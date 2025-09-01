Video: Yli 50 hengen kuoro vetosi Orpon hallitukseen kehitysyhteistyön puolesta

Terveiset valtiovarainministeri Riikka Purralle: suomalaisten arvoihin kuuluu solidaarisuus – mitkä ovat hallituksen arvot? 6.8.2025 18:43:25 EEST | Tiedote

Jälleen uusi leikkaus kehitysyhteistyöhön olisi heikko suoritus Suomelta kansainvälisen vastuunkannon ja suhteiden, sääntöperusteisuuden tukemisen ja hyvän hallinnon saroilla. Se ei olisi suomalaisten arvojen mukaista ja olisi ristiriidassa suomalaisten yleisen mielipiteen kanssa. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi tänään budjettiesityksestä, jonka mukaan kehitysyhteistyöstä olisi määrä leikata neljännen kerran tällä vaalikaudella. Vuosikohtaiset leikkaukset olisivat yli 100 miljoonaa euroa. Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon mukaan tämä on yksiselitteisesti väärä linja.