Sofia Virta: Hallitus, uskallatteko päästää Keskisarjan uudelleen televisioon puhumaan kanssani maahanmuutosta?
Vihreiden puheenjohtajaa Sofia Virtaa eivät hallituksen tyhjät puheet tyydytä. Hän on valmis käymään maahanmuuttokeskustelua televisiossa Teemu Keskisarjan kanssa uudelleen, jos hallitus voi luvata keskustelun olevan rakentavaa ja asiallista.
– Minun puheeni eivät muutu enkä usko että muuttuvat Keskisarjankaan. Jos hallitus on nyt koko päivän asiasta keskusteltuaan täysin valmis luottamaan riveihinsä, niin se on varmaan valmis päästämään Keskisarjan uudelleen televisioon puhumaan kanssani maahanmuutosta, Virta esittää revanssia.
– Tämän hallituksen jokavuotisen kesäteatterin synnyttämä déjà vu oli niin voimakas, että en voi uskoa tämän todella tapahtuvan taas. Tosin jos tämä olisi teatteria, niin lipunmyynti olisi jo ehtynyt. On suomalaisten aliarvioimista kuvitella, että kerta toisensa jälkeen hallitus voi selittää tekonsa kauniiksi tyhjillä puheilla, Virta sanoo viitaten hallituksen tämän illan tiedotustilaisuuteen.
Virran mukaan hallitukselta puuttuu arvojohtajuus eikä kansan tuestakaan ole enää jäljellä kuin rippeet.
– Tältä näyttää, kun hallituksessa ei ole arvojohtajaa. Kokoomus ja RKP päästävät perussuomalaiset taas kuin koiran veräjästä – ja miksi? Tuskin siitä ilosta, että pääsevät huomenna todennäköisesti leikkaamaan juuri maahanmuutosta tai koulutuksesta perussuomalaisten paineesta. Hallitus ei ole pääsemässä yhteenkään tavoitteeseensa ja silti perussuomalaisten ideologian annetaan kukkia.
– Kokoomuksen ja RKP:n kannattajat tuskin ainakaan enää voivat katsoa tätä sekoilua sormien läpi. Vai voiko joku muka oikeasti vielä luottaa tai uskoa, että jälleen pakon edessä samojen fraasien toistelu oikeasti muuttaisi mitään? Uskooko yksikään kokoomusta äänestänyt, että jokin tosiaan nyt muuttui? Virta kysyy.
Virta huomauttaa, että todellista anteeksipyyntöä ei edes kuultu.
– Valtiovarainministeri Purra sanoi olevansa pahoillaan siitä, että hallitus on tässä tilanteessa. Se on aika eri asia kuin olla pahoillaan omista ja muiden puolueensa edustajien puheista. Ei riitä olla pahoillaan ihmisten reaktiosta, jos ei oikeasti pysty pyytämään anteeksi omaa käytöstään ja luvata korjata sitä, Virta näpäyttää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Sofia Virta: Kyse ei ole pelkästä kielenkäytöstä, vaan epäinhimillisestä politiikasta, jota perussuomalaiset pyrkivät oikeuttamaan rasistisella kielenkäytöllä1.9.2025 10:18:22 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta lähettää pääministerille terveisiä hallitusneuvotteluihin: Virran mukaan hallituksen käsillä oleva ongelma ei ole pelkkä kielenkäyttö vaan sen takana oleva epäinhimillinen politiikka.
Vihreiden Hanna Holopainen: Kotitalouskohtainen leikkauskatto on otettava käyttöön – perheiden kohtuuton kuormitus on pysäytettävä1.9.2025 09:48:53 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Hanna Holopainen on huolissaan köyhyyden lisääntymisestä ja ehdottaa kotitalouskohtaista leikkauskattoa. Talouskohtainen leikkauskatto rajoittaisi samalle kotitaloudelle kohdistuvien julkisten leikkausten määrää. Leikkauskaton tarkoituksena on estää tilanteet, joissa useat eri tukien ja palveluiden leikkaukset kasautuvat yhteen ja aiheuttavat kohtuuttoman taloudellisen rasituksen erityisesti lapsiperheille.
Sofia Virta vaatii pääministeriltä toimia, jotta perussuomalaisten tanssi pöydillä loppuu30.8.2025 10:51:44 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan ei voi olla niin, että perussuomalaiset saavat jatkaa umpirasistista retoriikkaansa päivien ajan ilman, että pääministeri saa hallituskumppaniaan kuriin.
Kansanedustaja Jenni Pitko esittää hakkuukieltoa lintujen pesimäaikaan: “Jätetään metsien linnut rauhaan”30.8.2025 09:29:08 EEST | Tiedote
Tänään vietetään Suomen luonnon päivää. Kansanedustaja ja vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko haluaa juhlapäivänä kiinnittää huomiota suomalaisen metsän lajien turvaamiseen.
Eduskuntatalon portailla luetaan ihmisoikeusjulistusta – vihreiden organisoima kannanotto hallituksen hyväksymään rasismiin28.8.2025 12:50:17 EEST | Tiedote
Joukko ihmisiä kokoontuu tänään 28.8. klo 18 eduskuntatalon portaille lukemaan YK:n ihmisoikeusjulistusta vastauksena perussuomalaisten kansanedustajien rasistisiin puheisiin maahanmuuttajista ja väestönvaihdosta. Kyseessä on vihreiden poliitikkojen ja puolueaktiivien mobilisoima kannanotto, jossa vaaditaan hallitusta toimimaan rasismia vastaan. Tilaisuus on kaikille avoin puoluetaustasta riippumatta.
