HJK tuomitsee väkivallan ja tekee tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa
HJK tukee kaikin mahdollisin keinoin viranomaisten työtä ottelutapahtuman ulkopuolisten rikosten selvittämisessä.
HJK on tietoinen HIFK:n tiedotteesta koskien viranomaisen tutkittavana olevia välikohtauksia. HJK tuomitsee yksiselitteisesti kaikenlaisen väkivallan. HJK on ollut myös yhteydessä Palloliittoon, poliisiin ja HIFK:hon asian tiimoilta. Lisäksi HJK käy tiivistä keskustelua omien kannattajiensa kanssa.
Ottelutapahtuman ulkopuolella tapahtuvat välikohtaukset ovat aina poliisiasia, ja HJK tukee viranomaisen tutkintaa kaikin mahdollisin keinoin, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan. HJK ei kommentoi sen enempää viranomaisen keskeneräisiä tutkinta-asioita ja toivoo, että poliisin työrauha turvataan.
– Helsingin poliisilaitoksessa toimii NFIP eli kansallinen jalkapalloalan tietopiste, jonka yhtenä tehtävänä on olla yhteydessä seuratoimijoiden ja kaikkien ottelutapahtumiin liittyvien sidosryhmien kanssa. Yhteistyö HJK:n ja HIFK:n sekä muidenkin helsinkiläisten toimijoiden kanssa on aktiivista, miltei päivittäistä ja toimivaa, kommentoivat poliisista NFIP-päällystövastaava komisario Jani Aunio ja asiantuntija Jarno Laurikainen.
HJK pystyy ensisijaisesti vaikuttamaan oman ottelutapahtumansa turvallisuuteen, ja kulunut kausi on sujunut ilman väkivaltaisuuksia. HJK lähettää myös ainoana suomalaisena jalkapalloseurana omaa turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa jokaiseen Veikkausliigan vierasotteluun. HJK on myös ainoa seura Suomessa, jolla on palkallinen SLO (supporter liaison officer) eli kannattajayhteyshenkilö.
– HJK toimii lain puitteissa. Emme voi evätä pääsyjä ottelutapahtuman ulkopuolella tapahtuneiden tekojen perusteella. Teemme tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa, mutta emme tietenkään saa viranomaiselta mitään tietoa siitä, ketkä ovat esimerkiksi rikosepäilyn kohteena. Eikä meidän pidäkään saada. Lähtökohtaisesti teemme kaikkemme sen eteen, että HJK:n kotiottelut ovat turvallisia kaikille, ja siinä olemme onnistuneet, HJK:n turvallisuuspäällikkö Samu Rantala sanoo.
Viimeaikaiset tapahtumat otteluiden ulkopuolella ovat eskaloituneet erittäin huolestuttavaan suuntaan, ja ylilyöntejä on seuran tietojen mukaan tapahtunut molempien kannattajien toimesta. HJK:n selkeä viesti kaikille kannattajille on se, että ylilyöntien on loputtava nyt.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho HirvonenViestintäjohtaja, HJK OyPuh:+358 403558967juho.hirvonen@hjk.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HJK Oy
Aki Riihilahti valittu kansainväliseen huipputehtävään1.9.2025 10:51:35 EEST | Tiedote
HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti on valittu kansainvälisen sääntölautakunnan IFAB:n vaikutusvaltaiseen paneeliin.
Kosovolaiskärki Ardit Tahiri HJK:hon lainalle26.8.2025 19:00:00 EEST | Tiedote
Hyökkääjä Ardit Tahiri siirtyy Klubiin loppukaudeksi lainasopimuksella Kosovon pääsarjan KF Llapista. Laina sisältää osto-option.
Brasilialaisvahvistus Ricardo HJK:n maalille21.8.2025 13:00:16 EEST | Tiedote
Brasilialainen maalivahti Ricardo Friedrich siirtyy Klubiin loppukauden kattavalla lainasopimuksella ruotsalaisesta Malmöstä.
MUISTUTUS: HJK:n Mestarien liigan mediatilaisuus 21.8. + akkreditoinnit otteluihin avattu20.8.2025 09:42:14 EEST | Kutsu
Hyvät median edustajat, HJK pelaa Mestarien liigan karsintavaiheen ottelunsa Töölössä Bolt Arenalla. Välierä pelataan keskiviikkona 27.8. norjalaista Vålerengaa vastaan klo 19. Ottelun lopputuloksesta riippuen HJK kohtaa pronssiottelussa tai finaalissa lauantaina 30.8. tšekkiläisen SK Slavia Prahan tai turkkilaisen ABB Fomget SK:n.
KUTSU: HJK:n Mestarien liigan mediatilaisuus 21.8. + akkreditoinnit otteluihin avattu15.8.2025 14:05:00 EEST | Kutsu
Hyvät median edustajat, HJK pelaa Mestarien liigan karsintavaiheen ottelunsa Töölössä Bolt Arenalla. Välierä pelataan keskiviikkona 27.8. norjalaista Vålerengaa vastaan klo 19. Ottelun lopputuloksesta riippuen HJK kohtaa pronssiottelussa tai finaalissa lauantaina 30.8. tšekkiläisen SK Slavia Prahan tai turkkilaisen ABB Fomget SK:n.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme