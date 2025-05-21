Ei varaa lannistaa yhtään uutta yrittäjää – kannanotto nuorten yrittäjyyden lisäämiseksi

Kulttuurissamme epäonnistumisia seurataan suurennuslasin alla ja konkursseja arvioidaan kuin urheilusuorituksia. Politiikassa sanat ja teot kulkevat usein eri tahtia: puheissa korostetaan yrittäjyyttä, mutta käytännössä painopiste jää esteisiin ja sääntöihin. Epäilyksen siemen kylvetään yrittäjyydestä kiinnostuneisiin jo ennen kuin idea saa mahdollisuuden kehittyä.

Tutkimukset tukevat tätä kuvaa. Kansainväliset vertailut (GEM, 2022) nostavat esiin, että yrittäjyyttä jarruttavat Suomessa kulttuuriset ja sosiaaliset normit. Epäonnistumisen pelko on meillä keskimääräistä korkeammalla.

Esimerkiksi Nuorisobarometri ja Nuorten tulevaisuusraportti taas ovat osoittaneet, että suuri osa nuorista suhtautuu yrittäjyyteen kiinnostuneesti. Siksi rohkaiseminen ja matalan kynnyksen mahdollisuudet ovat avain siihen, että nuorten ideat muuttuvat todellisiksi yrityksiksi ja kasvuksi.

Yrittävä nuori, menestyvä Suomi

Yrittäjän päivän teemana on tänä vuonna nuoret ja kasvu. Suomen talous on ollut lähes 20 vuotta ilman kestävää kasvua. Samalla työikäinen väestö vähenee. Tarvitsemme uusia tekijöitä ja rohkeutta tarttua toimeen. Jokainen nuori, joka saa mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä, on potentiaalinen tulevaisuuden työllistäjä.

”Suomen tulevaisuus lepää nuorten käsissä. Jokainen nuori yritys voi olla alku uskomattomalle tarinalle, mutta se ei ala, jos pelkäämme virheitä. On tärkeää ymmärtää, että epäonnistumiset ovat välttämätön osa luovaa prosessia ja oppimista. Olen itse nähnyt, miten ensimmäinen idea ei kanna, mutta seuraava voi viedä maailmalle. Olin onnekas saadessani kokea tämän Supercellissa. Suomi voi kasvaa vain, jos nuorille annetaan lupa yrittää ja epäonnistua. Sen sijaan, että etsimme syitä miksi idea ei toimisi, pitäisi keskittyä siihen, miksi se voisi onnistua isosti”, Ilkka Paananen kommentoi.

4H-yrittäjyys tarjoaa nuorille matalan kynnyksen väylän testata omia ideoitaan. LUT-yliopiston alustavien tutkimustulosten mukaan nuorten vapaa-ajan yrittäjyys vahvistaa nuorten yrittäjämäisiä taitoja ja uskoa omaan osaamiseen.

Nuorille yrittäjyys on harjoitusalusta, tapa kokeilla, oppia ja kasvaa. Epäonnistuminen ei ole este, vaan oppi, joka vie eteenpäin.

Kampanja Yrittäjän päivänä 5.9.

Nostamme Yrittäjän päivänä 5.9. nuorten yrittäjyyden esiin yhteiskunnallisella kannanotolla. Kampanjamme näkyy Musiikkitalon suurella näytöllä Eduskuntatalon kupeessa ja leviää valtakunnallisesti somessa. Viestimme on selkeä: yrittäjyydestä on puhuttava mahdollisuuksien, ei esteiden kautta.

Jaajo Linnonmaa muistaa yhä oman yritysuransa alun. Hän perusti 14-vuotiaana kouluun nakkikioskin.

”Esittelin ideani rehtorille, joka pyysi tarkkaa suunnitelmaa nakkikiskan toteuttamisesta. Nakkikiskalle oli selkeä tarve, koska oppilaat karkasivat pitkinä koulupäivinä läheiselle ostarille. Silloin opin ensimmäisen kerran, että yrittäjyys on ongelmien ratkaisua. Nuorille pitää antaa mahdollisuus kokeilla ja oppia yrittäjyyden kautta. Jokainen idea voi olla alku jollekin merkittävälle.”

Meillä ei ole Suomessa varaa lannistaa yhtäkään uutta yrittäjää. Nuoria on rohkaistava tarttumaan toimeen, sillä mitä enemmän Suomeen kasvaa yrittäviä nuoria, sitä varmemmin myös taloutemme löytää jälleen kasvun.

4H-yritys on 13–28-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen yrittäjyyden malli, joka tarjoaa turvallisen ja ohjatun tavan opetella yrittäjyyttä ja ansaita omaa rahaa. Vuonna 2024 4H-yrittäjänä toimi 2770 nuorta, ja heidän yritystensä yhteenlaskettu liikevaihto oli 4,45 miljoonaa euroa.