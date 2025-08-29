Lähiruokapäivänä Keski-Suomen maaseutu tarjoaa parastaan
Lähiruokapäivää vietetään tänä vuonna 6.–7. syyskuuta. Keski-Suomessa yleisölle avaa ovensa yli 30 maatilaa ja maaseudun muuta yritystä.
Lähiruokapäivä kutsuu syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna nauttimaan uuden sadon antimista ja tapaamaan kotimaisen ruoan tuottajia. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla maatiloilla ja maaseudun muissa yrityksissä, nähdä läheltä kotieläimiä ja hankkia paikallisia tuotteita.
Keski-Suomen kotieläintiloilla ihaillaan esimerkiksi eri rotuisia nautoja, lampaita tai hevosia tai vaikkapa kotitarvekanalan asukkaita. Kasvintuotanto- ja marjatiloilla on myynnissä syksyn tuoretta satoa ja erilaisia jalosteita. Monet tilat asettavat näytille peltotöissä käytettäviä maatalouskoneita.
Pop up -kahviloissa nautitaan kotitekoisia herkkuja, ja tilapuodeista saa ostaa lähituotteita, joten kylmälaukku kannattaa ottaa mukaan. Monin paikoin on tarjolla myös käsitöitä tai kirpputorilöytöjä.
Tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa kaksipäiväisenä; jokainen vierailukohde päättää itse, pitääkö ovet auki vain lauantaina vai molempina päivinä. Lähiruokapäivän kaikki Keski-Suomen kohteet löytyvät maakuntahaulla tapahtuman verkkosivuilta osoitteesta lahiruokapaiva.fi.
Haikut vetävät väkeä Ohelanaukeen tilalle
Tikkalan kylässä Korpilahdella sijaitseva Ohelanaukeen tila on ollut mukana Lähiruokapäivässä useana vuonna. Luomutila kasvattaa pitkäkarvaisia ylämaankarjan nautoja eli haikkuja, ja pellot tuottavat nurmea, rypsiä ja kauraa.
Haikut toimivat pettämättömänä yleisömagneettina, ja tilalle odotetaankin satoja kävijöitä. Ohelanaukeen maaseutuyrittäjä Mervi Säynätmäki toteaa, että mitään sen ihmeempiä sirkustemppuja ei tarvita.
– Ihmisille riittää hyvin pitkälle se, että saa katsella rauhassa ympärilleen maalaismiljöössä, nähdä eläimiä ja kahviossa on tarjolla hyvää suuhunpantavaa, hän summaa.
Perinteisen maatalouden lisäksi Ohelanaukee tarjoaa kesäisin aittamajoitusta ja järjestää keikkailtoja kahdessa eri tapahtumatilassa – keikkakauden päättäjäiset osuvat Lähiruokapäivän lauantaiehtooseen. Tilan entisessä maitohuoneistossa on vuokralla Ymis-pienpanimo, jonka käsityöläisoluita on myynnissä Lähiruokapäivässä, samoin kuin haikunlihaa raakakypsytettynä ja pakasteena sekä tuoretta valkosipulia.
Hankasalmella kaksi päivää on tarpeen
Keski-Suomessa runsain keskittymä Lähiruokapäivän kohteita on Hankasalmella, jossa kunta on koonnut osallistujia Sadonkorjuuviikonlopun nimellä kulkevan sateenvarjotapahtuman alle. Hankasalmella ovet ovat auki seitsemällä erilaisella maatilalla ja ratsastuskoulussa.
Yleisö voi tutusta esimerkiksi nykyaikaiseen maitotilaan, mehiläistarhaukseen, useankin lammastilan toimintaan sekä talutusratsastukseen. Seitsemän sortin makunautintoja löytää maalaishotellin kahvipöydästä.
Paikallisesti tuotettujen herkkujen lisäksi Hankasalmen Lähiruokapäivä tarjoaa monipuolisesti ohjelmaa, mm. kahvipaahtimoon tutustumista, rukiinpuinti- ja paimenkoiranäytöksiä, lassonheittoa, poniratsastusta ja keppariradan. Nähtävää ja koettavaa riittää hyvinkin kahdeksi päiväksi.
Valtakunnalliseen Lähiruokapäivään osallistuu tänä vuonna koko Suomessa noin 300 maatilaa ja maaseudun muuta yritystä. Tapahtuma on EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen osarahoittama ja sitä koordinoi Ruokaviraston maaseutuverkostoyksikkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi SäynätmäkiOhelanaukeen tilaPuh:050 517 1780ohelantila@gmail.com
Anna MäkinenMaaseutuverkostoyksikköPuh:050 472 8226anna.makinen@ruokavirasto.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen ELY-keskus
Yötyönä tehtävät päällystykset rampeilla haittaavat liikennettä Jyväskylän seudulla29.8.2025 14:47:56 EEST | Tiedote
Jyväskylässä tehdään jyrsintä- ja päällystystöitä Vt 4 ja Vt 9 eritasoliittymien rampeilla syyskuun ensimmäisellä viikolla.
Työttömyys heinäkuussa 14,8 prosenttia26.8.2025 08:01:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa yhteensä 18 722 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 197 (6,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli heinäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 897, joka on 253 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 579, joka on 95 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Valtatien 23 sortumakohdan urakkakilpailu käynnistynyt – tie avataan liikenteelle ennen talven tuloa7.8.2025 08:02:11 EEST | Tiedote
Valtatien 23 sortumakohdan korjaustyö Keuruun Haapamäellä edistyy suunnitelmien mukaisesti. Urakkakilpailu on käynnistynyt ja korjausurakoitsija saadaan valittua elokuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä maastossa tehdään vanhan penkereen purkua ja korjausurakan valmistelevia töitä. Valtatie palautuu liikenteelle ennen talven tuloa.
Keski-Suomen järvissä kuumaa ja kuivaa4.8.2025 10:32:13 EEST | Tiedote
Kuuman heinäkuun jälkeen maakunnan vedenpinnat ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta reilusti keskiarvojen alapuolella. Kuivuudesta kärsivä alue kulkee Pirkanmaalta Keski-Suomen läpi Pohjois-Karjalaan. Paikoin ollaan jopa kymmeniä senttejä alle ajankohdan keskiarvojen.
Muutoksia valtatien 23 sortumakohdan kiertotiejärjestelyihin Haapamäellä23.7.2025 12:32:47 EEST | Tiedote
Haapamäen sortumakohta Katajamäen ylikulkusillan läntisellä penkereellä Keuruulla on suljettu liikenteeltä. Nyt Petäisentien kautta kulkevalla kiertoreitillä olleet korkeus- ja painorajoitukset on poistettu. Raskaalle liikenteelle suositellaan kuitenkin jatkossakin erillisiä kiertoreittejä. Jotkut navigointijärjestelmät ohjaavat kulkijat tällä hetkellä väärälle kiertoreitille. Sortuman korjaussuunnittelu on täydessä vauhdissa. Myös sortuman juurisyy on varmistunut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme