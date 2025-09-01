Sofia Virta: Hallitus, uskallatteko päästää Keskisarjan uudelleen televisioon puhumaan kanssani maahanmuutosta?

– Minun puheeni eivät muutu enkä usko että muuttuvat Keskisarjankaan. Jos hallitus on nyt koko päivän asiasta keskusteltuaan täysin valmis luottamaan riveihinsä, niin se on varmaan valmis päästämään Keskisarjan uudelleen televisioon puhumaan kanssani maahanmuutosta, Virta esittää revanssia.

– Tämän hallituksen jokavuotisen kesäteatterin synnyttämä déjà vu oli niin voimakas, että en voi uskoa tämän todella tapahtuvan taas. Tosin jos tämä olisi teatteria, niin lipunmyynti olisi jo ehtynyt. On suomalaisten aliarvioimista kuvitella, että kerta toisensa jälkeen hallitus voi selittää tekonsa kauniiksi tyhjillä puheilla, Virta sanoo viitaten hallituksen tämän illan tiedotustilaisuuteen.

Virran mukaan hallitukselta puuttuu arvojohtajuus eikä kansan tuestakaan ole enää jäljellä kuin rippeet.

– Tältä näyttää, kun hallituksessa ei ole arvojohtajaa. Kokoomus ja RKP päästävät perussuomalaiset taas kuin koiran veräjästä – ja miksi? Tuskin siitä ilosta, että pääsevät huomenna todennäköisesti leikkaamaan juuri maahanmuutosta tai koulutuksesta perussuomalaisten paineesta. Hallitus ei ole pääsemässä yhteenkään tavoitteeseensa ja silti perussuomalaisten ideologian annetaan kukkia.

– Kokoomuksen ja RKP:n kannattajat tuskin ainakaan enää voivat katsoa tätä sekoilua sormien läpi. Vai voiko joku muka oikeasti vielä luottaa tai uskoa, että jälleen pakon edessä samojen fraasien toistelu oikeasti muuttaisi mitään? Uskooko yksikään kokoomusta äänestänyt, että jokin tosiaan nyt muuttui? Virta kysyy.

Virta huomauttaa, että todellista anteeksipyyntöä ei edes kuultu.

– Valtiovarainministeri Purra sanoi olevansa pahoillaan siitä, että hallitus on tässä tilanteessa. Se on aika eri asia kuin olla pahoillaan omista ja muiden puolueensa edustajien puheista. Ei riitä olla pahoillaan ihmisten reaktiosta, jos ei oikeasti pysty pyytämään anteeksi omaa käytöstään ja luvata korjata sitä, Virta näpäyttää.