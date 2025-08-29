”Neidonkorento” on HSY:n uusin taidejäteauto
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on lanseerannut uusimman taidejäteautonsa. Taiteilija Jirka Vinsen kuvittama ”Neidonkorento” muistuttaa luonnon monimuotoisuuden ja puhtaiden vesistöjen tärkeydestä.
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen liikenteessä kulkee eri kuvituksilla olevia jäteautoja, joissa teemoina ovat biojäte, muovi, kartonki, metalli ja vaaralliset jätteet. Taidekyljet muistuttavat, että jäte ei ole vain roskaa vaan arvokasta raaka-ainetta.
- Halusimme tällä kertaa tehdä jotain uutta ja teemaksi nousi luonnon monimuotoisuus, joka on tärkeä asia HSY:n toiminnassa, käyttöpäällikkö Juho Nuutinen taustoittaa.
Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella on liikenteessä kaikkiaan noin 120 jäteautoa. HSY:n ensimmäinen taidejäteauto lähti liikkeelle vuonna 2019.
Teos juhlistaa lähiluontoa
Neidonkorento on jo toinen Jirka Vinseltä tilattu teos jäteautoon.
- HSY antoi tämänkertaiseen kuvitukseen teemaksi lähiluonnon. Sudenkorennot symboloivat itselleni luonnon muutosvoimaa ja päädyin kuvituksessa neidonkorentoon. Uuden elämänvaiheen saavuttaneet neidonkorennot liitävät virran mukaisesti, pintaa hipoen, kohti uutta ja vielä tuntematonta, taiteilija kuvaa teostaan.
Edellinen työ vuodelta 2020 on Tyttö ja kartonkikorvakoru, jonka inspiraationa toimi hollantilaisen Johannes Vermeerin 1600-luvulla tekemä öljyvärimaalaus. Teoksen materiaalina on käytetty kierrätettyjä kartonkipakkauksia.
- Pidän kaikin puolin tärkeänä suhtautua tietoisesti yhteiseen maailmaamme ja sen kestävyyteen. Taideteos jäteauton kyljessä yllättää ja herättää kaikkeen ympärillä olevaan. Varsinkin oman työn sattumalta kohtaaminen tuntuu usein monella tapaa merkitykselliseltä, Jirka Vinse toteaa.
Ympäristöstä huolehtiminen on yhteistyötä
Taidejäteautoilla HSY haluaa muistuttaa myös siitä, että sekä jäte- että vesihuollolla on suuri merkitys ympäristön hyvinvoinnille. Esimerkiksi vaarallisten jätteiden toimittaminen kierrätykseen on ehdottoman tärkeää, jotta haitallisia aineita ei päädy maaperään ja vesistöihin.
- Vain lajiteltu jäte voidaan kierrättää ja materiaali hyödyntää uudelleen. Ja jokainen meistä voi vähentää jätevedenpuhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta, kun muistaa, että viemäriin ei saa kaataa haitallisia kemikaaleja, kuten maaleja, jäteöljyjä ja liuottimia, Juho Nuutinen muistuttaa.
HSY vaalii luonnon monimuotoisuutta perustoimintansa ohella muun muassa perustamalla niittyjä ja pörriäisbaareja sekä tekemällä yhteistyötä vaelluskalojen reittien kunnossapidossa. Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen on myös rakennettu pääskyshotelli.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nuutinen JuhoKäyttöpäällikköHSY / jätehuoltoPuh:045 657 9310juho.nuutinen@hsy.fi
Jirka VinseMultifaceted designer
Jirka Vinse on toteuttanut kuvitukset kahteen HSY:n taidejäteautoon: "Tyttö ja kartonkikorvakoru" (2020) ja "Neidonkorento" (2025)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme Helsingin seudun ympäristöpalveluissa kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSY
HSY:n hallituksen päätökset 29.8.202529.8.2025 10:06:46 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti hankkia puitejärjestelyinä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita ajalle 2025–2027 seuraavilta toimijoilta: AFRY Finland Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Despro Teollisuuspalvelut Oy, FCG Rakennettu Ympäristö Oy, FIMPEC Engineering Oy, FINNMAP Intra Oy, Fluidit Oy, GeoPro Consulting Oy, Granlund Oy, Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Kivinen Rusanen Arkkitehdit Oy, Nodeon Finland Oy, Planproof Oy, RAB GmbH, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Ramboll CM Oy, Ramboll Finland Oy, Rejlers Finland Oy, Securitas Oy, Sitowise Oy, Sweco Finland Oy, Sweco PM Oy ja WSP Finland Oy. Hallitus päätti perustaa ferrosulfaatin hankinnan puitejärjestelyn yhdessä muiden hankintarenkaan jäsenten kanssa ja valita puitejärjestelytoimittajiksi Kemira Oyj:n ja Voda Nordic Oy:n. Hallitus päätti, että HSY liittyy alaa koskevaan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2026–2035 ja asettaa sopimuksen mukaisen energians
HSY edistää Kaivokselan vesitornirakennuksen purkua suunnitellusti29.8.2025 08:11:46 EEST | Tiedote
Vantaan Kaivokselan vesitornina tunnettu rakennus on ollut pois vedenjakelukäytöstä jo vuodesta 1986. Se siirtyi Vantaan Vedeltä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vuonna 2010 kiinteistömassan mukana, kun HSY perustettiin. Rakennus toimi myös Ilmatieteenlaitoksen säätutka-asemana, mutta ei ole ollut siinäkään käytössä vuosiin. HSY ei pidä tarpeellisena ylläpitää rakennusta ja investoida omaisuuteen, joka ei täytä sen alkuperäistä vesihuollollista tarkoitusta.
HSY:n Sortti-keräysauto kodin vaaralliselle jätteelle kiertää syys–lokakuussa28.8.2025 07:07:00 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY järjestää Sortti-keräysautokierroksen kotitalouksien vaaralliselle jätteelle 15.9.–20.10.2025. Pysähdyspaikkoja on tänä vuonna pääosin Helsingissä ja Espoossa, ja lisäksi auto kiertää muutamilla paikoilla myös Vantaalla ja Kirkkonummella. Kierros on kohdennettu erityisesti alueille, joilla ei ole muita vaarallisen jätteen keräyspisteitä lähellä.
HSY:n jätevedenpuhdistamoiden ravinnekuormitus Itämereen on pienin kautta aikojen27.8.2025 11:51:12 EEST | Tiedote
1900-luvun alkuvuosina teollisuuden ja kaupunkilaisten jätökset kuormittivat Itämerta niin voimakkaasti, että Töölönlahti oli käytännössä katsoen kuollut ja kaupungin rannikkovedet pahasti saastuneita. Työtä jätevesien puhdistamiseksi on sittemmin tehty paljon ja nykyään jätevedenpuhdistamoiden tulos pääkaupunkiseudulla on huippuluokkaa. Vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden päästöt ovat pienentyneet huomattavasti: vuodesta 1975 fosforin päästöt ovat laskeneet 94,5 prosenttia ja typen 80 prosenttia.
Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 29.8.202527.8.2025 07:57:10 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 29.8.2025 Hallitus päättää muun muassa puitehankinnoista suunnittelu- ja asiantuntijapalveluille sekä ferrosulfaatin hankinnalle. Hallitus päättää myös HSY:n liittymisestä alaa koskevaan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2026-2035 sekä Hiekkaharjun vesitornin ja Peltoniemen paineenkorotusaseman välisen runkovesijohdon rakentamisen urakoitsijan valinnasta. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames . Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala www.hsy.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme