Oma Häme osallistuu KAAKKO25-valmiusharjoitukseen syyskuun alussa
Oma Häme osallistuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään KAAKKO25-valmiusharjoitukseen 3.– 4. syyskuuta. Harjoitus on osa aluehallintovirastojen alueellista varautumista. Harjoitukseen osallistuu hyvinvointialueita, kuntia sekä muita alueen viranomaisia ja toimijoita Kaakkois-Suomesta. Kyseessä on ensimmäinen aluehallintoviraston järjestämä harjoitus kaakon alueella Suomen Nato-jäsenyyden aikana.
Harjoituksessa osallistujat varautuvat kuvitteellisiin poikkeusoloihin ja väestönsuojelutilanteeseen. Harjoituksen skenaariossa kansainvälinen tilanne on kiristynyt, minkä vuoksi turvallisuustilanne Suomessa on heikentynyt. Samalla kriittisen infrastruktuurin toiminta on häiriintynyt ja sotilaallisen voimankäytön uhka on kasvanut. Harjoituksen teema on ajankohtainen ja tärkeä.
KAAKKO25 on toiminnallinen johtamisharjoitus, jonka keskiössä ovat organisaatioiden kriisijohtaminen sekä yhteistyö häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Harjoitus toteutetaan virtuaalisesti, eikä se näy katukuvassa.
Harjoituksella pyritään kehittämään osallistuvien organisaatioiden oman toimintavalmiuden ohella erityisesti viranomaisten yhteistoimintaa ja tilannetietoisuutta. Kaikki Kanta-Hämeen kunnat ovat mukana harjoituksessa. Oma Hämeestä harjoitukseen osallistuu edustajia pelastuslaitokselta sekä terveydenhuollosta, perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelusta, ikäihmisten palveluista, konserni- ja tukipalveluista sekä strategia ja integraatio -toimialalta. Myös Oma Hämeen tukipalveluyhtiö on mukana.
– KAAKKO25 -harjoituksen tärkeimpiä tavoitteita on edistää Oma Hämeen varautumista erilaisiin poikkeus- ja kriisitilanteisiin käytännön tasolla ja tiivistää entisestään yhteistyötä sekä hyvinvointialueen ja kuntien että muidenkin toimijoiden välillä. Yhteisharjoitukset ovat tärkeitä, koska varautuminen on meidän kaikkien yhteinen asia, muistuttaa Oma Hämeen valmiussuunnittelija Aleksi Myllymäki.
Oma Hämeelle harjoitus tarjoaa mahdollisuuden testata hyvinvointialueen valmiuskykyä sekä kriisitilanteiden johtamista ja kriisiviestintää.
Tatu PulkkinenvalmiuspäällikköPuh:040 652 3669tatu.pulkkinen@omahame.fi
