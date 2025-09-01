Keskuskauppakamari: Maahanmuuton rakenne tarvitsee muutoksia mutta positiivisen kautta

”On selvää, että Suomi tarvitsee tulevina vuosina kansainvälisiä osaajia. Väestö ikääntyy ja työikäisten määrä Suomessa vähenee. Suomi kilpailee parhaista osaajista yhdessä muiden kehittyneiden maiden kanssa. Maahanmuuton rakennetta on muutettava niin, että asiaa tarkastellaan positiivisen kautta: kuinka saamme tarvitsemiamme osaajia”, sanoo Romakkaniemi.

Ratkaisuksi Romakkaniemi nostaa esiin maahanmuuton yhteiskuntasopimuksen. Maahanmuuton yhteiskuntasopimus on Keskuskauppakamarin ja Akava Worksin tilaama raportti, joka tarjoaa erilaisia ratkaisuja maahanmuuttoon. Yksi niistä on niin sanotun Kanadan mallin käyttöönotto Suomessa.

”Kanadan mallissa esimerkiksi koko perhe voi saada pysyvän oleskeluluvan heti, mikäli osaajan kielitaito, koulutus ja osaaminen tukevat integroitumista työmarkkinoille ja yhteiskuntaan. Tämä auttaisi Suomea pitämään kiinni parhaista osaajista myös matalasuhdanteessa sekä houkuttelemaan maahan pysyvämmin sellaisia osaajia, joille Suomessa on todellinen tarve”, Romakkaniemi toteaa.

Maan hallitus on toimeenpanemassa avainhenkilölain muutosta budjettiriihessä. Lain mukaan Suomeen ulkomailta töihin muuttaneiden avainhenkilöiden tuloveroa ensimmäisten seitsemän vuoden ajalta kevennettäisiin 32 prosentista 25 prosenttiin. Keskuskauppakamari pitää avainhenkilöiden verotuksen alentamista erittäin tärkeänä toimena Suomen houkuttelevuuden vahvistamisessa kansainvälisille osaajille.

”On selvää, että ihmisten pohtiessa työtarjouksen vastaanottamista Suomesta verrattuna muihin länsimaihin, myös käteen jäävä palkan osuus on yksi päätökseen vaikuttavista tekijöistä. Parhaimmillaan avainhenkilöverotusta muuttamalla pystyisimme houkuttelemaan juuri niitä osaajia Suomeen, joita tarvitsemme”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan nämä kaksi muutosta, pisteytysmallin käyttöönotto ja avainhenkilöiden verotuksen keventäminen, loisivat Suomelle todellisen kilpailuedun.

”Suomi tarvitsee osaajia, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Vaikka nyt työmarkkinoilla on ylitarjontaa osaajista, pitää suhdannemuutoksia ennakoida. Näillä kahdella muutoksella voisimme vaikuttaa suuresti siihen, miten houkuttelevalta Suomi näyttäytyy kansainvälisille osaajille”, Romakkaniemi toteaa.