DropSweets tasapainottaa verensokerin – suomalaisinnovaatio haastaa makeanhimon ja tuo ratkaisun globaaleille markkinoille!

DropSweets-suusuihkeen vaikuttava aine, kromi, edistää verensokerin pysymistä normaalina. Innovatiivisen mucoadhesiiviteknologian ansiosta kromi imeytyy posken limakalvolta nopeammin ja tehokkaammin kuin perinteisistä tableteista. Valmistus tapahtuu FSSC 22000 -sertifioidussa laitoksessa, ja jokainen erä varmistetaan akkreditoidussa laboratoriossa.

Drop Sugar Habit -sovellus täydentää suusuihkeen vaikutusta. Terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä sovellus auttaa käyttäjää tunnistamaan makeanhimon laukaisijat ja tarjoaa käytännön työkaluja uusien, terveellisempien rutiinien luomiseen. Yhdessä nämä muodostavat ratkaisukokonaisuuden, joka tekee herkkujen vähentämisestä luonnollisen osan arkea.

“Tasainen verensokeri on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Olemme kehittäneet ratkaisun, jonka avulla hyöty tasaisemmasta verensokerista on kaikkien saavutettavissa,” kertoo Drophop Oy:n projektipäällikkö ja asiantuntijasairaanhoitaja Teija Vörlin ja hän jatkaa “Käyttäjäkokemusten ja testiryhmien perusteella ratkaisu toimii: makeanhimo vähenee, energiat lisääntyvät, paino laskee ja arki kevenee.”

Innovaatio on saanut ELY-keskuksen innovaatiorahoitusta, ja sen ainutlaatuisuutta turvaa jätetty patenttihakemus. Kehitystyöhön osallistunut tiimi yhdistää lääketieteen, ohjelmistokehityksen, liiketoiminnan ja markkinoinnin asiantuntemuksen.

Ylipaino on globaali terveysongelma: WHO:n mukaan jo yli miljardi ihmistä luokitellaan ylipainoisiksi. Samalla verensokerin tasapainottaminen on noussut kansainväliseksi megatrendiksi. Drophop Oy tavoittelee nopeaa kansainvälistä kasvua ja miljoonien eurojen liikevaihtoa – suomalaisinnovaatiolla, joka vastaa yhteen painonhallinnan suurimmista haasteista: makeanhimon hallintaan.

Lisätietoja:

DropSweets-suusuihke: www.dropsweets.com