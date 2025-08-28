Tuore kysely: joka neljäs ammattiin opiskeleva on vailla kaveria

HelsinkiMission School to Belong -yksinäisyyskyselyn mukaan lähes joka kymmenennellä opiskelijalla ei ole yhtäkään kaveria omassa oppilaitoksessaan. Tilanne on vielä hankalampi ammatillisissa oppilaitoksissa. Niissä joka neljännellä opiskelijalla ei ole ainuttakaan kaveria.

– Kuulostaa ihan kamalalta, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun opiskelija Aino Ahvonen huokaa.

– Tosi surullista. Kyllä yksinäisyys näkyy meidän koulussa. Osa piiloutuu luokan perälle, Tredun opiskelija Thengk Hunthot kertoo.

Yksinäisyyskyselyn tulos on School to Belong -ohjelman asiantuntijan Panu Janhusen mukaan hätkähdyttävä, mutta ei täysin yllätys. HelsinkiMissiossa on jo aikaisempina vuosina havaittu, että ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat kokevat enemmän yksinäisyyttä kuin muualla toisen asteen koulutuksissa.

– Se kertoo siitä, että jokin ammatillisen koulutuksen rakenteissa ruokkii ulkopuolisuutta. Ammatillisen koulutuksen periaatteisiin kuuluu yksilöllisyys, ja silloin moni jää ulkopuolelle, Janhunen sanoo.

School to Belong -yksinäisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna 47 oppilaitosta (22 yläkoulua, 17 lukioita, 5 ammatillista oppilaitosta ja 3 korkeakoulua). Kyselyyn vastasi noin 3800 oppilasta ja opiskelijaa, 800 henkilökunnan edustajaa ja yli 850 huoltajaa. Lue koko raportti täältä.

Opiskelijoiden kokema yksinäisyys on vähentynyt, muttei tarpeeksi

School to Belong -yksinäisyyskyselyn perusteella oppilaiden ja opiskelijoiden kokema yksinäisyys on vähentynyt. Viime vuonna 17 % vastaajista koki itsensä yksinäiseksi, tänä vuonna enää 14 %.

Yläkouluissa ja lukioissa yksinäisyyden kokemus on laskenut koronaa edeltävään aikaan, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa yksinäisyys on yhä hälyttävän korkealla tasolla.

Haitallista yksinäisyyttä oppilaitoksessaan kokee yläkoululaisista 10 %, lukiolaisista 10 %, ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 22 % ja korkeakouluopiskelijoista 33 %. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yksinäisyys on lisääntynyt kolme prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna.

Yksinäisyyttä osataan kohdata entistä paremmin

Yksinäisyyskyselyyn vastanneista henkilökunnan edustajista 66 % kokee, että heillä on osaamista kohdata opiskelijoiden yksinäisyyttä. Lukema on kasvanut kuudella prosenttiyksiköllä vuodesta 2022, jolloin ensimmäinen School to Belong -kysely toteutettiin.

Tredussa osaamisen lisääntyminen näkyy esimerkiksi keskusteluissa.

– Meillä on koulutuksen ansiosta valmiuksia ottaa yksinäisyys puheeksi. Kaikki opettajat ovat nyt helpommin lähestyttäviä, kampuskoordinaattori Jussi Palovaara sanoo.

HelsinkiMission School to Belong -yhteistyön hyödyt näkyvät selvästi. Pidempään mukana olleissa lukioissa koetaan huomattavasti vähemmän yksinäisyyttä kuin muissa oppilaitoksissa.

– Joissakin oppilaitoksissa haitallinen yksinäisyys on vähentynyt jopa 10 prosenttiyksikköä yhteistyömme aikana. Olemme osanneet tehdä oikeita asioita, HelsinkiMission asiantuntija Panu Janhunen kertoo.

School to Belong -yksinäisyyskyselyn tulokset 2025

Tästä on kysymys ja näin kaverittomuutta on ratkottu Tredussa

School to Belong -yksinäisyyskysely:

HelsinkiMissio toteutti School to Belong -yksinäisyyskyselyn keväällä 2025. Kyselyyn osallistui kaikkiaan 47 oppilaitosta (yläkouluja, toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja).

Edelliset kyselyt tehtiin vuosina 2024, 2023 ja 2022.

Tämän vuoden kyselyyn vastasi kaikkiaan 3800 oppilasta ja opiskelijaa, noin 800 oppilaitosten henkilökunnan jäsentä ja yli 850 huoltajaa.

School to Belong -ohjelma tarjoaa oppilaitoksille tukea yksinäisyyden vähentämiseen muun muassa koulutusten, valmiiden materiaalien ja yhteisöllisten tempausten avulla.

Lukuvuonna 2025–26 ohjelmaan osallistuu 169 oppilaitosta ja toimipaikkaa eri puolilta Suomea.

Tutustu School to Belong -ohjelmaan