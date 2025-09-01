Keski-Suomen hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä ulkopuolisten lääkäriasemien kanssa, jotka lähtevät mukaan 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeiluun 28.8.2025 11:08:20 EEST | Tiedote

Syyskuun alussa käynnistyy määräaikainen valinnanvapauskokeilu, jossa 65 vuotta täyttäneet voivat mennä suoraan yksityisen lääkäriaseman yleislääkärin vastaanotolle ilman hoidontarpeen arviointia. Lääkärikäynti maksaa enintään julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun verran eli 28,20 euroa. Valinnanvapauskokeiluun kuuluvat myös tietyt tutkimukset, joille on määrätty enimmäishinnat, joista asiakas maksaa puolet. Vuonna 2025 käyntejä yksityisellä palveluntuottajalla voi olla enintään 2 ja vuosina 2026 ja 2027 enintään 3 per vuosi. Asiakkaan tulee itse seurata käyntimääriään, ettei hänelle koidu ylimääräisistä käynneistään lisämaksuja. Valinnanvapauskokeilu on määräaikainen ajanjaksolle 1.9.2025-31.12.2027.