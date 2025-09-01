Video: Yli 50 hengen kuoro vetosi Orpon hallitukseen kehitysyhteistyön puolesta
Suurikokoinen kuoro lauloi maanantaina 1. syyskuuta sen puolesta, ettei Suomi käännä selkäänsä maailmalle. Pave Maijasen Pidä huolta -kappaleen yhteislaulusta taltioitu video on vapaasti median käytettävissä.
Yli 50 kuorolaulajaa lähetti Petteri Orpon (kok.) hallitukselle viestin myöhään maanantai-iltapäivänä Esplanadin puistossa: Suomen ei tule tehdä budjettiriihessä lisää leikkauksia kehitysyhteistyöhön.
Tilaisuudessa laulettiin Pave Maijasen Pidä huolta -kappale ja Jean Sibeliuksen Finlandia-hymni. Pidä huolta esitettiin Pave Maijasen perikunnan suostumuksella ja Finlandia-hymni esitettiin Sibeliuksen perikunnan suostumuksella.
Kuorolaulua johti Maailma-kuoro. Paikalla oli laulajia monista eri kuoroista ja kansalaisjärjestöistä.
”Toivottavasti onnistuimme lähettämään Orpon hallitukselle selvän viestin: Suomen ei tule kääntää selkäänsä maailmalle. Kehitysyhteistyöstä ei pidä tehdä enää lisäleikkauksia. Se on vastoin omaa etuamme. Ennen kaikkea se tarkoittaa, että emme kanna globaalia vastuutamme”, kuvailee Fingon vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantoglu.
Kuorolaulun lisäksi tempauksessa luettiin tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaan Feride Rushitin sekä toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtasen kirjeet pääministeri Petteri Orpolle.
Tempauksessa kirjeet lukivat näyttelijä Eija Ahvo ja toimittaja Zahra Karimy.
Kirjeet olivat osa Suomi, älä käännä selkäänsä -kampanjaa, jossa pääministeri Orpolle ovat kirjoittaneet myös muun muassa arkkipiispa Tapio Luoma, Goldman-ympäristöpalkinnon voittanut Paul Sein Twa ja ylilääkäri Hanna Nohynek.
Kirjeiden kirjoittajat ovat vedonneet pääministeri Orpoon sen puolesta, ettei Suomi tee syksyn budjettiriihessä leikkauksia kehitysyhteistyöhön.
Ministeri Ville Tavion (ps.) mukaan Suomi on leikannut kehitysyhteistyön rahoitusta jo yli 1,3 miljardia euroa tämän hallituskauden aikana. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti elokuussa kehitysyhteistyöhön 105 miljoonan euron leikkauksia vuodelle 2026 ja 140 miljoonan euron leikkauksia vuodelle 2027.
Hallituksen budjettiriihi on käynnissä valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa. Tempaus järjestettiin Esplanadin puistossa Smolnan läheisyydessä.
Lisätiedot:
Linkki videotallenteeseen Pave Maijasen Pidä huolta -kappaleesta. Video on vapaasti median käytettävissä. Video: Max Majander / Drama Moving Pictures Helsinki.
Kirjeet Fingon verkkosivuilla ovat vapaasti median käytettävissä. Pääministeri Orpolle ovat kirjoittaneet muun muassa arkkipiispa Tapio Luoma, tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon ehdokas Feride Rushiti, vuoden 2020 Goldman-ympäristöpalkinnon voittanut Paul Sein Twa, ylilääkäri ja professori Hanna Nohynek, toimittaja Riku Rantala, vuoden 2024 Right Livelihood -palkinnon voittanut Anabela Lemos, toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen sekä yrittäjä Julia Thurén.
Yhteydenotot:
Suomi, älä käännä selkääsi maailmalle -kampanjaa koskien: Mika Niskanen
Vaikuttamisviestinnän asiantuntija, Fingo
050 317 6715, mika.niskanen@fingo.fi
Kehityspolitiikkaa ja budjettiesityksen sisältöjä koskien: Ilmari Nalbantoglu
Vaikuttamistyön johtaja, Fingo
050 317 6693 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmari Nalbantoglujohtaja, vaikuttaminen ja oppiminenSuomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6693ilmari.nalbantoglu@fingo.fi
Mika Niskanenvaikuttamisviestinnän asiantuntijaSuomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:050 317 6715mika.niskanen@fingo.fi
Kuvat
Linkit
Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Kutsu medialle: Tempaus maanantaina 1. syyskuuta Esplanadin puistossa klo 171.9.2025 07:53:40 EEST | Tiedote
Tilaisuus tarjoaa toimituksille mahdollisuuden saada kuvituskuvaa kehitysyhteistyötä koskevaan budjettikeskusteluun. Paikalla on myös kehityspolitiikan asiantuntijoita haastatteluja varten.
Yli 20 yhteiskunnallista vaikuttajaa eri puolilta maailmaa vetoaa pääministeri Orpoon: Ei leikkauksia kehitysyhteistyöhön29.8.2025 08:20:46 EEST | Tiedote
Arkkipiispa Tapio Luoma, tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon ehdokas Feride Rushiti, vuoden 2020 Goldman-ympäristöpalkinnon voittanut Paul Sein Twa ja moni muu vetoaa avoimilla kirjeillä pääministeri Petteri Orpoon budjettiriihen alla.
Terveiset valtiovarainministeri Riikka Purralle: suomalaisten arvoihin kuuluu solidaarisuus – mitkä ovat hallituksen arvot?6.8.2025 18:43:25 EEST | Tiedote
Jälleen uusi leikkaus kehitysyhteistyöhön olisi heikko suoritus Suomelta kansainvälisen vastuunkannon ja suhteiden, sääntöperusteisuuden tukemisen ja hyvän hallinnon saroilla. Se ei olisi suomalaisten arvojen mukaista ja olisi ristiriidassa suomalaisten yleisen mielipiteen kanssa. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi tänään budjettiesityksestä, jonka mukaan kehitysyhteistyöstä olisi määrä leikata neljännen kerran tällä vaalikaudella. Vuosikohtaiset leikkaukset olisivat yli 100 miljoonaa euroa. Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon mukaan tämä on yksiselitteisesti väärä linja.
Eduskunnan tulee avata hallituksen Palestiina-solmu / Riksdagen bör lösa regeringens Palestina-knut4.8.2025 16:27:25 EEST | Tiedote
Palestiinan kansainvälinen tunnustaminen ja siten kahden valtion mallin edistäminen on olennainen, vaikka ei ainoa ratkaiseva toimi kestävän rauhan saavuttamiseksi alueella. Kyseessä on tärkeä Suomen ulkopolitiinen periaatepäätös, mutta Suomen hallituksella on sisäisiä vaikeuksia asiassa. Siksi päätös Palestiinan tunnustamisesta on aiheellista siirtää kiireellisesti eduskunnalle. [Se nedan för svensk översättning.]
Petteri Orpo esitteli Suomen kestävän kehityksen raportin YK:ssa – Fingo: Suomella riittää vielä rutkasti töitä23.7.2025 08:38:26 EEST | Tiedote
Vaikka Suomi on edistynyt monen kestävän kehityksen tavoitteen osalta, petrattavaa riittää. Fingon globaalin oikeudenmukaisuuden asiantuntija Silla Ristimäki seuraa YK:n kokousta paikan päällä New Yorkissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme