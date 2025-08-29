Sosiaali- ja terveysjärjestöt Esplanadin puistossa: “Leikkaukset vaarantavat demokratian ja osallisuuden”

Budjettiriihen käynnistyessä Esplanadin puistoon kokoontui noin 850 mielenosoittajaa maanantaiaamuna 1. syyskuuta. Mielenosoitusta tuki 164 järjestöä (lista liitteenä). Mielenosoittajat protestoivat valtiovarainministeriön esittämiä järjestöleikkauksia vastaan.

“Sitä tukea ja toivoa en olisi voinut saada mistään muualta”

Puheenvuoroja kuultiin ihmisiltä, joita järjestöt ovat auttaneet, ja eri alojen järjestöiltä.

Munuais- ja maksaliiton kokemusasiantuntija Tessa Hellsten-Rajahalme kertoi vertaistuen suuresta merkityksestä itselleen elinsiirtopotilaana. “Sain toivoa siitä, että huominen tulee, ja että selviän, ja en ole yksin. Sitä tukea ja toivoa en olisi voinut saada mistään muualta kuin järjestöiltä. Kun toivuin elinsiirrosta, halusin itsekin olla tukena muille”, Hellsten-Rajahalme kertoi.

Pro Lapinlahti ry:n varapuheenjohtaja Kristian Wahlbeck korosti puheenvuorossaan, että vahva kansalaisyhteiskunta on demokratian peruspilari. “Kun kansalaisyhteiskuntaa vastaan hyökätään, heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni vaikenee. Suomen ei tule kulkea Unkarin tietä”, Wahlbeck sanoi.

Kuurojen Liiton puheenjohtaja Salla Fagerström kuvasi leikkausten vaikutuksia kielellisiin oikeuksiin. “Vertaistukea, neuvontaa ja tietoa viittomakielellä ei tarjoa mikään muu taho Suomessa kuin Kuurojen Liitto. Näiden elintärkeiden palveluiden ansiosta moni kuuro voi osallistua yhteiskuntaan ja elää itsenäistä elämää”, Fagerström totesi.

Helsingin Klubitalon jäsen Pauli Löija muistutti, että jokainen järjestöihin investoitu raha kertautuu säästöinä. “Olen hyvä esimerkki siitä, kuinka klubitalotoiminta on tervehdyttänyt minua. Se on antanut minulle elämänvoimaa, uusia mahdollisuuksia ja taitoja”, Löija kiitti.

Mielenosoituksessa puhuivat myös Mielenterveyspoolin puheenjohtaja Sari Aalto-Matturi, Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anne Porthen, Nuorten mielenterveysseura Yeesin vaikuttamisen asiantuntija Erika Karstinen, sosiaalipoliittinen asiantuntija Anton Gärkman Förbundet Finlands Svenska Synskadade -järjestöstä, Vailla vakinaista asuntoa -yhdistyksen viestintäpäällikkö Erja Morottaja, Nuorisoasuntoliitto NAL:n toiminnanjohtaja Katri Nokela sekä Mielenterveyspoolin pääsihteeri Aija Salo.

“Kuka meidät korvaa? Ei niin kukaan!“

Paikalla oli runsaasti ihmisiä, joita itseään tai joiden läheisiä sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat auttaneet. Mielenosoittajien kylteissä luki muun muassa:

“Leikkaukset vaarantavat demokratian ja vähemmistöjen osallisuuden”

“Järjestöjen apu on ainoa apu, jota saan”

“Leikkaus on valinta, ei pakko”

“Hyvästi hyvinvointivaltio”

“Älä leikkaa toivoa”.

Mielenosoittajien huudoissa kaikui muun muassa:

“Ei leikata turvaverkkoa!”

“Järjestöt yhdessä ihmisten keskellä!”

“Älä leikkaa toivoa!”

“Kuka meidät korvaa? Ei niin kukaan!”

Mielenterveyspooli oli kutsunut pääministerin ja hallituksen neuvottelijat tapaamaan mielenosoittajia. Päättäjät eivät kuitenkaan tulleet paikalle.

Mielenosoituksen järjesti Mielenterveyspooli, joka on 37 mielenterveysjärjestön ja mielenterveysalan asiantuntijatahon mielenterveyspoliittinen yhteistyöverkosto.