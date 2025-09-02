Welado Group ostaa ruotsalaisen OMT Groupin – merkittävä askel kohti Pohjoismaiden johtavaa rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaatiota

"Kauppa on muodollisesti yrityskauppa, mutta operatiivisesti kyseessä on pikemminkin kahden yrityksen sulautuminen. OMT:n johto tulee osaksi Weladon konsernijohtoa ja suunnittelemme tulevaisuutta vahvasti yhtenä Pohjoismaisena kokonaisuutena. Onnistumisen takaa vahva jaettu arvomaailma, ja intohimo tarjota asiakkaillemme parasta asiantuntemusta rakennetun ympäristön ja teollisuuden aloilla", sanoo Welado Groupin toimitusjohtaja Noora Haverinen. "Yhdessä tahdomme rakentaa kasvavan, ihmiskeskeisen asiantuntija-alustan, joka tarjoaa niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemmekin mahdollisuuden menestyä."

OMT:n omistajat ja perustajat sijoittavat kaupan yhteydessä takaisin Welado-konserniin.

"Tämä yrityskauppa ei ole vain strateginen kasvun askel – se on askel kohti yhteistä tulevaisuutta, joka perustuu yhteisiin arvoihin, intohimoon ja samanlaiseen tapaan nähdä maailma. Tavoitteenamme on mahdollistaa teknisen alan asiantuntijoille mahdollisuus työskennellä mielekkäästi, hyvinvoivasti ja menestyksekkäästi. Takaisinsijoituksemme yhteiseen konserniimme on selkeä merkki siitä, että uskomme tähän matkaan”, sanoo OMT Groupin toimitusjohtaja John Filipiak Wallderin.

"OMT:n ja Weladon toisiaan täydentävä asiantuntijuus luo ainutlaatuisen laajan osaamisen", toteaa OMT Groupin operatiivinen johtaja Nicklas Söderholm. "Kun OMT:n rakenne ja hyväksi havaitut toimintatavat yhdistetään Weladon vahvaan markkina-asemaan ja kokemukseen, luomme erinomaisen perustan innovaatiolle ja asiakasarvolle laajalla sektorilla aina raskaasta teollisuudesta ja puolustuksesta infrastruktuuriin ja energiaan."

"Yksittäin olemme vahvoja, mutta yhdessä olemme vielä parempia", lisää Erik Hollertz, OMT Groupin myyntijohtaja. "Weladon avulla voimme kasvaa nopeammin ja tuottaa vielä enemmän arvoa sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme."

"Jo ennen tutustumistamme ihailimme OMT:n matkaa ja osaamista, mutta todellinen yhteensopivuus löytyi yhteisestä ajattelutavastamme", Noora kertoo. "Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien välillämme oli aitoa kemiaa ja luottamusta siihen, että yhdessä voimme saavuttaa enemmän kuin erikseen."

OMT:n ja Weladon työntekijät jatkavat nykyisissä tehtävissään, ja asiakasprojektit jatkuvat normaaliin tapaan.

"Integraatioprosessi suunnitellaan tiimiemme kanssa vuoden 2026 aikana. Tutkimme uusia kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia samalla kun muovaamme yhteistä pohjoismaista brändiä ja identiteettiä", sanoo Weladon lakiasiain- ja M&A-johtaja Marleena Härkönen.

Yhdessä Welado ja OMT pyrkivät luomaan uuden standardin pohjoismaiselle tekniselle konsultoinnille – vahvan kulttuurin, yhteisen merkityksellisyyden ja kestävän kasvun pohjalta.

Kaupan arvoa ei julkisteta.