Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 5.9. klo 9-10 Suomen aikaa
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään syyskauden ensimmäiseen toimittajatilaisuuteen perjantaina 5.9. klo 9-10.
Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin syyskauden ajankohtaisia aiheita ja vastaavat toimittajien EU-aiheisiin kysymyksiin. Tällä kertaa toimittajatilaisuuteemme osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, RKP) sekä Jussi Saramo (The Left, vas.).
Ensi viikon täysistunnossa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää vuoden 2025 unionin tilaa käsittelevän puheen, jota seuraa keskustelu parlamentin jäsenten kanssa. Lisäksi parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät Ukrainan EU-jäsenyyden valmisteluista, EU:n maatalouden tulevaisuudesta, koheesiovarojen ohjaamisesta uusille painopistealueille (mm. puolustusteollisuuteen) sekä sisämarkkinoiden uudistamisesta. Mepit myös äänestävät tekstiili- ja elintarvikejätettä sekä romuajoneuvoja koskevista lainsäädännöistä.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 4.9. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
Roosa PurhonenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimistoPuh:0403510264roosa.purhonen@europarl.europa.eu
