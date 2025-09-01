Ville Virtanen DNA:n strategiasta ja tekoälystä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Virtanen on työskennellyt syksystä 2024 lähtien DNA:n emoyhtiön Telenorin pohjoismaisista liiketoiminnoista vastaavassa Telenor Nordicsissa Chief Operating Officer -roolissa, mutta tekee nyt paluun DNA:lle. Virtanen on aiemmin toiminut DNA:n teknisenä johtajana (CTO) ja johtoryhmän jäsenenä, ja hänellä on takanaan yli 20 vuoden ura DNA:lla eri rooleissa.

DNA:n nykyinen strategiajohtaja Bjørn Taale Sandberg siirtyy takaisin Telenor-konsernin muihin tehtäviin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hän jatkaa nykyisessä roolissaan syyskuun loppuun saakka ja tukee Virtasen perehdytystä uuteen tehtävään.

”Tiesimme Bjørn Taalen olevan siirtymässä suunnitelman mukaisesti takaisin Telenorille, ja samalla meille avautui mainio tilaisuus hyödyntää Villen ammattitaitoa jälleen Suomessa. Hänellä on vahvaa strategista osaamista, joten hänen valintansa rooliin oli luonteva. Rooli sisältää myös vastuun tekoälyn hyödyntämisestä ja kehittämisestä yhtiötasolla, mikä sopii mainiosti Villen vahvaan teknologiataustaan,” sanoo DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

”On hienoa palata DNA:lle, jonka kasvua ja kehitystä olen saanut ohjata aikaisemminkin monipuolisissa teknologia- ja johtotehtävissä. Tunnen DNA henkilöstön sekä kulttuurin vuosikymmenten ajalta ja olen vakuuttunut, että tukeutumalla näihin vahvuuksiin sekä uuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin pystymme palvelemaan asiakkaitamme jatkossa entistäkin paremmin. Strategiset valinnat ja tekoäly ovat nyt keskiössä siinä, miten rakennamme vieläkin asiakaslähtöisempää ja tehokkaampaa DNA:ta. Meillä on jo vahvaa osaamista tekoälyn hyödyntämisessä, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin rohkean kokeilukulttuurin hengessä”, sanoo Ville Virtanen.

Virtanen aloittaa uudessa tehtävässään strategiasta ja tekoälystä vastaavana johtajana 1. lokakuuta 2025.

Kokeilukulttuuri ja vahva asiakaskeskeisyys ovat DNA:n tekoälystrategian ytimessä. Yhtiö hyödyntää tekoälyä monipuolisesti esimerkiksi infrastruktuurissa, kyberturvassa, tuoteportfoliossa ja päivittäisen työn tehostamisessa. Tekoälyn avulla esimerkiksi optimoidaan tukiasemien energiankäyttöä sekä tunnistetaan ja torjutaan huijausyrityksiä. Toisaalta asiakaspalvelussa työskentelevä henkilöstö osaa tarjota tekoälyn tukemana yksittäiselle asiakkaalle entistä sopivampia ratkaisuja, eikä aikaa tarvitse käyttää niin paljon asiakastarpeen ja tilanteen selvitystyöhön. DNA on julkaissut myös tekoälyn eettiset periaatteet.

“Telenor-konsernin muihin tehtäviin palaava Bjørn Taale on tehnyt erinomaista työtä DNA:n strategian kehittämisessä ja ylläpidossa. Kiitän häntä lämpimästi tekemästään työstä ja toivotan onnea kaikkiin tuleviin haasteisiin”, Tolvanen sanoo.

