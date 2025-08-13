Eepeen Sale-myymälöissä saletisti edullisempi ostoskori – laskimme hintoja kaikissa Sale-myymälöissämme

Sale -myymälöistä löydät monipuolisen, jatkuvasti uusiutuvan valikoiman ja oheispalvelut kuten Veikkauksen.

Sähköiset etukupongit S-mobiilissa tarjoavat lisäsäästöjä asiakasomistajille.

S-kaupat mahdollistavat vaivattomat ruuan verkkokaupan ostokset kaikissa Sale-myymälöissä.

Sale-myymälät ovat lähellä, nopeita asioida ja nyt entistäkin edullisempia.

Tervetuloa toteamaan saletisti edullisemmat hintamme – Sale on saletisti siellä missä sinäkin, kylän kohtaamispaikkana.