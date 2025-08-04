Jälleen uusi lenkki plusmerkkisten asuntokaupan kuukausien ketjuun – kaupan veturi vaihtui elokuussa

Kiinteistömaailma välitti juuri päättyneessä elokuussa yhteensä 1134 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 864 oli kiinteistönvälitystä ja 270 vuokravälitystä. Elokuu on siten jatkoa koko alkuvuoden kestäneelle trendille, jossa asunto- ja kiinteistökauppojen määrä ylittää joka kuukausi viime vuoden vertailukauden. Vetovastuu kaupan kasvusta kuitenkin vaihtui yllättäen kesän kääntyessä loppupuolelle: elokuun kasvuluvuista on kiittäminen ennen muuta pienemmän kokoluokan asuntojen kauppaa.

Kiinteistömaailma-ketjun elokuussa 2025 välittämistä 864 myyntikohteesta 858 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja 6 uudiskohteiden välitystä. Elokuussa 2024 vastaavat luvut olivat 779 käytettyä ja 8 uudiskohdetta. Käytetyissä kohteissa kauppamäärä kasvoi siten 10 prosenttia, ja kaikki kauppakappaleet yhteenlaskettunakin kasvua oli 10 prosenttia - huolimatta siitä, että uudiskohteissa kauppamäärä jäi edelleen vaatimattomiin lukemiin.

”Jo pitkään asunto- ja kiinteistökaupan veturina ovat olleet omakotitalot ja muut reilun perhekoon asunnot. Elokuussa suhteellisesti parhaiten kävi yllättäen kaksioiden ja kolmioiden kauppa, ja jopa yksiökauppa oli vertailukauteen peilattuna vilkkaampaa kuin isoimpien asuntojen. Lähiviikkoina on erittäin kiinnostava nähdä, onko käsillä pysyvämpikin ostajien kiinnostuksen muutos”, Laurikainen pohtii.

Koko kesän 2025 tavoin tonttikauppa jatkui edelleen vilkkaana myös elokuussa.

