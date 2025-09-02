Uusi kumppanuussopimus kehittää Valmetin ja Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja koulutusyhteistyötä
Valmet ja Jyväskylän yliopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Syventyvä tutkimus-, koulutus- ja innovaatioyhteistyö liittyy muiden muassa uusiutuviin materiaaleihin, teollisten prosessien optimointiin ja tekoälyyn.
Sopimuksen allekirjoittivat Jyväskylässä tänään Valmetin strategia- ja transformaatiojohtaja Olli Hänninen ja strategisen tutkimuksen ja tuotekehityksen johtaja Viivi Villa-Nuottajärvi sekä Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaava vararehtori Pasi Raiskinmäki.
”Yhteistyöalueet tukevat Valmetin uuden strategian mukaista tulevaisuuden teknologioiden kehittämistä, ja haluamme osoittaa yhtiönä vahvan sitoutumisemme yhteisiin tavoitteisiin. Uskomme, että pitkäjänteinen kumppanuus hyödyttää molempia osapuolia ja edistää suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymistä”, Olli Hänninen sanoo.
Solmitun sopimuksen mukaan yhteistyö voi sisältää esimerkiksi yhteisiä tutkimushankkeita ja väitöskirjatutkimuksia, opiskelijoiden työelämäpolkujen kehittämistä harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta sekä molemminpuolista henkilöstön osaamisen kehittämistä.
“Perustutkimukseen pohjautuva yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia sekä tutkimukselle että koulutukselle. Sen avulla luomme osaltamme pohjaa osaamiseen perustuvalle tulevaisuudelle”, korostaa rehtori Ojala.
Tutkimusyhteistyötä on rakenteilla erityisesti seuraavilla tutkimusaloilla: uusiutuvien materiaalien, energiatehokkuuden ja päästövähennysten edistäminen, teollisten prosessien tehostaminen datan avulla sekä tekoälyn käyttö prosessiteollisuudessa.
”Yhteisesti valitut tutkimuskohteet rakentavat tärkeää perustaa vastuullisten teknologioiden ja teollisten prosessien kehittämiselle. Lisäksi esimerkiksi työvoimapulan ratkaiseminen hyödyntämällä tekoälyä ihmisen tukena prosessien ohjauksessa edustaa kiinnostavaa poikkitieteellistä tutkimusaluetta, joka edellyttää laaja-alaista osaamista useilta eri tieteenaloilta”, Viivi Villa-Nuottajärvi sanoo.
”Tämä kumppanuussopimus luo pohjan myös säännölliselle ja monipuoliselle vuorovaikutukselle, jonka kautta pystymme yhdessä kehittämään uusia ratkaisuja ja innovaatioita sekä uutta osaamista tulevaisuuden tarpeet ennakoiden ”, kuvaa vararehtori Raiskinmäki.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viivi Villa-Nuottajärvi, strategisen tutkimuksen ja tuotekehityksen johtaja, Valmet, 040 590 7766
Antti Ylitalo, ulkoisen viestinnän johtaja, Valmet, 040 351 5049
Jari Ojala, rehtori, Jyväskylän yliopisto, 040 024 7387
Suvi Harsunen, yrityspalvelupäällikkö, Jyväskylän yliopisto, 050 576 9909
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä.
