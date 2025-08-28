Euroopan kulttuuripääkaupunki julkistaa ohjelmaa – tapahtumaa voi seurata etänä ja tutustua tapahtumakalenteriin
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ensi vuonna yhdessä 39 kumppanikunnan kanssa. Yli 500 projektia toteuttaa tuhansia tapahtumia Oulu2026-alueen asukkaille ja vieraille. Oulu2026 striimaa torstaina 4. syyskuuta julkistusohjelman, jossa kerrotaan ensi vuoden tapahtumista.
Vuonna 2026 tarjontaa on luvassa kaikille laidasta laitaan; näyttelyitä, festivaaleja, maailman kantaesityksiä, esittävää taidetta, kyläjuhlia, pysyviä taideteoksia, urheilua ja muuta monipuolista ohjelmaa 40 kunnan alueella.
Mitä tapahtuu vuonna 2026, missä kaikkialla ohjelmaa on koettavissa – nyt se paljastetaan!
Oulu2026 striimaa torstaina 4. syyskuuta julkistusohjelman, jossa kerrotaan ensi vuoden tapahtumista. Samaan aikaan julkaistaan Oulu2026-tapahtumakalenteri. Kalenterissa on jo nyt valtavasti tapahtumia tutustuttuvaksi ja se täydentyy vielä h-hetken lähestyessä. Lisää ohjelmaa on vielä tulossa, kun viimeisen Me olemme kulttuuria -ohjelmahaun tulokset saadaan mukaan.
Julkistusohjelman kieli on englanti, suomeksi tekstitetty versio julkaistaan seuraavana päivänä Oulu2026-verkkosivuilla.
📅 Milloin: torstaina 4.9.2025 klo 11:00–12:15
🌐 Missä: Seuraa etänä Oulu2026-verkkosivuilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annu Höttönenviestintä ja markkinointi / Oulu2026Puh:0447034021annu.hottonen@oulu2026.eu
Kuvat
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Jakob Kudsk Steensen transforms Oulu’s underground into a living digital world28.8.2025 19:39:35 EEST | Press release
Launching in September 2026 in Oulu, Finland – one of the world’s northernmost cities just below the Arctic Circle – Jakob Kudsk Steensen presents a new site-specific artwork beneath the city, where past sub-arctic ecosystems merge with future landscapes. As Oulu celebrates its year as European Capital of Culture in 2026, Steensen creates a unique living virtual world connected to Finnish ecology and history, exhibited in an underground car park.
Ruoka, kulttuuri ja yhdessäolo kohtaavat Kesäillan kattauksessa 14.8.6.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Kesäillan kattaus kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan ruoasta, ohjelmasta ja yhdessäolosta pitkän pöydän ääreen 14. elokuuta. Pöydät katetaan Oulun Hallituskadulle Snellmanin ja Otto Karhin puistojen edustalle. Rento tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton.
Parhaasta annoksesta kisataan Oulussa jälleen syyskuussa – ravintoloiden ilmoittautuminen Makuseikkailuun nyt auki29.7.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Makuseikkailu järjestetään neljättä kertaa Oulussa 24.–27. syyskuuta. Tapahtumassa ravintolat ja kahvilat kilpailevat herkullisimman maisteluannoksen luomisessa. Voittajan valitsevat asiakkaat.
Oulu2026-kulttuuriohjelmaan mukaan 177 uutta ohjelmaa1.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ensi vuonna. Kulttuuriohjelmaa Oulun ja 39 kumppanikunnan alueella tekevät sadat toimijat Oulusta, Suomesta ja Euroopasta. Ohjelmaa täydentämään haetaan uusia projekteja ohjelmahaun kautta. Ohjelmahaun tavoitteena on löytää monipuolista kulttuuriohjelmaa, jossa kulttuuri ymmärretään laveasti.
Kesäillan kattaus kutsuu jälleen Oulussa elokuussa – tapahtumaan voi nyt tarjota sisältöjä16.6.2025 08:33:08 EEST | Tiedote
Kesäillan kattaus kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan ruoasta, ohjelmasta ja yhdessäolosta pitkän pöydän ääreen 14. elokuuta. Rento tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme