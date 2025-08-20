Lukuvuoden 2025 avajaiset: ”Kauppakorkeakoulu Hankenin rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on tärkeämpi kuin koskaan”

Suomi kuului aiemmin maailman maihin, joissa oli suurin osuus korkeakouluopiskelijoita, mutta nykyään se jää OECD-maiden keskiarvon alapuolelle. Kun korkeakouluopiskelijoiden osuus on nyt alle 40 prosenttia, tavoitteena on nostaa se 50 prosenttiin. Björkman toteaa, että Hanken on jo useiden vuosien ajan tehnyt osansa tämän tavoitteen eteen lisäämällä merkittävästi opiskelijamääriä. Vuosien 2010 ja 2024 välillä uusien kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden määrä Hankenilla kasvoi 77 prosenttia.

– Hanken kantaa yhä suurempaa vastuuta ruotsinkielisten ekonomien kouluttamisesta maan tarpeisiin. Vuonna 2010 uusien opiskelijoiden määrä, joilla ruotsi oli äidinkielenä, oli 207, kun se vuonna 2024 oli noussut 276:een. Samaan aikaan suomenkielisten opiskelijoiden määrä kasvoi vielä nopeammin. Erityisesti Hankenin ruotsinkielinen kandidaattiohjelma – jossa noin neljännes opiskelijoista on nykyään suomenkielisiä – tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää ruotsin kielen taitoja ennen työelämään siirtymistä, Björkman sanoo.

Tänä vuonna Hankenin tutkinto-ohjelmiin tuli ennätysmäärä hakemuksia, ja englanninkielinen kandidaattiohjelma oli suosituin laatuaan Suomessa.

– Meillä on myös ennätysmäärä opiskelijoita, jotka siirtyvät Hankenille muista suomalaisista yliopistoista, mikä vahvistaa entisestään Hankenin vahvaa mainetta kotimaassa. Johtopäätös on selvä: Hankenin merkitys sekä ruotsinkieliselle Suomelle että koko maalle ei ole koskaan ollut näin suuri, Björkman toteaa.

Samaan aikaan kun uusien opiskelijoiden määrä Hankenilla on kasvanut voimakkaasti, valtion perusrahoitus opiskelijaa kohden on vähentynyt merkittävästi vuodesta 2010 lähtien. Yliopistojen rahoitus Suomessa jää nykyään selvästi jälkeen muista Pohjoismaista.

– Tärkeä viesti, jonka haluan välittää päättäjille, on että osa erittäin tervetulleesta valtion tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksesta tulisi suunnata yliopistojen perusrahoituksen vahvistamiseen. Investointi Suomen yliopistoihin on investointi maan tulevaisuuteen, Björkman painottaa.

Avajaisissa puheenvuoron käyttivät myös Hankenin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum ja opiskelijakunnan puheenjohtaja Alma Portin. Lisäksi Hankenin alumni ja Suomen suurlähettiläs Argentiinassa, Uruguayssa ja Paraguayssa, Nicola Lindertz, piti juhlapuheen. Hanken aloitti tänä syksynä 117. lukuvuotensa Helsingissä ja 46. lukuvuotensa Vaasassa.