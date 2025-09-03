Uusi kämppis ja salainen ex-rakkaus mutkistavat kartanon arkea – Kämppikset jatkuu MTV Katsomossa 2.10. alkaen

MTV:n Kämppikset jatkuu odotetuin toisen kauden jaksoin. Uudella kaudella isona teemana on vanhemmuus. Yhdelle se on perinteistä, aina se ei vaadi biologista sidettä. Toiset ovat sen kadottaneet, jotkut eivät päästäisi siitä ikinä irti. Toisinaan vanhemmuus voi olla tauolla ja joskus se alkaa vasta seitsemänkymppisenä.

Ensimmäisellä kaudella valkoinen valhe yhdisti porukan senioreita ja junioreita asumaan saman katon alle kämppiksinä. Toisella tuotantokaudella he jatkavat vauhdikasta ja tapahtumarikasta yhteisasumistaan tutuksi tulleessa, hieman rapistuneessa kartanossa. Arkea sekoittaa entisestään vauvan tulo ja menneisyyden salainen ex-rakkaus.

Kämppiksissä jatkaa tuttu näyttelijäkaarti Pertti Sveholm, Eeva Litmanen, Jukka-Pekka Palo, Sinikka Sokka, Kiti Kokkonen, Thelma Siberg, Carlos Orjuela, Pyry Rautiainen, Adela Ogunbor ja Onerva Järvenpää. Uutena hahmona nähdään Antti Virmavirran näyttelemä Henkka. Sarjan käsikirjoituksesta vastaa Kaisa Kuikkaniemi yhdessä ohjaaja Marika Kuortin kanssa.

Katso toisen kauden traileri täältä!

JAKSOT 1–3

Jakso 1: Elämän onnellisin päivä

Uusi kämppis syntyy taloon ja laittaa huonejärjestyksen sekaisin. Leila etsii inspiraatiota menneisyydestään mutta Cherryn tempaus on Leilalle liikaa.

Jakso 2: Voi äiti!

Amandan imetys takkuilee, lääkkeeksi puuhataan Ihmekeittoa, jonka pitäisi saada maito ruiskuamaan rinnoista. Leila ei saa kuriin Cherryä eikä Henkkaa.

Jakso 3: Sopimusneuvottelut

Amandaa ahdistaa tulevaisuus, Cherry lukee Leilan päiväkirjaa eikä taivu tämän tahtoon. Leila joutuu neuvottelupöytään Henkan kanssa. VP väistelee poikaansa ja Pilvi yllätetään ikävästi.

Sarjan on MTV:lle tuottanut Dionysos Films.

Kämppikset to 2.10. alkaen vain MTV Katsomo+ -tilauksella. Sarjaa julkaistaan kaksi jaksoa viikossa. Yhteensä jaksoja on kymmenen.

