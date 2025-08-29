Avoimet ovet tasavallan presidentin kesäasunnossa Kultarannassa
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 56/2025
1.9.2025
Yleisöllä on mahdollisuus tutustua tasavallan presidentin kesävirka-asuntoon, Naantalissa sijaitsevaan Kultarantaan maanantaina 8. syyskuuta 2025 klo 12–18. Tutustumiskierros on avoin Kultarannan portille klo 17 mennessä saapuville vierailijoille.
Kierroksella tutustutaan ensin Kultarannan muotopuutarhaan. Puutarhasta reitti jatkuu Kultarannan päärakennukselle Graniittilinnalle, jossa yleisö pääsee tutustumaan alakerran edustustiloihin.
Graniittilinnassa on mahdollisuus kurkistaa presidentin työhuoneeseen ja tutustua alahalliin, Tähtikabinettiin, Siniseen verantaan sekä ruokasaliin. Takaisin Kultarannan portille palataan muotopuutarhan reunaa, niin kutsuttua Ketjua pitkin.
Käytännön ohjeita tutustumiskierrokselle:
Sisäänkäynti yleisökierrokselle on osoitteessa Kordelininkatu 1, Naantali. Kultarannan portit avataan maanantaina 8. syyskuuta 2025 klo 12. Kierrokselle otetaan portille klo 17 mennessä saapuvat vierailijat. Ennakkoilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Tutustuminen tapahtuu omatoimisesti, mutta kierroksella on presidentin kanslian henkilökuntaa vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. Kierrokselle tulee pituutta noin kilometri.
Omalla autolla saapuvien on hyvä huomioida, että Kultarannassa on erittäin rajatusti pysäköintipaikkoja.
Kultarannassa ei ole mahdollisuutta tavarasäilytykseen, joten tavarat on pidettävä mukana kierroksen ajan. Suuria laukkuja ja reppuja ei voi ottaa mukaan. Lastenvaunuja ja rattaita ei valitettavasti ole mahdollista ottaa mukaan sisälle Graniittilinnaan. Kierros ei ole täysin esteetön, mutta pyörätuolilla pääsee liikkumaan esteettömästi puutarhan alueella. Kierroksella valokuvaaminen henkilökohtaiseen käyttöön on sallittua.

