Eepeen Sale-myymälöissä saletisti edullisempi ostoskori – laskimme hintoja kaikissa Sale-myymälöissämme
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan kaikissa Sale-myymälöissä on otettu käyttöön toimenpiteitä, jotka tekevät arjen ostoksista entistä edullisempia ja sujuvampia. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Sale-myymälöissä on tarkistettu hintatasoa entistäkin kilpailukykyisemmäksi, kun laskimme 1500 tuotteen hintaa.
Sale -myymälöistä löydät monipuolisen, jatkuvasti uusiutuvan valikoiman ja oheispalvelut kuten Veikkauksen.
Sähköiset etukupongit S-mobiilissa tarjoavat lisäsäästöjä asiakasomistajille.
S-kaupat mahdollistavat vaivattomat ruuan verkkokaupan ostokset kaikissa Sale-myymälöissä.
Sale-myymälät ovat lähellä, nopeita asioida ja nyt entistäkin edullisempia.
Tervetuloa toteamaan saletisti edullisemmat hintamme – Sale on saletisti siellä missä sinäkin, kylän kohtaamispaikkana.
Yhteyshenkilöt
Iina KalliorinneToimialajohtajaEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 6300iina.kalliorinne@sok.fi
Mari HumppiRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 6295mari.humppi@sok.fi
Teea TakalaRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 6294teea.takala@sok.fi
Kuvat
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 93 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
