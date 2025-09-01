Suomen Palloliitto

Huuhkajien mediaohjelma 2.-6.9.2025

1.9.2025 18:15:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa (4.9.) ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa (7.9.).

Huuhkajat kokoontui maanantaina Oslossa. Joukkue järjestää tiistaina leirin ensimmäiset mediatilaisuutensa. Paikan päällä Norjassa pidettävän mediatilaisuuden lisäksi Huuhkajat järjestää tiistaina Suomen aikaa kello 17.00 Teams-infon, jossa etäyhteyden välityksellä haastateltavissa on maalivahti Jesse Joronen.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tiistain Teams-infoon tämän lomakkeen kautta >>

Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>

Alta löydät Huuhkajien mediaohjelman syyskuun otteluissa. Norjaan ja Puolaan matkaavia median edustajia tiedotetaan erikseen paikan päällä järjestettävien mediatilaisuuksien osallistujista.

Norja isännöi Suomea A-maaottelussa Oslossa Ullevaalilla torstaina 4. syyskuuta kello 19.00 Suomen aikaa. Sunnuntaina 7. syyskuuta Huuhkajat kohtaa Puolan tärkeässä MM-karsintaottelussa Chorzówissa Stadion Śląskilla kello 21.45 Suomen aikaa. Yle TV2 näyttää molemmat ottelut suorina lähetyksinä.

Tiistai 2.9.
14.30 Joukkueen tiedotustilaisuus, Radisson Blu, Nydalen

16.00 (Suomen aikaa 17.00) Teams-info
Jesse Joronen
Liity Teams-infoon klikkaamalla tästä >>

Keskiviikko 3.9.
11.30 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Ullevaal, Oslo

12.30 Joukkueen harjoitus, Ullevaal, Oslo
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.00 Joukkueen tiedotustilaisuus, Radisson Blu, Nydalen

Lauantai 6.9.
11.30 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Stadion Slaski, Chorzow

12.30 Joukkueen harjoitus, Stadion Slaski, Chorzow
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.00 Joukkueen tiedotustilaisuus, Courtyard by Marriott Katowice

Muutokset mahdollisia

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

