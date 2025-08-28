Kaupunginhallitus otti kantaa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028. Lausunnossaan kaupunginhallitus toteaa, että on tärkeää, että helsinkiläisten eniten käyttämien lippujen hinnat saadaan pidettyä kohtuullisina ja lippujen hintojen muuta kustannustason nousua suurempi kasvu saadaan katkaistua. Helsinki ei kannata lippujen hintojen korotuksia vuodelle 2026.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi HSL:n tulee kehittää lippuvalikoimaansa. Kaupunginhallitus toteaa myös, että yhteistyö joukkoliikenteen kustannustehokkuuden parantamiseksi ja lipunhintojen nousun hillitsemiseksi tulee käynnistää kuntien ja HSL:n kesken.

Yhtenä syynä matkustajamäärien vaisuun kehitykseen kaupunginhallitus nostaa esiin merkittävät joukkoliikenteeseen vaikuttavat työmaat. Tästä syystä on tarpeen jatkaa hyvää yhteistyötä jäsenkuntien ja HSL:n kesken työmaa-aikaisten korvaavien yhteyksien suunnittelussa, lausunnossa todetaan.

Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus 2024 ja raportti 2023–2025 etenevät valtuustoon

Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksen 2024 ja raportin lautakunnan toiminnasta kunta-Helsingin osalta vuosina 2023–2025.

Kansalliskielilautakunta aloitti toimintansa tammikuussa 2023 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen tullessa voimaan. Lautakunnan toiminta jakautuu ns. kunta-Helsinkiä koskevaan, hallintosäännössä määrättyyn toimintaan sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustointa koskevaan, lakisääteiseen toimintaan.

Kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksessa käydään läpi ruotsinkielisten palvelujen toteutumista kaupungin palveluissa vuonna 2024. Keskeisimmät havaitut puutteet koskevat muun muassa terveydenhuollon takaisinsoittopalveluita, lasten ja nuorten ruotsinkielisiä psykiatrisia palveluita sekä vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ruotsinkielisten paikkojen riittävyyttä.

Kansalliskielilautakunta tarkasteli toimikautensa aikana suurimman osan toimialojen, virastojen ja liikelaitosten kielisuunnitelmista. Lautakunta totesi, että suurimmassa osassa kielisuunnitelmia kaksikielisyyttä käsiteltävän melko pintapuolisesti, eikä kehittämiskohteita tai niiden kehittämissuunnitelmia ollut juuri dokumentoitu. Lautakunta kehottaakin kiinnittämään huomiota siihen, että kielisuunnitelma on kansalliskielten turvaamisen väline.

Seuraavaksi lautakunnan vuosikertomus ja raportti etenevät kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Lausunto ammattikorkeakoululain ja opintotukilain muutoksiin

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon ammattikorkeakoululain ja opintotukilain muuttamisesta. Helsingin kaupunki pitää ammattikorkeakoululakiin esitettyjä muutoksia kannatettavina ja tarpeellisina, kun tavoitteena on vähentää tarvetta useamman saman tasoisen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittamiselle. Myös ammattikorkeakoululain ammatillista opettajankoulutusta koskevia muutoksia pidetään perusteltuina.

