Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman: Pirkanmaan palkinnon luovutuspuhe

Pirkanmaan liiton maakuntahallitus myöntää Pirkanmaan palkinnon yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt Pirkanmaan tunnettuisuutta, pirkanmaalaista identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä Pirkanmaalla tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan asukkaille.

Pirkanmaan palkintona jaetaan taiteilija Markku Salon Valkohäntä-pronssiveistos. Palkinnon ohessa myönnetään myös 7 000 euron stipendi maakuntaneuvos Jussi V. Niemen rahastosta.

Arvoisa juhlayleisö,

NATOn mahdollisuuksien täysipainoinen hyödyntäminen ja puolustusteollisuuden kasvuedellytysten hyödyntäminen on ajankohtaista niin Pirkanmaalla kuin kansallisesti. Meillä Pirkanmaalla on merkittävä turvallisuusosaamisen ja -toimijoiden keskittymä. Se on meille vahvuus, kun turvallisuuden kysyntä kasvaa koko ajan.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä palkinnon saajan linkittymistä Pirkanmaan vahvuuksiin ja on siksi päätynyt painottamaan seuraavia seikkoja:

Palkittavalla on vahvat juuret Pirkanmaalla.

Palkittu vahvistaa Pirkanmaan merkitystä ja menestystä.

Palkitulla on vahvaa osaamista omalla alallaan.

Palkittu mahdollistaa uusia innovaatioita, yhteistyötä ja uusien yritysten syntymistä ja tukee myös sitä kautta Pirkanmaan elinvoimaa ja koko Suomen turvallisuutta.

Näillä perusteilla Pirkanmaan palkinnon saa tänä vuonna Puolustusteollisuus- ja teknologiayh­tiö Patrian Pirkanmaan toiminnot.

Seuraavaksi lisää palkinnon perusteluista:

Puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patrialla on vahvat Tampella-juuret. Tätä kautta yritys kytkeytyy paitsi keskeiseksi osaksi suomalaista teollisuushistoriaa, myös osaksi Tampereen ja Pirkanmaan omaa tarinaa, jossa turvallisuusalan osaamisella ja toimijoilla on keskeinen ja yhä vahvistuva rooli.

Tampella-konsernista irrotettiin 1990-luvun laman jälkeen osia, jotka toimivat perustana monelle nykyiselle suuryritykselle. Vammas muodostettiin aikanaan yhdistämällä puolustusministeriön Vammaskosken tehdas ja Oy Tampella Ab:n puolustusvälineyksikkö. Nykymuotoinen Patria perustettiin 1997 yhdistämällä Vammas Oy, Patruunatehdas Lapua Oy, Sisu Defence Oy, Vihtavuori Oy ja Finavitec Oy.

Patrian nykyiset toiminnot Tampereella, Nokialla, Juupajoella, Kangasalla, Orivedellä, Ruovedellä ja Pirkkalassa tuovat elinvoimaa koko maakuntaan.

Patria-konserni koostuu emoyhtiöstä, Patria Oyj:sta ja sen täysin omistamista tytäryhtiöistä. Kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden lisäksi Patria esimerkiksi omistaa yli 60 % Millog Oy:sta. Tampereella toimiva Millog Oy vastaa Suomen puolustusvoimien strategisena kumppanina maa- ja merivoimien kaluston kunnossapidosta ja varaosalogistiikasta sekä tiettyjen Ilmavoimien järjestelmien kunnossapidosta. Millog tarjoaa palvelujaan myös muille viranomaisille ja yrityksille. Senop Oy on johtava pimeänäkölaitteiden valmistaja Pohjoismaissa. Se on Millogin tytäryhtiö, jonka pääkonttori on Kangasalla. Konserniin kuuluvat myös Oricopa Kiinteistöt Oy Orivedellä, sekä Nammo Lapuan Sastamalan yksikkö, joka on Suomen ainoa kranaatteja valmistava tehdas.

Pirkanmaan merkitys puolustusalalla on vahvaa ja vahvistuu. Patrian toiminta on merkittävää Pirkanmaan elinkeinoelämän, kansallisen turvallisuuden ja suomalaisen puolustusteollisuuden kannalta. Se lisää huoltovarmuutta ja pirkanmaalaisten ja suomalaisten turvallisuutta.

Tampereella Patrialla on keskitettynä vahvaa kyber-, IT- sekä ohjelmistoasiantuntija- ja -suunnitteluosaamista. Tampere on yksi Patrian suurimmista toimipisteistä. Tampereen toimintaa ja toimitiloja tullaan kehittämään lähivuosina ja niiden merkitys kasvaa entisestään.

Nokian Linnavuoren puolestaan rakentuu lentokonemoottoreiden kokoonpanoon ja huoltoon liittyvät tilat. Taustalla ovat Suomeen hankitut uudet F-35 -hävittäjät. Patria on kasvattanut F-35-tiimiä paikallisesti merkittävästi, kun se valmistautuu kokoonpano- ja huoltotöiden alkamiseen toden teolla.

F-35-hankkeen teollinen yhteistyö luo huoltovarmuuden kannalta kriittistä huolto- ja korjaamisosaamista Pirkanmaalle ja sitä kautta kotimaiseen teollisuuteen. Lisäksi se synnyttää maakuntaan ja kotimaahan merkittävää osaamista F-35-moottorin kokoonpanosta ja testauksesta.

Patrialla on myös merkittävää sisäisen turvallisuuden osaamista. Patrian kehittämä kenttäjohtamisen järjestelmä KEJO on tärkeä osa Suomen sisäisen turvallisuuden ja viranomaistoiminnan jokapäiväistä yhteistyötä.

Järjestelmän käyttäjiä ovat esimerkiksi poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja Tulli. Pirkanmaa on maakuntana järjestelmäkehittämisen erityisaluetta. (Pirkanmaan teknologiateollisuudesta löytyy monia esimerkkejä yrityksistä, joiden tuotekehitysyksiköt sijaitsevat maakunnassa, ja sisäisen turvallisuudenkin kannalta useiden merkittävien järjestelmien kehitys tapahtuu juuri Pirkanmaalla.)

Ja vielä lopuksi, mutta ei lainkaan vähäisempänä perusteluna on, että Patrian ekosysteeminen toimintatyyli mahdollistaa uusia innovaatioita, yritysten yhteistyötä ja uusien yritysten syntymistä ja tukee sitä kautta Pirkanmaan elinvoimaa. Myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus kurkottaa kansainväliseen puolustusmarkkinaan, usein juuri osana Patrian kaltaisten veturiyritysten johtamia konsortioita.

Pyydän nyt Patria Groupin toimitusjohtaja Esa Rautalinkoa vastaanottamaan palkintoa.

--

Pirkanmaan palkintoon liittyy myös rahapalkinto. Maakuntahallitus päätti tänä vuonna kohdentaa maakuntaneuvos Jussi V. Niemen rahastosta myönnettävän 7 000 euron suuruisen stipendin Pirkanmaan Reserviläispiirille käytettäväksi nuorten pirkanmaalaisten maanpuolustustyöhön ja maanpuolustustahdon vaalimiseen nuorten ikäluokkien keskuudessa tarkemmin yhdessä suunniteltavalla tavalla.

Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan saralla on tehty ansiokasta työtä Pirkanmaalla. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset maanpuolustukseen liittyvät tapahtumat ja erityisesti nuorten suuntaan tehty toiminta mm. kouluissa tai oppilaitoksissa.

Pyydän seuraavaksi stipendiä noutamaan Pirkanmaan reserviläispiirin edustajia. Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Jarno Lahtinen, piirin 2. vpj. Jussi Viljanen ja piirin pitkäaikainen sihteeri Raimo Ojala ja toiminnanjohtaja Sirkka Ojala.

Onnittelut vielä kerran Pirkanmaan palkinnon ja siihen liittyvän rahapalkinnon/stipendin saajille!