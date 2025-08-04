Jälleen uusi lenkki plusmerkkisten asuntokaupan kuukausien ketjuun – kaupan veturi vaihtui elokuussa
Kiinteistömaailman Pulssi 2.9.2025
Kiinteistömaailma välitti juuri päättyneessä elokuussa yhteensä 1134 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 864 oli kiinteistönvälitystä ja 270 vuokravälitystä. Elokuu on siten jatkoa koko alkuvuoden kestäneelle trendille, jossa asunto- ja kiinteistökauppojen määrä ylittää joka kuukausi viime vuoden vertailukauden. Vetovastuu kaupan kasvusta kuitenkin vaihtui yllättäen kesän kääntyessä loppupuolelle: elokuun kasvuluvuista on kiittäminen ennen muuta pienemmän kokoluokan asuntojen kauppaa.
Kiinteistömaailma-ketjun elokuussa 2025 välittämistä 864 myyntikohteesta 858 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja 6 uudiskohteiden välitystä. Elokuussa 2024 vastaavat luvut olivat 779 käytettyä ja 8 uudiskohdetta. Käytetyissä kohteissa kauppamäärä kasvoi siten 10 prosenttia, ja kaikki kauppakappaleet yhteenlaskettunakin kasvua oli 10 prosenttia - huolimatta siitä, että uudiskohteissa kauppamäärä jäi edelleen vaatimattomiin lukemiin.
”Jo pitkään asunto- ja kiinteistökaupan veturina ovat olleet omakotitalot ja muut reilun perhekoon asunnot. Elokuussa suhteellisesti parhaiten kävi yllättäen kaksioiden ja kolmioiden kauppa, ja jopa yksiökauppa oli vertailukauteen peilattuna vilkkaampaa kuin isoimpien asuntojen. Lähiviikkoina on erittäin kiinnostava nähdä, onko käsillä pysyvämpikin ostajien kiinnostuksen muutos”, Laurikainen pohtii.
Koko kesän 2025 tavoin tonttikauppa jatkui edelleen vilkkaana myös elokuussa.
Lisätiedot:
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 040 5607514
Taina Mustamo, viestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taina MustamoViestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtajaPuh:+358504240045taina.mustamo@kiinteistomaailma.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistömaailma
Asuntokaupan kasvu jatkui hienoisesti myös heinäkuussa4.8.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 4.8.2025
Käytettyjen asuntojen kauppa kasvoi huimat 37 prosenttia kesäkuussa – vilkkain kauppakuukausi sitten alkusyksyn 20222.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 2.7.2025
Omakotitalot ja kesämökit vetureita toukokuun kaupassa3.6.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 3.6.2025
Asuntokauppa kasvoi huhtikuussa kahdeksan prosenttia – kehysriihen päätökset tukevat tavallisten perheiden omistusasumista5.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 5.5.2025
Kiinteistömaailman 62. Barometri, erityisteemana remontit: Kauppamäärien kasvuodotukset laajentuneet yhä useammanlaisiin asuntoihin – yhdeltä seudulta löytyvät selvästi remonttihaluisimmat ostajat3.4.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tilastohavainto: muuntamalla kaksion kolmioksi voi esimerkiksi Espoon Etelä-Leppävaarassa, Helsingin Herttoniemessä tai Helsingin Käpylässä saada jopa kymppitonnien hyödyn.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme