa maalivahtivalmentaja Eemeli Reponen. Maalivahtivalmentajana syyskuussa toimii FC Hongan Pasi Hilli.

Lue lisää: Pikkuhuuhkajat kokoontuu ensimmäistä kertaa – joukkueeseen viime hetken valmentaja- ja pelaajamuutokset (palloliitto.fi)

Suomen mediaohjelma syyskuussa:

Ti 2.9. Mediatunti klo 11.30–12 (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Hamburger Börs)

Ke 3.9. Harjoitukset ottelustadionilla klo 12 (avoinna medialle ensimmäiset 15 minuuttia)

Ke 3.9. Mediatunti klo 15.15-15.45 (live- ja puhelinhaastattelut, Scandic Hamburger Börs)

To 4.9. Suomi–San Marino klo 17, Veritas Stadion, Turku

La 6.9. Mediatunti klo 12.45–13.15 (puhelinhaastattelut, Larnaka)

Ma 8.9. Mediatunti klo 12.45–13.15 (puhelinhaastattelut, Larnaka)

Ma 8.9. Harjoitukset ottelustadionilla klo 18 (avoinna medialle ensimmäiset 15 minuuttia)

Ti 9.9. Kypros–Suomi klo 19, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaka

Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:

Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja

040 559 0646

niko.tykkylainen(a)palloliitto.fi