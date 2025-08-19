Kivikon konepaja on nyt avattu – radan osien tuotanto kolminkertaistuu
Kivikon konepaja luovutettiin Kaupunkiliikenne Oy:n hallintaan rakennuttajalta aikaisemmin kesällä. Nyt myös konepajan operatiivinen käyttöönotto on alkanut. Uudella konepajalla rakennetaan ja kunnossapidetään raitioteitä pääkaupunkiseudulla.
Aiemmin Koskelan varikolla toiminut ratakorjaamo on saanut nyt uudet tilat Kivikosta. Tuotannon on tarkoitus kolminkertaistua uusissa tiloissa.
Konepajalta löytyy tuotantotilat raiteiden ja vaihteiden rakentamiselle, toimistotilat työntekijöille sekä varastoalueet. Siltanosturiradat yhdistävät varastoalueen tuotantohalleihin. Siltanosturiradoilla kuljetetaan kiskojanoja, vaihde-elementtejä sekä vaihderistikoita tuotantohallien läpi.
Konepajalla valmistuu nopeasti radan osat
Tuotanto käynnistyy konepajalla porrastetusti syyskuusta alkaen. Tuotantolaitteiden asennusten myötä konepajalla on enenevissä määrin työntekijöitä. Konepajalla tulee työskentelemään jatkossa noin 25 Kaupunkiliikenteen työntekijää.
Tällä hetkellä tuotannon esivalmistelut ja suunnittelu on aloitettu. Tuotanto jatkuu rinnakkain Koskelan Kaarihallissa loppusyksyyn asti, jonka jälkeen myös loputkin tuotantolaitteet siirtyvät Kivikkoon.
Konepajalla pystytään tuottamaan nopeasti uudet tarvittavat radan osat. Tämä tukee raideverkon toiminnan jatkumista tilanteissa, joissa rata rikkoutuu.
”Konepajan tuotannon on tarkoitus tukea kaupungin kasvavaa julkista liikennettä. Kun konepajalla pystytään reagoimaan nopeasti julkisen liikenteen infran tarpeisiin, hyötyy siitä sekä joukkoliikenteen matkustajat että alati kasvava julkinen rataverkosto.” kertoo konepajatoiminnan johtamisen tiimipäällikkö Kimmo Hiltunen.
Kaupunkiliikenteen ympäristövastuullisuutta koskevat periaatteet on huomioitu myös Kivikon konepajan suunnittelussa ja rakentamisessa. Valmiissa rakennuksessa on kiinnitetty huomioita erityisesti lämmöneristykseen ja energiaratkaisuihin. Rakennukselle haetaan RTS-ympäristösertifikaattia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kimmo HiltunenTiimipäällikköKaupunkiliikenne Oykimmo.hiltunen@kaupunkiliikenne.fi
Kuvat
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
