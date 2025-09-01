Espoon kaupunki - Esbo stad

Konserni- ja tilajaosto: Vallipuiston päiväkodin tavoitekustannukseen korotus

1.9.2025

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi Vallipuiston päiväkodin uudishankkeen tavoitekustannusten noston 1,25 milj. eurolla, 6,456 milj. eurosta 7,736 milj. euroon. Lisäksi jaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää, että Vallipuiston päiväkodin uudishanke voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakkasopimus ym. sopimukset solmia.

Vallipuiston päiväkoti on 6-ryhmäinen, kaksikerroksinen puurakenteinen uudispäiväkoti Leppävaarassa. Päiväkoti on rakennetaan tontille, josta puretaan vanha huonokuntoinen sisäilmaongelmainen päiväkoti. Hanke sisältää päiväkodin sekä kaksi piharakennusta. Varhaiskasvatuspaikkoja on 126.

Lausunnot HSL:n sekä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmista 2026-2028

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto antoi lausunnon Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2026-2028 sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2026-2028.

HSL:lle annettavaan lausuntoon tehtiin useita tarkennuksia. Jaosto painottaa, että toimiva joukkoliikenne on edellytys espoolaisten arjen sujuvuudelle, työssä- ja koulussakäynnille, vapaa-ajan harrastuksiin pääsemiselle ja kaupungin elinvoimalle. Espoo edellyttää joukkoliikenneverkon suunnittelussa hyvää yhteistyötä kaupungin kanssa, jotta asukkaiden liikkumistarpeet ja linjastosuunnitelmat saadaan kohtaamaan. Muutoksin hyväksytty lausunto julkaistaan jaoston pöytäkirjan yhteydessä tämän viikon aikana.

---

Konserni- ja tilajaosto sai selostuksen Espoo-tarinan eli kaupungin strategian valmistelutilanteesta sekä kävi lähetekeskustelun asiasta selostuksen pohjalta. Keskustelun aikana tulleet huomiot kirjattiin jatkovalmistelussa hyödynnettäväksi.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Yhteyshenkilöt

