Kasvava signaalien tulva haittaa pian paikannusta koko maapallolla – YK kehottaa jäsenmaita suojaamaan paikannukselle tärkeät havainnot, joita tehdään myös Suomessa
Luotettavan satelliittipaikannus vaikeutuu, jos sen toiminnalle tärkeitä radioteleskoopilla saatavia niin kutsuttuja VLBI-havaintoja ei suojata tahattomilta, mutta häiritseviltä signaaleilta. YK:n paikkatietokomitea nosti asian esiin kokouksessaan New Yorkissa elokuussa toimintakehotuksella, jolla se pyrkii saamaan valtiot puuttumaan asiaan. Suomea kokouksessa edusti Maanmittauslaitos. Suomikin tukee vahvasti YK:n toimia satelliittipaikannuksen luotettavuuden takaamiseksi ja häiriöiden vähentämiseksi.
Monet yhteiskunnalle kriittiset toiminnot, kuten pelastustoimi, sähköverkot ja pörssit tarvitsevat satelliittipaikannusta toimiakseen. Paikannukselle aiheuttaa kuitenkin ongelmia jatkuvasti kasvava radiosignaalien määrä, joka on peräisin useista lähteistä, kuten arkisesta langattomasta teknologiasta. Näiden aiheuttama signaalitulva häiritsee paikannuksen kannalta tärkeitä radioteleskooppi- eli VLBI-havaintoja. VLBI-havainnoilla määritetään missä asennossa Maapallo on satelliittien alla. Ilman tätä tietoa paikannus ei toimi.
Paikannuksen globaalit haasteet olivat aiheena YK:n paikkatietokomitean kokouksessa 6.-8. elokuuta. YK nosti esiin valtioita koskevan toimintakehotuksensa, jonka tavoitteena on turvata paikannukselle välttämättömät VLBI-mittaukset häiriöiltä.
- Suomi tukee YK:n aloitetta vankasti. Suomessa ja myös muualla maailmassa paikkatietoa hyödynnetään laajasti. Yhteiskunnan tarvitseman paikkatiedon ja paikannuksen turvaaminen on tärkeä tehtävämme Maanmittauslaitoksessa, toteaa professori Hannu Koivula Maanmittauslaitoksesta.
- Huolehtimalla Metsähovin tutkimusaseman ajantasaisuudesta Suomessa ja tekemällä kansainvälistä yhteistyötä varmistamme, että paikannuksen perusedellytykset pysyvät toimintavarmoina.
Suomessa satelliittipaikannuksen kulmakivi on Metsähovin geodeettinen tutkimusasema
Suomessa luotettavan paikkatiedon ja paikannuksen perustana on Metsähovin geodeettinen tutkimusasema Kirkkonummella, jonka toiminnasta vastaa Maanmittauslaitos. Metsähovissa tehtävien havaintojen avulla Maanmittauslaitos huolehtii, että yhteiskunnan tarvitsemat paikannuspalvelut toimivat.
Jotta paikannus onnistuu moitteettomasti, maata kiertävät satelliitit tarvitsevat ympäri maapalloa sijaitsevien VLBI-radioteleskooppien tuottamia havaintoja. Suomessa ne tehdään Metsähovin radioteleskoopilla.
YK:n tavoite suojata radioteleskooppien tarvitsemat havainnot muilta signaaleilta on ajankohtainen, sillä nykyvauhdillaan kasvava signaalien määrä tulee vaikeuttamaan paikannusta lähivuosina vakavasti. Tavoitteena on saada jäsenmaiden tuki VLBI:n taajuuksien turvaamiselle seuraavassa YK:n alaisen kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n järjestämässä Maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC) vuonna 2027, jossa jäsenmaat voivat päivittää alaa koskevia sääntöjä.
YK:n raportti VLBI-havaintojen turvaamiseksi
