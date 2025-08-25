Veneilyn viikkokatsaus 36/2025
Kymmenvuotias Purjehdusliiga huipentuu SM-finaaliin Ahvenanmaalla
Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi saa arvoisensa päätöksen, kun SM-finaali käynnistyy perjantaina Maarianhaminan edustalla. Kilpailun isäntänä toimii Åländska Segelsällskapet, ja panoksena on vuoden 2025 seuramestaruus.
Semifinaalit purjehdittiin Helsingissä Nyländska Jaktklubbenin (NJK) järjestämänä. Ahvenanmaalaisjoukkueet olivat erinomaisessa iskussa: Färjsundets Seglarförening voitti ensimmäisen semifinaalin ja Åländska Segelsällskapet 2 toisen. Ahvenanmaalla nämä joukkueet lähtevät finaaliin ennakkosuosikkeina – mutta haastajia riittää niin muista seuroista kuin jopa ÅSS:n omista riveistä.
Mukana finaalissa on kaksitoista joukkuetta eri puolilta Suomea. Ahvenanmaalaisten lisäksi haastajina nähdään mm. NJK:n kolme joukkuetta sekä vahvat ja menestyksekkäät ESF:n joukkueet. Moni seura lähtee finaaliin yllätysvalmiina, ja Purjehdusliigassa mestaruus voi ratketa pienilläkin marginaaleilla tasaisissa lähdöissä.
Finaalijoukkueet semifinaali 1: Färjsundets Seglarförening , Esbo Segelförening, Esbo Segelförening Youth, Åländska Segelsällskapet, Nyländska Jaktklubben 2, Airisto Segelsällskap
Finaalijoukkueet semifinaali 2: Åländska Segelsällskapet 2, Nyländska Jaktklubben, Esbo Segelförening 2. Brändö Seglare, Nyländska Jaktklubben Women, Espoon Merenkävijät
Kuka nostaa juhlavuoden mestaruuspokaalin Ahvenanmaalla? Se selviää tulevana viikonloppuna.
Seuraa kilpailua Suomen Purjehdusliigan Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa. Kilpailun käänteet ja tulokset löytyvät myös TracTrac-liveseurannasta. Sunnuntain ratkaisevat startit livelähetyksenä Youtubessa.
Women’s Sailing Champions League -finaali purjehdittiin Berliinissä
Viikonloppuna Berliinissä käytiin Women’s Sailing Champions League -finaali. Kilpailuviikonloppua varjosti kevyt tuuli, mutta lopulta kuusi lähtöä saatiin purjehdittua. Suomalaisjoukkueet saivat kovaa kansainvälistä vastusta. Helsingfors Segelklubb (HSK) aloitti kilpailun vahvasti voittamalla ensimmäisen lähdön ja purjehti lopulta 19. sijalle. Oulun Merenkävijät / Sailing Team Oulu sijoittui 20. sijalle, ja Nyländska Jaktklubben purjehti 24. sijalle.
Kurkkaa tulokset tästä.
Kilpaveneiden viimeiset suomenmestarit ratkottiin Kotkassa
Kantasatama Junior Race 2025 oli vauhdikas kahden moottoriurheilulajin yhteistapahtuma. Osittain yhteisellä kilpailuorganisaatiolla pyöritetyssä tapahtumassa nähtiin 30 lähtöä kilpaveneiltä ja vesijeteiltä.
GT15-luokan osakilpailuvoittajaksi ja epäviralliseksi Suomenmestariksi kruunattiin Kotkan pursiseuraa edustava Toni Kade, joka otti tyylikkäästi neljä erävoittoa. Kilpailun toiseksi ajoi Veneurheilijoita edustava Joni Inkinen, joka melkein pystyi viemään yhden erävoiton. Kolmanneksi sijoittui Porvoon Moottorivenekerhon kuljettaja Adele Servin. GT10-luokassa neljään erävoittoon ja epäviralliseksi Suomenmestariksi ajoi Porvoon moottorivenekerhon Valter Laine. Kilpailun toiseksi sijoittui uransa parhaalla tuloksella Kabböle motorbåtsklubbenin Edith Sederholm. Kolmannelle sijalle ajoi myös po-mon kuljettaja Rianna Roms. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Nopeuskilpailutoimikunta vahvistaa ja julkistaa viralliset SM-tulokset lähiviikkoina.
Kaikki tulokset Kantasatama Junior Racesta täällä.
Formula 2 -luokka jäi ilman viikonlopun huipentavaa GP-kilpailua
Formula 2-luokan kolmas MM-osakilpailulähtö jouduttiin perua turvallisuussyistä Italiassa sunnuntaina. Loppuviikon aikana San Nazzaroa piiskanneet rankkasateet nostivat Po-joen vedenpintaa niin paljon, että joelle rakennettu rata-alue oli jatkuvasti täynnä rannoilta huuhtoutunutta puuroskaa. Lähes 200 km/h liikkuvia veneitä ei yksinkertaisesti voinut päästää radalle, koska suuria puunrunkoja ja risulauttoja kulkeutui virran mukana rata-alueelle.
Kilpailun peruuntuminen kismitti suomalaisista etenkin Roope Virtasta, joka olisi startannut Gran Prix'hin uransa parhaalta, neljänneltä lähtöpaikalta. Lauantailta sunnuntaiaamulle siirretyissä aika-ajoissa Alexander Lindholm sijoittui sijalle 18. ja Tino Lehto oli 19. MM-sarja jatkuu Portugalissa 12.-14. syyskuuta ja huipentuu syyskuun 19.-21. Vila Velha de Ródãossa.
Tällä viikolla:
Espoon Syysregatta ja ILCA-luokkien SM-kisat EPS:llä
Espoossa purjehditaan viikonloppuna tämän kauden ILCA-luokkien SM-kisat. Lisäksi ohjelmassa ovat Europe-, Optimisti-ranking-, Optimisti-kadetti- ja Zoom8-luokat. Espoon syysregatan järjestää Espoon Pursiseura. Kilpailun tiedot ja tulokset löytyvät tästä.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen johan.ekblom@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Hanna GrannSeuraviestintähanna.grann@spv.fi
