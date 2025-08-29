Suomen Pankin maksamisen linjauksilla edistetään toimintavarmuutta ja sujuvuutta
Suomen Pankki on julkaissut uudet maksamisen linjaukset. Ne päivittävät vuosina 2018 ja 2022 julkaistut linjaukset. Tällä päivityksellä ohjataan maksamisen järjestelmien kehitystä suuntaan, jossa toimintavarmuus, sujuvuus ja luotettavuus varmistetaan kaikissa tilanteissa, kaikenlaisille asiakasryhmille.
”Meidän tehtävämme Suomen Pankissa on valvoa maksujärjestelmien luotettavaa ja tehokasta toimintaa. Haluamme varmistaa, että kansalaiset saavat valita kukin itselleen parhaiten soveltuvan ja kuhunkin tilanteeseen sopivimman maksutavan. Maksamisen järjestelmien ja käteisen saatavuuden tulee olla sellaisia, että tämä valinnan vapaus koskee aidosti kaikkia”, toteaa Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston osastopäällikkö Päivi Heikkinen.
Linjauksissa painotetaan myös maksamisen kriisinkestävyyttä. Maksu- ja selvitysjärjestelmien tulee kyetä vastaamaan mahdollisiin häiriöihin ja kyberuhkiin, ja linjauksilla pyritään edistämään varautumisratkaisujen kehittämistä. Kaikkien toimijoiden on huolehdittava myös yhteisten järjestelmien riittävästä kyberturvallisuudesta ja häiriönhallinnasta.
”Maksaminen on kriittinen toiminto yhteiskunnassamme. Maksujärjestelmät ovat yleisesti ottaen toimineet hyvin, ja olemme tottuneet siihen, että voimme maksaa ostoksemme sen enempää miettimättä. Haluamme varmistaa, että näin on vastakin. Kaikkien toimijoiden tulee varmistaa riittävä turvallisuuden taso maksamisessa, ja myös käteinen on säilytettävä maksuvaihtoehtona arjen välttämättömissä ostoksissa”, sanoo johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.
Luotettavien, tehokkaiden ja joka tilanteessa toimintavarmojen maksujärjestelmien lisäksi Suomen Pankki työskentelee yhtenäisen euromaksualueen syventämiseksi vähittäismaksamisessa. Osana eurojärjestelmää kaikkien palveluntarjoajien tulee noudattaa eurooppalaisia, yhteensopivia standardeja. Toimintavarmuuden lisäksi tämä vahvistaa kilpailua.
Suomen Pankki myös tukee aloitteita, jotka parantavat maksujärjestelmien kykyä ehkäistä maksupetoksia ja tarjoavat asiakkaille luotettavaa tietoa heidän oman taloutensa hallintaan. ”Sähköisten maksutapojen turvallisuus ei koske vain järjestelmien toimintavarmuutta, vaan haluamme kiinnittää huomiota myös jokaisen yksilön mahdollisuuteen käyttää järjestelmiä turvallisesti ja saada luotettavaa tietoa omasta taloudestaan”, toteaa Välimäki.
Maksamisen linjaukset näkyvät Suomen Pankin työssä sen arvioidessa maksu- ja selvitysjärjestelmien toimintaa ja osallistuessa järjestelmien kehittämisestä käytävään keskusteluun. Työn onnistumista tarkastellaan pankin toiminnan vuosiseurannan yhteydessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
Lägre räntor på hushållens tidsbundna inlåning29.8.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Trots nedgången i räntenivån ingick hushållen i juli 2025 nya avtal om tidsbunden inlåning till ett värde av sammanlagt nästan lika mycket som vid motsvarande tid ett år tidigare. Jämfört med genomsnittsräntan på inlåning över natten (inkl. transaktionskonton) betalades på tidsbunden inlåning i juli fortfarande högre inlåningsränta.
Kotitalouksien määräaikaistalletusten korot laskeneet29.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Korkotason laskusta huolimatta kotitaloudet tekivät heinäkuussa 2025 uusia määräaikaistalletussopimuksia lähes saman verran kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Yön yli -talletusten (sis. käyttötilit) keskikorkoon verrattuna määräaikaistalletuksille maksettiin heinäkuussa korkeampaa talletuskorkoa.
Decline in interest rates on deposits with an agreed maturity29.8.2025 10:00:00 EEST | Press release
Despite the fall in interest rates, in July 2025 households concluded new agreements on deposits with an agreed maturity almost the same as in July a year earlier. Compared with the average interest rate on overnight deposits (incl. transaction accounts), the interest paid on deposits with an agreed maturity was higher in July.
Antti Ripatti blir rådgivare till bankfullmäktige27.8.2025 11:00:00 EEST | Pressmeddelande
Professor Antti Ripatti har utsetts till rådgivare till bankfullmäktige. Rådgivarens viktigaste ansvarsområde är att bistå bankfullmäktige vid behandlingen av aktuella frågor inom den monetära och ekonomiska politiken. Bankfullmäktige beslutade om valet på sitt sammanträde den 26 augusti 2025.
Antti Ripatti pankkivaltuuston neuvonantajaksi27.8.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Professori Antti Ripatti on valittu pankkivaltuuston neuvonantajaksi. Neuvonantajan keskeisenä vastuualueena on pankkivaltuuston avustaminen ajankohtaisten raha- ja talouspoliittisten kysymysten käsittelyssä. Pankkivaltuusto päätti valinnasta kokouksessaan 26.8.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme