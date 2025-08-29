Suomen Pankin maksamisen linjauksilla edistetään toimintavarmuutta ja sujuvuutta

”Meidän tehtävämme Suomen Pankissa on valvoa maksujärjestelmien luotettavaa ja tehokasta toimintaa. Haluamme varmistaa, että kansalaiset saavat valita kukin itselleen parhaiten soveltuvan ja kuhunkin tilanteeseen sopivimman maksutavan. Maksamisen järjestelmien ja käteisen saatavuuden tulee olla sellaisia, että tämä valinnan vapaus koskee aidosti kaikkia”, toteaa Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston osastopäällikkö Päivi Heikkinen.

Linjauksissa painotetaan myös maksamisen kriisinkestävyyttä. Maksu- ja selvitysjärjestelmien tulee kyetä vastaamaan mahdollisiin häiriöihin ja kyberuhkiin, ja linjauksilla pyritään edistämään varautumisratkaisujen kehittämistä. Kaikkien toimijoiden on huolehdittava myös yhteisten järjestelmien riittävästä kyberturvallisuudesta ja häiriönhallinnasta.

”Maksaminen on kriittinen toiminto yhteiskunnassamme. Maksujärjestelmät ovat yleisesti ottaen toimineet hyvin, ja olemme tottuneet siihen, että voimme maksaa ostoksemme sen enempää miettimättä. Haluamme varmistaa, että näin on vastakin. Kaikkien toimijoiden tulee varmistaa riittävä turvallisuuden taso maksamisessa, ja myös käteinen on säilytettävä maksuvaihtoehtona arjen välttämättömissä ostoksissa”, sanoo johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.

Luotettavien, tehokkaiden ja joka tilanteessa toimintavarmojen maksujärjestelmien lisäksi Suomen Pankki työskentelee yhtenäisen euromaksualueen syventämiseksi vähittäismaksamisessa. Osana eurojärjestelmää kaikkien palveluntarjoajien tulee noudattaa eurooppalaisia, yhteensopivia standardeja. Toimintavarmuuden lisäksi tämä vahvistaa kilpailua.

Suomen Pankki myös tukee aloitteita, jotka parantavat maksujärjestelmien kykyä ehkäistä maksupetoksia ja tarjoavat asiakkaille luotettavaa tietoa heidän oman taloutensa hallintaan. ”Sähköisten maksutapojen turvallisuus ei koske vain järjestelmien toimintavarmuutta, vaan haluamme kiinnittää huomiota myös jokaisen yksilön mahdollisuuteen käyttää järjestelmiä turvallisesti ja saada luotettavaa tietoa omasta taloudestaan”, toteaa Välimäki.

Maksamisen linjaukset näkyvät Suomen Pankin työssä sen arvioidessa maksu- ja selvitysjärjestelmien toimintaa ja osallistuessa järjestelmien kehittämisestä käytävään keskusteluun. Työn onnistumista tarkastellaan pankin toiminnan vuosiseurannan yhteydessä.

Suomen Pankin maksamisen linjaukset