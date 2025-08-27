SDP Helsingin kaupunginhallitusryhmä: HSL:n lippujen hinnat eivät saa nousta – juurisyihin puututtava nyt!

Tänään kaupunginhallitus lausui HSL:n tulevaisuuden suunnitelmista korottaa julkisen liikenteen lippujen hintoja. SDP Helsingin kaupunginhallitusryhmä vastustaa korotussuunnitelmia. Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon, joka on kriittinen korotuksille.

– Me olemme vahvasti sitä mieltä, että emme halua hintojen nousevan. Olemme valmiita tekemään työtä tavoitteen eteen, valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard toteaa.

Helsingin HSL:lle maksamasta kuntaosuudesta päätetään syksyisin budjettineuvotteluissa.

– Meille demareille on erittäin tärkeää, että Helsingissä on toimiva, laadukas ja edullinen joukkoliikenne, jotta jatkossakin kaupunkilaisilla olisi yhdenvertaisempi mahdollisuus valita julkinen kulkuväline, apulaispormestari Johanna Laisaari sanoo.

HSL:n rahoitusmalli käy kalliiksi matkustajille – uudistus välttämätön

Joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat nousseet runsaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Hintakehitykseen ovat vaikuttaneet inflaatio, viimeaikainen julkisen liikenteen arvonlisäveron nostaminen sekä erityisesti niin sanottu infrakorvausmalli.

– Epäoikeudenmukainen ja Helsinkiä syrjivä infrakorvausmalli on HSL:n lippujen nousun ja yleisesti korkean hinnan juurisyy. Suurten ja tarpeellisten raidehankkeiden kustannukset lankeavat nykyisin suoraan matkustajien maksettavaksi lippujen hinnoissa. Nykyinen malli vähentää varoja muista kaupunkilaisten palveluista, mikä tekee mallista epäreilun ja epätarkoituksenmukaisen. Tarvitsemme järjestelmätason muutoksen, kaupunginhallituksen jäsen Niilo Toivonen toteaa.

Samaan aikaan raidehankkeet ovat Helsingille välttämättömiä, koska kaupunki kasvaa ja tarvitsemme väestöä tukevan joukkoliikenneverkoston.

SDP on jo pitkään ajanut rakenteellista muutosta infrakorvausmalliin ja joukkoliikenteen lipun hintojen krooniseen nousuun. Mallin muuttaminen on ainoa kestävä keino hillitä lipun hintojen nousua ja turvata joukkoliikenteen houkuttelevuus kulkuvälineenä. Aikaisemmilla valtuustokausilla isot puolueet eivät ole tehneet tarpeeksi tämän juuriongelman ratkomiseksi.

Helsingin tavoitteena on, että helsinkiläisten lippujen reaalihinnat laskevat strategiakauden 2025–2029 aikana vuoteen 2026 verrattuna. Loputtomalle kierteelle on laitettava stoppi tai Helsinki ei ole enää kaikille toimiva kaupunki.

– Julkinen liikenne on monille esimerkiksi lähiöissä asuville ihmisille elämänlanka. Ei voi olla niin, että pitää valita joko tai: julkisen liikenteen laatu on heikkoa tai lippujen hinnat ovat niin kalliita, että niihin ei ole pienituloisella varaa. Tämä ongelma jatkuu joka vuosi niin kauan, kunnes nykyinen infrakorvausmalli on korjattu, ja me demarit haluamme viimeinkin korjata tämän valuvian, kaupunginhallituksen jäsen Ville Jalovaara sanoo.