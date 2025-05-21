Ei varaa lannistaa yhtään uutta yrittäjää – kannanotto nuorten yrittäjyyden lisäämiseksi
Yrittäjyyttä sanotaan Suomen talouden selkärangaksi. Silti keskustelu yrittäjyyden ympärillä maalaa kuvaa riskeistä, byrokratiasta ja epäonnistumisen uhasta. Nuorten kohdalla tämä ristiriita on kohtalokas: kiinnostusta ja ideoita löytyy, mutta rohkeus hiipuu helposti, jos puheet ja ilmapiiri eivät tue kokeilemista. 4H:n kampanja Yrittäjän päivänä 5.9. muistuttaa, ettei Suomella ole varaa menettää yhtään uutta yrittäjää. Kampanjaa ovat tukemassa Supercellin perustaja Ilkka Paananen ja sarjayrittäjä Jaajo Linnonmaa.
Kulttuurissamme epäonnistumisia seurataan suurennuslasin alla ja konkursseja arvioidaan kuin urheilusuorituksia. Politiikassa sanat ja teot kulkevat usein eri tahtia: puheissa korostetaan yrittäjyyttä, mutta käytännössä painopiste jää esteisiin ja sääntöihin. Epäilyksen siemen kylvetään yrittäjyydestä kiinnostuneisiin jo ennen kuin idea saa mahdollisuuden kehittyä.
Tutkimukset tukevat tätä kuvaa. Kansainväliset vertailut (GEM, 2022) nostavat esiin, että yrittäjyyttä jarruttavat Suomessa kulttuuriset ja sosiaaliset normit. Epäonnistumisen pelko on meillä keskimääräistä korkeammalla.
Esimerkiksi Nuorisobarometri ja Nuorten tulevaisuusraportti taas ovat osoittaneet, että suuri osa nuorista suhtautuu yrittäjyyteen kiinnostuneesti. Siksi rohkaiseminen ja matalan kynnyksen mahdollisuudet ovat avain siihen, että nuorten ideat muuttuvat todellisiksi yrityksiksi ja kasvuksi.
Yrittävä nuori, menestyvä Suomi
Yrittäjän päivän teemana on tänä vuonna nuoret ja kasvu. Suomen talous on ollut lähes 20 vuotta ilman kestävää kasvua. Samalla työikäinen väestö vähenee. Tarvitsemme uusia tekijöitä ja rohkeutta tarttua toimeen. Jokainen nuori, joka saa mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä, on potentiaalinen tulevaisuuden työllistäjä.
”Suomen tulevaisuus lepää nuorten käsissä. Jokainen nuori yritys voi olla alku uskomattomalle tarinalle, mutta se ei ala, jos pelkäämme virheitä. On tärkeää ymmärtää, että epäonnistumiset ovat välttämätön osa luovaa prosessia ja oppimista. Olen itse nähnyt, miten ensimmäinen idea ei kanna, mutta seuraava voi viedä maailmalle. Olin onnekas saadessani kokea tämän Supercellissa. Suomi voi kasvaa vain, jos nuorille annetaan lupa yrittää ja epäonnistua. Sen sijaan, että etsimme syitä miksi idea ei toimisi, pitäisi keskittyä siihen, miksi se voisi onnistua isosti”, Ilkka Paananen kommentoi.
4H-yrittäjyys tarjoaa nuorille matalan kynnyksen väylän testata omia ideoitaan. LUT-yliopiston alustavien tutkimustulosten mukaan nuorten vapaa-ajan yrittäjyys vahvistaa nuorten yrittäjämäisiä taitoja ja uskoa omaan osaamiseen.
Nuorille yrittäjyys on harjoitusalusta, tapa kokeilla, oppia ja kasvaa. Epäonnistuminen ei ole este, vaan oppi, joka vie eteenpäin.
Kampanja Yrittäjän päivänä 5.9.
Nostamme Yrittäjän päivänä 5.9. nuorten yrittäjyyden esiin yhteiskunnallisella kannanotolla. Kampanjamme näkyy Musiikkitalon suurella näytöllä Eduskuntatalon kupeessa ja leviää valtakunnallisesti somessa. Viestimme on selkeä: yrittäjyydestä on puhuttava mahdollisuuksien, ei esteiden kautta.
Jaajo Linnonmaa muistaa yhä oman yritysuransa alun. Hän perusti 14-vuotiaana kouluun nakkikioskin.
”Esittelin ideani rehtorille, joka pyysi tarkkaa suunnitelmaa nakkikiskan toteuttamisesta. Nakkikiskalle oli selkeä tarve, koska oppilaat karkasivat pitkinä koulupäivinä läheiselle ostarille. Silloin opin ensimmäisen kerran, että yrittäjyys on ongelmien ratkaisua. Nuorille pitää antaa mahdollisuus kokeilla ja oppia yrittäjyyden kautta. Jokainen idea voi olla alku jollekin merkittävälle.”
Meillä ei ole Suomessa varaa lannistaa yhtäkään uutta yrittäjää. Nuoria on rohkaistava tarttumaan toimeen, sillä mitä enemmän Suomeen kasvaa yrittäviä nuoria, sitä varmemmin myös taloutemme löytää jälleen kasvun.
4H-yritys on 13–28-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen yrittäjyyden malli, joka tarjoaa turvallisen ja ohjatun tavan opetella yrittäjyyttä ja ansaita omaa rahaa. Vuonna 2024 4H-yrittäjänä toimi 2770 nuorta, ja heidän yritystensä yhteenlaskettu liikevaihto oli 4,45 miljoonaa euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aino HeininenViestinnän asiantuntijaSuomen 4H-liitto
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.
Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.
4H-järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista 182 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. Toiminnassamme on mukana 45 000 jäsentä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen 4H-liitto
Taimiteko siirtymässä istutuksista taimikoiden jatkohoitoon – nuoret saavat uusia työllistymismahdollisuuksia21.5.2025 09:07:46 EEST | Tiedote
Nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa on tehty konkreettisia tekoja nuorten työllistymisen ja ilmaston hyväksi jo kohta seitsemän vuoden ajan. Kesän 2025 loppuun mennessä Taimiteossa on istutettu lähes miljoona puuntaimea. Tulevaisuudessa Taimiteossa keskitytään vahvemmin kasvavien taimikoiden jatkohoitoon sekä erilaisiin monimuotoisuustekoihin.
Reilu Teko -säkkikeräys on kierrättänyt muovia ja työllistänyt nuoria jo 50 vuotta6.5.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Vuonna 1975 alkanut Reilu Teko -säkkikeräys on pitkäaikaisimpia kierrätystekoja. Keräyksessä varmistetaan, että maatalouden lannoite-, rehu- ja siemensäkkimuovit päätyvät kiertoon ja uusiokäyttöön. Samalla keräys työllistää nuoria ympäri Suomen.
Suomen 4H-liiton valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala25.4.2025 11:43:08 EEST | Tiedote
Kolmen vuoden välein kokoontuva Suomen 4H-liiton edustajakokous valitsi torstaina 24. huhtikuuta valtuuskunnan puheenjohtajaksi agrologi Lasse Hautalan Kauhajoelta, joka toimi tehtävässä myös edellisellä kaudella. Varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta Turusta. Lisäksi edustajakokous valitsi valtuuskuntaan 21 muuta jäsentä. Edustajakokouksessa hyväksyttiin myös Suomen 4H-liiton strategia vuosille 2026–2028.
Harrastustoiminnassa ansioituneita nuoria palkitaan 4H-stipendeillä25.3.2025 10:41:01 EET | Tiedote
4H-säätiö myöntää vuosittain stipendejä ansioituneille nuorille sekä aktiivisesti 4H:n toiminnassa mukana oleville henkilöille. Nuorten stipendeissä palkitsemisperusteena on pitkäaikainen, monipuolinen, tuloksellinen ja edelleen jatkuva 4H-harrastus. 4H-säätiön myöntämät 14 valtakunnallista stipendiä jaetaan Valtioneuvoston juhlahuoneistossa Helsingissä tiistaina 1.4. kello 14.30. Media on tervetullut tilaisuuteen.
Nuoret yrittäjät ratkovat ikäihmisten arjen haasteita – Pulpin Puuhapojat voitti Vuoden 4H-yritys -kilpailun19.3.2025 07:50:00 EET | Tiedote
Pulpin Puuhapojat on voittanut Vuoden 4H-yritys -kilpailun vanhempien sarjan. Joutsenolaisveljesten Elias, 22, ja Eemeli Jokelaisen, 20, yritys vastaa ikäihmisten kasvavaan palvelutarpeeseen. Nuoret 4H-yrittäjät ovat löytäneet pienistä keikoista isompien yritysten jättämän markkinaraon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme