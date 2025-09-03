Uusi kämppis ja salainen ex-rakkaus mutkistavat kartanon arkea – Kämppikset jatkuu MTV Katsomossa 2.10. alkaen
Kun kommuuniin syntyy uusi kämppis, muuttuu arki vanhassa kartanossa kertaheitolla. MTV:n hulvattomassa komediasarjassa seniorit ja juniorit asuvat kimppakämpässä ja elävät yhdessä kuin viimeistä päivää. Kämppisten toinen kausi alkaa MTV Katsomossa 2. lokakuuta.
MTV:n Kämppikset jatkuu odotetuin toisen kauden jaksoin. Uudella kaudella isona teemana on vanhemmuus. Yhdelle se on perinteistä, aina se ei vaadi biologista sidettä. Toiset ovat sen kadottaneet, jotkut eivät päästäisi siitä ikinä irti. Toisinaan vanhemmuus voi olla tauolla ja joskus se alkaa vasta seitsemänkymppisenä.
Ensimmäisellä kaudella valkoinen valhe yhdisti porukan senioreita ja junioreita asumaan saman katon alle kämppiksinä. Toisella tuotantokaudella he jatkavat vauhdikasta ja tapahtumarikasta yhteisasumistaan tutuksi tulleessa, hieman rapistuneessa kartanossa. Arkea sekoittaa entisestään vauvan tulo ja menneisyyden salainen ex-rakkaus.
Kämppiksissä jatkaa tuttu näyttelijäkaarti Pertti Sveholm, Eeva Litmanen, Jukka-Pekka Palo, Sinikka Sokka, Kiti Kokkonen, Thelma Siberg, Carlos Orjuela, Pyry Rautiainen, Adela Ogunbor ja Onerva Järvenpää. Uutena hahmona nähdään Antti Virmavirran näyttelemä Henkka. Sarjan käsikirjoituksesta vastaa Kaisa Kuikkaniemi yhdessä ohjaaja Marika Kuortin kanssa.
Katso toisen kauden traileri täältä!
JAKSOT 1–3
Jakso 1: Elämän onnellisin päivä
Uusi kämppis syntyy taloon ja laittaa huonejärjestyksen sekaisin. Leila etsii inspiraatiota menneisyydestään mutta Cherryn tempaus on Leilalle liikaa.
Jakso 2: Voi äiti!
Amandan imetys takkuilee, lääkkeeksi puuhataan Ihmekeittoa, jonka pitäisi saada maito ruiskuamaan rinnoista. Leila ei saa kuriin Cherryä eikä Henkkaa.
Jakso 3: Sopimusneuvottelut
Amandaa ahdistaa tulevaisuus, Cherry lukee Leilan päiväkirjaa eikä taivu tämän tahtoon. Leila joutuu neuvottelupöytään Henkan kanssa. VP väistelee poikaansa ja Pilvi yllätetään ikävästi.
Sarjan on MTV:lle tuottanut Dionysos Films.
Kämppikset to 2.10. alkaen vain MTV Katsomo+ -tilauksella. Sarjaa julkaistaan kaksi jaksoa viikossa. Yhteensä jaksoja on kymmenen.
Facebook, Instagram ja TikTok:
@mtvkatsomo #kämppikset
Lisätietoja:
Pressikuvat ja esikatselut: mtvpressi.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MTV, vastaava tuottaja, Maria Vanninen, maria.vanninen@mtv.fi
Dionysos Films Oy, tuottaja, Riina Hyytiä, riina.hyytia@dionysosfilms.fi
Maiju SalorantaSenior Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Rikospaikka vie katsojat koko Suomea puhuttavien rikosten äärelle3.9.2025 07:58:00 EEST | Tiedote
Rikospaikka jatkuu uusin jaksoin 17.9. – luvassa tuoreita rikostapauksia ja uusia ohjelmaosioita.
Tässä he ovat: torstaina 4.9. MTV:llä alkavan Ensitreffit alttarilla -ohjelman osallistujat!1.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Odotetulla Ensitreffit alttarilla -ohjelman uudella kaudella tutustutaan kahdeksaan sinkkuun, jotka hyppäävät rakkauden vuoristorataan ja laittavat koko elämänsä peliin – toiveenaan löytää tosirakkaus.
Jesse Joensuu ja Juhamatti Aaltonen MTV:n Liiga-tiimiin – tässä on MTV:n Liiga-ohjelmisto29.8.2025 10:20:00 EEST | Tiedote
Kiekkokaukaloissa rytisee jälleen, kun Liiga alkaa tiistaina 9. syyskuuta. Uusien asiantuntijoiden vahvistama MTV:n Liiga-tiimi on valmiina tulkitsemaan kaikki ottelut suorana kotikatsomoihin. Kiekkoviikon kohokohtana jatkaa näyttävä Hockey Night Perjantai.
Pirunpeli alkaa 22 päivän kuluttua – tässä ovat ohjelman pelaajat26.8.2025 14:30:00 EEST | Tiedote
Pirunpeli-uutuusreality on psykologinen peli, jossa pelaajien ainoana tehtävänä on selvitä pelissä loppuun saakka keinolla millä hyvänsä. Ohjelmassa 12 eri julkisuuden osa-alueilta tuttua pelaajaa ottaa toisistaan mittaa älyä, sosiaalista pelisilmää ja strategista taktikointia vaativassa pelissä. Ohjelma alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 17. syyskuuta klo 20.
Palkittu Sunnuntailounas jatkuu uusin jaksoin MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 21.9.19.8.2025 15:23:56 EEST | Tiedote
Menestyssarja Sunnuntailounaan viides kausi jatkaa tutulla, hillittömän hauskalla tyylillään. Sanoja ei säästellä tälläkään kertaa, kun perheenjäsenet kommentoivat toistensa tekemisiä ja kokemuksia pöydän ympärillä. Uusi kausi nähdään 21.9. alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme