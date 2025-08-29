Lähiruokapäivänä Keski-Suomen maaseutu tarjoaa parastaan

Lähiruokapäivä kutsuu syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna nauttimaan uuden sadon antimista ja tapaamaan kotimaisen ruoan tuottajia. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla maatiloilla ja maaseudun muissa yrityksissä, nähdä läheltä kotieläimiä ja hankkia paikallisia tuotteita.

Keski-Suomen kotieläintiloilla ihaillaan esimerkiksi eri rotuisia nautoja, lampaita tai hevosia tai vaikkapa kotitarvekanalan asukkaita. Kasvintuotanto- ja marjatiloilla on myynnissä syksyn tuoretta satoa ja erilaisia jalosteita. Monet tilat asettavat näytille peltotöissä käytettäviä maatalouskoneita.

Pop up -kahviloissa nautitaan kotitekoisia herkkuja, ja tilapuodeista saa ostaa lähituotteita, joten kylmälaukku kannattaa ottaa mukaan. Monin paikoin on tarjolla myös käsitöitä tai kirpputorilöytöjä.

Tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa kaksipäiväisenä; jokainen vierailukohde päättää itse, pitääkö ovet auki vain lauantaina vai molempina päivinä. Lähiruokapäivän kaikki Keski-Suomen kohteet löytyvät maakuntahaulla tapahtuman verkkosivuilta osoitteesta lahiruokapaiva.fi.

Haikut vetävät väkeä Ohelanaukeen tilalle

Tikkalan kylässä Korpilahdella sijaitseva Ohelanaukeen tila on ollut mukana Lähiruokapäivässä useana vuonna. Luomutila kasvattaa pitkäkarvaisia ylämaankarjan nautoja eli haikkuja, ja pellot tuottavat nurmea, rypsiä ja kauraa.

Haikut toimivat pettämättömänä yleisömagneettina, ja tilalle odotetaankin satoja kävijöitä. Ohelanaukeen maaseutuyrittäjä Mervi Säynätmäki toteaa, että mitään sen ihmeempiä sirkustemppuja ei tarvita.

– Ihmisille riittää hyvin pitkälle se, että saa katsella rauhassa ympärilleen maalaismiljöössä, nähdä eläimiä ja kahviossa on tarjolla hyvää suuhunpantavaa, hän summaa.

Perinteisen maatalouden lisäksi Ohelanaukee tarjoaa kesäisin aittamajoitusta ja järjestää keikkailtoja kahdessa eri tapahtumatilassa – keikkakauden päättäjäiset osuvat Lähiruokapäivän lauantaiehtooseen. Tilan entisessä maitohuoneistossa on vuokralla Ymis-pienpanimo, jonka käsityöläisoluita on myynnissä Lähiruokapäivässä, samoin kuin haikunlihaa raakakypsytettynä ja pakasteena sekä tuoretta valkosipulia.

Hankasalmella kaksi päivää on tarpeen

Keski-Suomessa runsain keskittymä Lähiruokapäivän kohteita on Hankasalmella, jossa kunta on koonnut osallistujia Sadonkorjuuviikonlopun nimellä kulkevan sateenvarjotapahtuman alle. Hankasalmella ovet ovat auki seitsemällä erilaisella maatilalla ja ratsastuskoulussa.

Yleisö voi tutusta esimerkiksi nykyaikaiseen maitotilaan, mehiläistarhaukseen, useankin lammastilan toimintaan sekä talutusratsastukseen. Seitsemän sortin makunautintoja löytää maalaishotellin kahvipöydästä.

Paikallisesti tuotettujen herkkujen lisäksi Hankasalmen Lähiruokapäivä tarjoaa monipuolisesti ohjelmaa, mm. kahvipaahtimoon tutustumista, rukiinpuinti- ja paimenkoiranäytöksiä, lassonheittoa, poniratsastusta ja keppariradan. Nähtävää ja koettavaa riittää hyvinkin kahdeksi päiväksi.

Valtakunnalliseen Lähiruokapäivään osallistuu tänä vuonna koko Suomessa noin 300 maatilaa ja maaseudun muuta yritystä. Tapahtuma on EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen osarahoittama ja sitä koordinoi Ruokaviraston maaseutuverkostoyksikkö.