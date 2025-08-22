Lapset mukaan töihin -päivä 2025 tuo lapset taas työpaikoille
Lapset valtaavat työpaikat jo kahdeksatta kertaa perjantaina 21.11.2025! Kansallinen Lapset mukaan töihin -teemapäivä tuo työelämään lapsimyönteisyyttä ja lisää tietoisuutta lapsen oikeuksista. Teemapäivän järjestävät lapsiasiavaltuutetun toimisto sekä Lastensuojelun Keskusliitto.
Kansallinen Lapset mukaan töihin -päivän tekee lapset näkyviksi työpaikoilla ja lisää lasten käsitystä siitä, mitä työelämässä tapahtuu. Teemapäivän suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja viime vuonna mukaan ilmoittautui 1037 työpaikkaa. Mukana oli siten kymmeniä tuhansia lapsia. Palautteen perusteella lapset ja nuoret osallistuvat teemapäivään innoissaan ja odottavat sitä vuosittain.
”Päivän tarkoituksena on auttaa lapsia hahmottamaan, mitä työelämässä tapahtuu, ja samalla muistuttaa, että aikuisten työnteko vaikuttaa lasten arkeen”, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. ”On tärkeää, että myös ne lapset, joiden omat vanhemmat eivät välttämättä voi ottaa heitä mukaan töihin, pääsevät osallistumaan. Kannustankin kaikkia miettimään, voisiko itse tarjota mahdollisuuden osallistua jollekulle tutulle lapselle tai vaikka pienelle ryhmälle läheisestä päiväkodista tai koulusta.”
Lapset mukaan töihin -päivän voi toteuttaa työpaikalla monin eri tavoin. Perinteinen ja yleisin tapa on sopia yhteisesti, että työntekijät saavat ottaa tutun lapsen tai tuttuja lapsia mukaan työpäivän viettoon, ja ilmoittaa oma työpaikka mukaan Lapset mukaan töihin -sivustolla. Työpaikka voi myös lähettää sovitusti työntekijänsä jonnekin lähiseudun päiväkotiin tai kouluun kertomaan työelämästä tai kutsua lapsiryhmän sieltä vieraakseen.
Päivän aikana lapsille voi järjestää oman kokouksen tai mahdollisuuden osallistua aikuisten kokoukseen, esittelytilaisuuden työpaikan toiminnasta tai mitä tahansa toiminnallista ja osallistavaa ohjelmaa. Aiempina vuosina lapsille on järjestetty erilaisilla työpaikoilla esimerkiksi työpaikalla tehtäviin töihin liittyvää askartelua, tutustumisia eri ammatteihin sekä työpajoja ja ideariihiä. Mitä osallistavampaa ohjelma on, sen parempi!
Kuusivuotias Valo kuvailee Lapset mukaan töihin -päivää kivaksi ja haluaa osallistua siihen uudelleenkin.
”Me syötiin ravintolassa aamupalaa. Ja sitten siellä oli aarteenmetsästystä ja sitten myöskin sai palkinnoksi pomppupallon”, hän kertoo. ”Ai niin ja saatiin tatuoinnit. Ai niin ja sit tehtiin koruja!”
Teemapäivä lisää lasten näkymistä työelämässä
Lapset mukaan töihin -päivään voi ilmoittautua mukaan teemapäivän uudistuneella verkkosivustolla. Ilmoittautuneiden työpaikkojen nimet julkaistaan sivustolla. Lasten tuomisesta työpaikalle on aina sovittava työnantajan kanssa, ja lapset ovat aina työpaikalla heidät mukaan ottaneen aikuisen vastuulla. Lapsen poissaolosta varhaiskasvatuksesta tai koulusta on muistettava sopia ennakkoon.
”Teemapäivän yhtenä tarkoituksena on lisätä aikuisten tietoisuutta lasten oikeudesta osallisuuteen sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen”, sanoo viestinnän ja vaikuttamisen johtaja Juuli Hurskainen Lastensuojelun Keskusliitosta. ”Lapsen oikeuksien viestinnän ja viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus kuulua, ja Lapset mukaan töihin -päivä toteuttaa tätä oikeutta osaltaan. Toivottavasti mahdollisimman monella työpaikalla osallisuus toteutuu aidosti ja lapsia ja heidän näkemyksiään otetaan oikeasti huomioon työpaikan menossa. Lapsillahan on tosi hyviä ajatuksia, joita kannattaa kuunnella.”
Teemapäivän jälkeen moni lapsi hahmottaa paremmin, mitä aikuiset tekevät työpäivän aikana, millaisia töitä ja ammatteja on sekä miten työelämä toimii. Työnantajat ja työkaverit taas tuntevat toisiaan hiukan syvemmin ja osaavat huomioida erilaiset perhetilanteet paremmin.
Lapset mukaan töihin -päivän someviestinnässä käytetään aihetunnistetta #LapsetMukaanTöihin. Mahdollisissa somejulkaisuissa on muistettava kysyä lupa julkaisuun kuvissa tai videoissa esiintyviltä lapsilta ja heidän huoltajiltaan. Teemapäivän sivustolta löytyy myös valmiita somekuvia, joita voi hyödyntää, sekä ideoita teemapäivän toteutukseen.
”Pitäkää hauskaa siellä”, sanoo 6-vuotias Valo terveisinään muille lapsille, jotka osallistuvat Lapset mukaan töihin -päivään.
Lisätietoja:
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, elina.pekkarinen@oikeus.fi
Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, Juuli Hurskainen, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480
Juuli HurskainenJohtaja, viestintä ja vaikuttaminenLastensuojelun KeskusliittoPuh:0503533480juuli.hurskainen@lskl.fi
Mari TuovinenViestinnän asiantuntija, Lastensuojelun KeskusliittoPuh:044 796 5376mari.tuovinen@lskl.fi
Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien ja lastensuojelun laadun puolesta.
Lapsiasiavaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista.
