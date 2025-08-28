Tuore kysely: joka neljäs ammattiin opiskeleva on vailla kaveria
School to Belong -yksinäisyyskyselyssä selvisi, että joka neljännellä ammattioppilaitoksen opiskelijalla ei ole koulussa yhtään kaveria. Hyvät uutiset ovat, että kaikkien opiskelijoiden kokema yksinäisyys on vähentynyt ja yksinäisyyttä osataan kohdata entistä paremmin.
Tästä on kysymys:
- HelsinkiMission School to Belong -ohjelma toteuttaa vuosittain yksinäisyyskyselyn, joka kartoittaa yksinäisyysilmiötä oppilaitoksissa.
- Vuoden 2025 yksinäisyyskyselyyn vastasi yhteensä 3800 oppilasta tai opiskelijaa, 804 oppilaitosten henkilökunnan jäsentä ja 867 huoltajaa.
- Keskeiset tulokset olivat: moni opiskelija jää ilman kaveria, yksinäisyys on vähentynyt (muttei tarpeeksi) ja yksinäisyyttä osataan kohdata aikaisempaa paremmin.
HelsinkiMission School to Belong -yksinäisyyskyselyn mukaan lähes joka kymmenennellä opiskelijalla ei ole yhtäkään kaveria omassa oppilaitoksessaan. Tilanne on vielä hankalampi ammatillisissa oppilaitoksissa. Niissä joka neljännellä opiskelijalla ei ole ainuttakaan kaveria.
– Kuulostaa ihan kamalalta, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun opiskelija Aino Ahvonen huokaa.
– Tosi surullista. Kyllä yksinäisyys näkyy meidän koulussa. Osa piiloutuu luokan perälle, Tredun opiskelija Thengk Hunthot kertoo.
Yksinäisyyskyselyn tulos on School to Belong -ohjelman asiantuntijan Panu Janhusen mukaan hätkähdyttävä, mutta ei täysin yllätys. HelsinkiMissiossa on jo aikaisempina vuosina havaittu, että ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat kokevat enemmän yksinäisyyttä kuin muualla toisen asteen koulutuksissa.
– Se kertoo siitä, että jokin ammatillisen koulutuksen rakenteissa ruokkii ulkopuolisuutta. Ammatillisen koulutuksen periaatteisiin kuuluu yksilöllisyys, ja silloin moni jää ulkopuolelle, Janhunen sanoo.
”Jokin ammatillisen koulutuksen rakenteissa ruokkii ulkopuolisuutta.”
School to Belong -yksinäisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna 47 oppilaitosta (22 yläkoulua, 17 lukioita, 5 ammatillista oppilaitosta ja 3 korkeakoulua). Kyselyyn vastasi noin 3800 oppilasta ja opiskelijaa, 800 henkilökunnan edustajaa ja yli 850 huoltajaa. Lue koko raportti täältä.
Opiskelijoiden kokema yksinäisyys on vähentynyt, muttei tarpeeksi
School to Belong -yksinäisyyskyselyn perusteella oppilaiden ja opiskelijoiden kokema yksinäisyys on vähentynyt. Viime vuonna 17 % vastaajista koki itsensä yksinäiseksi, tänä vuonna enää 14 %.
Yläkouluissa ja lukioissa yksinäisyyden kokemus on laskenut koronaa edeltävään aikaan, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa yksinäisyys on yhä hälyttävän korkealla tasolla.
Haitallista yksinäisyyttä oppilaitoksessaan kokee yläkoululaisista 10 %, lukiolaisista 10 %, ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 22 % ja korkeakouluopiskelijoista 33 %. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yksinäisyys on lisääntynyt kolme prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna.
Yksinäisyyttä osataan kohdata entistä paremmin
Yksinäisyyskyselyyn vastanneista henkilökunnan edustajista 66 % kokee, että heillä on osaamista kohdata opiskelijoiden yksinäisyyttä. Lukema on kasvanut kuudella prosenttiyksiköllä vuodesta 2022, jolloin ensimmäinen School to Belong -kysely toteutettiin.
Tredussa osaamisen lisääntyminen näkyy esimerkiksi keskusteluissa.
– Meillä on koulutuksen ansiosta valmiuksia ottaa yksinäisyys puheeksi. Kaikki opettajat ovat nyt helpommin lähestyttäviä, kampuskoordinaattori Jussi Palovaara sanoo.
HelsinkiMission School to Belong -yhteistyön hyödyt näkyvät selvästi. Pidempään mukana olleissa lukioissa koetaan huomattavasti vähemmän yksinäisyyttä kuin muissa oppilaitoksissa.
– Joissakin oppilaitoksissa haitallinen yksinäisyys on vähentynyt jopa 10 prosenttiyksikköä yhteistyömme aikana. Olemme osanneet tehdä oikeita asioita, HelsinkiMission asiantuntija Panu Janhunen kertoo.
School to Belong -yksinäisyyskyselyn tulokset 2025
Tästä on kysymys ja näin kaverittomuutta on ratkottu Tredussa
School to Belong -yksinäisyyskysely:
- HelsinkiMissio toteutti School to Belong -yksinäisyyskyselyn keväällä 2025. Kyselyyn osallistui kaikkiaan 47 oppilaitosta (yläkouluja, toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja).
- Edelliset kyselyt tehtiin vuosina 2024, 2023 ja 2022.
- Tämän vuoden kyselyyn vastasi kaikkiaan 3800 oppilasta ja opiskelijaa, noin 800 oppilaitosten henkilökunnan jäsentä ja yli 850 huoltajaa.
- School to Belong -ohjelma tarjoaa oppilaitoksille tukea yksinäisyyden vähentämiseen muun muassa koulutusten, valmiiden materiaalien ja yhteisöllisten tempausten avulla.
- Lukuvuonna 2025–26 ohjelmaan osallistuu 169 oppilaitosta ja toimipaikkaa eri puolilta Suomea.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Kaisa Harju, ohjelmapäällikkö
anna-kaisa.harju@helsinkimissio.fi
043 201 3193
Kristiina Backberg, viestintäpäällikkö
kristiina.backberg@helsinkimissio.fi
044 733 1544
Kuvat
HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Järjestö toimii sadan ammattilaisen ja tuhannen vapaaehtoisen voimin. Toiminnassa kohdataan, tuetaan ja autetaan vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Järjestö tarjoaa yksinäisyyttä vähentäviä palveluja valtakunnallisesti sekä mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena kohtaamaan muita.
HelsinkiMissio kutsuu kaikki tekoihin yksinäisyyttä vastaan. Tavoitteena on, että kukaan ei jää yksin. helsinkimissio.
#Yhdessäyksinäisyysvoitetaan
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HelsinkiMissio
Järjestöjen yksinäisyyttä vähentävälle työlle on varattava riittävästi resursseja28.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Vuonna 2022 perustettu Järjestöjen yksinäisyysverkosto toimii yksinäisyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, nostaa esille vaikuttavaksi todettuja malleja, ja vaikuttaa yksinäisyyteen liittyvään päätöksentekoon. Verkoston tavoitteena on nostaa yksinäisyyden vähentäminen konkreettisesti ratkaistavaksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Järjestöjen resurssien turvaaminen myös vaikeassa taloustilanteessa kannattaa. Yksinäisyyden vähentäminen vahvistaa kansakunnan kriisinsietokykyä ja sisäistä turvallisuutta.
Myötätuntoa kolmella kielellä – Minä riitän -opas nyt myös englanniksi21.5.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
HelsinkiMission suosittu Minä riitän -opas julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa englanniksi nimellä I am Good Enough – Guide for Self-Compassion. Samalla myös suomen- ja ruotsinkieliset versiot on päivitetty entistä myötätuntoisemmiksi ja ajankohtaisemmiksi. Oppaat tarjoavat konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin ja itsemyötätunnon vahvistamiseen arjessa. Englanninkielinen opas tekee tärkeän sisällön saavutettavaksi yhä useammalle.
Vantaalla nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat lisääntyneet – Gettogymi pitää nuoret poissa kadulta15.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt. Pahimmillaan se voi näyttäytyä väkivaltaisena käyttäytymisenä ja ulossulkemisena. Nuorten kasvava väkivaltainen käytös ja jengiytyminen herättävät huolta. HelsinkiMission Gettogymi on lähiösali, joka ehkäisee ja vähentää väkivaltaista käyttäytymistä. Se tarjoaa nuorelle yhteisön ja näköalan tulevaisuuteen.
HelsinkiMission muutosneuvottelut ovat päättyneet3.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
HelsinkiMission marraskuussa 2024 käynnistämät muutosneuvottelut ovat päättyneet. Pääosin neuvottelut saatiin päätökseen 31.12.2024 mennessä. Musiikkikeskus Resonaarin osalta neuvottelut jatkuivat maaliskuulle johtuen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) päätöksestä asiantuntijapalvelun rahoituksen alasajosta vuoteen 2026 mennessä.
HelsinkiMissio ja Finnkino aloittavat yhteistyön yksinäisyyden vähentämiseksi Suomessa31.3.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Finnkino ja HelsinkiMissio aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on vähentää suomalaisten kokemaa yksinäisyyttä ja edistää yhteisöllisyyttä. Kaksivuotisen yhteistyön aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja kampanjoita, jotka kannustavat ihmisiä yhteisiin elämyksiin ja kohtaamisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme