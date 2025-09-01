Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

1.9.2025 22:45:25 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 1.9.2025

Rakennuspalo keskisuuri, Aimolantie, Jyväskylä

Omakotitalon yhteydessä olevassa autotallissa syttyi tulipalo. Palo on sammutettu ja palon syttymissyytä selvitetään. Palo ei levinnyt asuintiloihin eikä siitä aiheutunut henkilövahinkoja. 

Lisätietoja: klo 23:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

