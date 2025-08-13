Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Eepeen Sale-myymälöissä saletisti edullisempi ostoskori – laskimme hintoja kaikissa Sale-myymälöissämme

2.9.2025 09:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan kaikissa Sale-myymälöissä on otettu käyttöön toimenpiteitä, jotka tekevät arjen ostoksista entistä edullisempia ja sujuvampia. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Sale-myymälöissä on tarkistettu hintatasoa entistäkin kilpailukykyisemmäksi, kun laskimme 1500 tuotteen hintaa.

Sale -myymälöistä löydät monipuolisen, jatkuvasti uusiutuvan valikoiman ja oheispalvelut kuten Veikkauksen.

Sähköiset etukupongit S-mobiilissa tarjoavat lisäsäästöjä asiakasomistajille.

S-kaupat mahdollistavat vaivattomat ruuan verkkokaupan ostokset kaikissa Sale-myymälöissä.

Sale-myymälät ovat lähellä, nopeita asioida ja nyt entistäkin edullisempia.

Tervetuloa toteamaan saletisti edullisemmat hintamme – Sale on saletisti siellä missä sinäkin, kylän kohtaamispaikkana.

Eepee

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 93 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.

