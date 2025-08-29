”Neidonkorento” on HSY:n uusin taidejäteauto

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen liikenteessä kulkee eri kuvituksilla olevia jäteautoja, joissa teemoina ovat biojäte, muovi, kartonki, metalli ja vaaralliset jätteet. Taidekyljet muistuttavat, että jäte ei ole vain roskaa vaan arvokasta raaka-ainetta.

- Halusimme tällä kertaa tehdä jotain uutta ja teemaksi nousi luonnon monimuotoisuus, joka on tärkeä asia HSY:n toiminnassa, käyttöpäällikkö Juho Nuutinen taustoittaa.

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella on liikenteessä kaikkiaan noin 120 jäteautoa. HSY:n ensimmäinen taidejäteauto lähti liikkeelle vuonna 2019.

Teos juhlistaa lähiluontoa

Neidonkorento on jo toinen Jirka Vinseltä tilattu teos jäteautoon.

- HSY antoi tämänkertaiseen kuvitukseen teemaksi lähiluonnon. Sudenkorennot symboloivat itselleni luonnon muutosvoimaa ja päädyin kuvituksessa neidonkorentoon. Uuden elämänvaiheen saavuttaneet neidonkorennot liitävät virran mukaisesti, pintaa hipoen, kohti uutta ja vielä tuntematonta, taiteilija kuvaa teostaan.

Edellinen työ vuodelta 2020 on Tyttö ja kartonkikorvakoru, jonka inspiraationa toimi hollantilaisen Johannes Vermeerin 1600-luvulla tekemä öljyvärimaalaus. Teoksen materiaalina on käytetty kierrätettyjä kartonkipakkauksia.

- Pidän kaikin puolin tärkeänä suhtautua tietoisesti yhteiseen maailmaamme ja sen kestävyyteen. Taideteos jäteauton kyljessä yllättää ja herättää kaikkeen ympärillä olevaan. Varsinkin oman työn sattumalta kohtaaminen tuntuu usein monella tapaa merkitykselliseltä, Jirka Vinse toteaa.

Ympäristöstä huolehtiminen on yhteistyötä

Taidejäteautoilla HSY haluaa muistuttaa myös siitä, että sekä jäte- että vesihuollolla on suuri merkitys ympäristön hyvinvoinnille. Esimerkiksi vaarallisten jätteiden toimittaminen kierrätykseen on ehdottoman tärkeää, jotta haitallisia aineita ei päädy maaperään ja vesistöihin.

- Vain lajiteltu jäte voidaan kierrättää ja materiaali hyödyntää uudelleen. Ja jokainen meistä voi vähentää jätevedenpuhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta, kun muistaa, että viemäriin ei saa kaataa haitallisia kemikaaleja, kuten maaleja, jäteöljyjä ja liuottimia, Juho Nuutinen muistuttaa.

HSY vaalii luonnon monimuotoisuutta perustoimintansa ohella muun muassa perustamalla niittyjä ja pörriäisbaareja sekä tekemällä yhteistyötä vaelluskalojen reittien kunnossapidossa. Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen on myös rakennettu pääskyshotelli.