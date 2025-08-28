Kaupunginhallitus otti kantaa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan
Helsingin kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 1. syyskuuta lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kansalliskielilautakunnan vuosikertomusta 2024 ja raporttia 2023–2025.
Kaupunginhallitus antoi lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028. Lausunnossaan kaupunginhallitus toteaa, että on tärkeää, että helsinkiläisten eniten käyttämien lippujen hinnat saadaan pidettyä kohtuullisina ja lippujen hintojen muuta kustannustason nousua suurempi kasvu saadaan katkaistua. Helsinki ei kannata lippujen hintojen korotuksia vuodelle 2026.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi HSL:n tulee kehittää lippuvalikoimaansa. Kaupunginhallitus toteaa myös, että yhteistyö joukkoliikenteen kustannustehokkuuden parantamiseksi ja lipunhintojen nousun hillitsemiseksi tulee käynnistää kuntien ja HSL:n kesken.
Yhtenä syynä matkustajamäärien vaisuun kehitykseen kaupunginhallitus nostaa esiin merkittävät joukkoliikenteeseen vaikuttavat työmaat. Tästä syystä on tarpeen jatkaa hyvää yhteistyötä jäsenkuntien ja HSL:n kesken työmaa-aikaisten korvaavien yhteyksien suunnittelussa, lausunnossa todetaan.
Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus 2024 ja raportti 2023–2025 etenevät valtuustoon
Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksen 2024 ja raportin lautakunnan toiminnasta kunta-Helsingin osalta vuosina 2023–2025.
Kansalliskielilautakunta aloitti toimintansa tammikuussa 2023 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen tullessa voimaan. Lautakunnan toiminta jakautuu ns. kunta-Helsinkiä koskevaan, hallintosäännössä määrättyyn toimintaan sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustointa koskevaan, lakisääteiseen toimintaan.
Kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksessa käydään läpi ruotsinkielisten palvelujen toteutumista kaupungin palveluissa vuonna 2024. Keskeisimmät havaitut puutteet koskevat muun muassa terveydenhuollon takaisinsoittopalveluita, lasten ja nuorten ruotsinkielisiä psykiatrisia palveluita sekä vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ruotsinkielisten paikkojen riittävyyttä.
Kansalliskielilautakunta tarkasteli toimikautensa aikana suurimman osan toimialojen, virastojen ja liikelaitosten kielisuunnitelmista. Lautakunta totesi, että suurimmassa osassa kielisuunnitelmia kaksikielisyyttä käsiteltävän melko pintapuolisesti, eikä kehittämiskohteita tai niiden kehittämissuunnitelmia ollut juuri dokumentoitu. Lautakunta kehottaakin kiinnittämään huomiota siihen, että kielisuunnitelma on kansalliskielten turvaamisen väline.
Seuraavaksi lautakunnan vuosikertomus ja raportti etenevät kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Lausunto ammattikorkeakoululain ja opintotukilain muutoksiin
Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon ammattikorkeakoululain ja opintotukilain muuttamisesta. Helsingin kaupunki pitää ammattikorkeakoululakiin esitettyjä muutoksia kannatettavina ja tarpeellisina, kun tavoitteena on vähentää tarvetta useamman saman tasoisen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittamiselle. Myös ammattikorkeakoululain ammatillista opettajankoulutusta koskevia muutoksia pidetään perusteltuina.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingissä on selviä asuinalue-eroja viikonloppuisin koetussa turvallisuudessa – turvallisuuden tunne pysynyt samalla tasolla pidemmän aikaa28.8.2025 13:31:50 EEST | Tiedote
Helsinkiläisten turvallisuuden tunne asuinalueellaan on yleisesti hyvä kaikissa kaupunginosissa, mutta viikonloppuiltaisin turvattomuuskokemukset ovat joillakin alueilla tavallisia. Tieto selviää Helsingin kaupungin toteuttamasta turvallisuustutkimuksesta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden strategian 2025–2029: Helsinki josta voimme olla ylpeitä28.8.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 27. elokuuta. Helsinki josta voimme olla ylpeitä ohjaa kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua vuosina 2025–2029. Strategia muodostuu viidestä painopisteestä, viidestä kivijalasta ja tavastamme toimia.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuosille 2025–202927.8.2025 23:32:10 EEST | Tiedote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona 27. elokuuta Helsingille uuden kaupunkistrategian. Valtuusto merkitsi myös tiedoksi kaupungin ympäristöraportin 2024 ja hyväksyi kaavamuutokset Kamppiin, Pukinmäkeen sekä Vuosaareen.
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Jääkenttäsäätiön sekä Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksia25.8.2025 20:00:09 EEST | Tiedote
Konsernijaosto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 25.8.
Kaupunginhallitus antoi lausuntoja25.8.2025 17:36:28 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 25. elokuuta lausunnon muun muassa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta sekä luonnoksesta ydinenergialaiksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme