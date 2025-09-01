HJK tuomitsee väkivallan ja tekee tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa

HJK on tietoinen HIFK:n tiedotteesta koskien viranomaisen tutkittavana olevia välikohtauksia. HJK tuomitsee yksiselitteisesti kaikenlaisen väkivallan. HJK on ollut myös yhteydessä Palloliittoon, poliisiin ja HIFK:hon asian tiimoilta. Lisäksi HJK käy tiivistä keskustelua omien kannattajiensa kanssa.

Ottelutapahtuman ulkopuolella tapahtuvat välikohtaukset ovat aina poliisiasia, ja HJK tukee viranomaisen tutkintaa kaikin mahdollisin keinoin, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan. HJK ei kommentoi sen enempää viranomaisen keskeneräisiä tutkinta-asioita ja toivoo, että poliisin työrauha turvataan.

– Helsingin poliisilaitoksessa toimii NFIP eli kansallinen jalkapalloalan tietopiste, jonka yhtenä tehtävänä on olla yhteydessä seuratoimijoiden ja kaikkien ottelutapahtumiin liittyvien sidosryhmien kanssa. Yhteistyö HJK:n ja HIFK:n sekä muidenkin helsinkiläisten toimijoiden kanssa on aktiivista, miltei päivittäistä ja toimivaa, kommentoivat poliisista NFIP-päällystövastaava komisario Jani Aunio ja asiantuntija Jarno Laurikainen.

HJK pystyy ensisijaisesti vaikuttamaan oman ottelutapahtumansa turvallisuuteen, ja kulunut kausi on sujunut ilman väkivaltaisuuksia. HJK lähettää myös ainoana suomalaisena jalkapalloseurana omaa turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa jokaiseen Veikkausliigan vierasotteluun. HJK on myös ainoa seura Suomessa, jolla on palkallinen SLO (supporter liaison officer) eli kannattajayhteyshenkilö.

– HJK toimii lain puitteissa. Emme voi evätä pääsyjä ottelutapahtuman ulkopuolella tapahtuneiden tekojen perusteella. Teemme tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa, mutta emme tietenkään saa viranomaiselta mitään tietoa siitä, ketkä ovat esimerkiksi rikosepäilyn kohteena. Eikä meidän pidäkään saada. Lähtökohtaisesti teemme kaikkemme sen eteen, että HJK:n kotiottelut ovat turvallisia kaikille, ja siinä olemme onnistuneet, HJK:n turvallisuuspäällikkö Samu Rantala sanoo.

Viimeaikaiset tapahtumat otteluiden ulkopuolella ovat eskaloituneet erittäin huolestuttavaan suuntaan, ja ylilyöntejä on seuran tietojen mukaan tapahtunut molempien kannattajien toimesta. HJK:n selkeä viesti kaikille kannattajille on se, että ylilyöntien on loputtava nyt.