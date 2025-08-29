Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsinki ehkäisee Töölönlahden tulvimista

2.9.2025 11:35:05 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Uusien tulvaporttien ja -pumppaamoiden rakentaminen alkaa syyskuun alussa. Työt tehdään Tokoinrannan puolella. Töiden ajaksi rakennetaan väliaikainen ponttonisilta.

Kartta, johon on merkattu työalue ja väliaikainen silta.
Helsinki kaupunki parantaa Töölönlahden tulvasuojauksia uusilla tulvaporteilla ja -pumppaamoilla. Nämä rakennetaan Tokoinrannan puolelle Töölönlahden ja Eläintarhanlahden väliselle kannakselle.

Osana rakentamista vahvistetaan Tokoinrannan tukimuureja ja rantarakenteita sekä parannetaan Linnunlaulun alueen pyörätiejärjestelyjä uusimalla pyörätien rakenteita. Rakentamisen ohessa työalueelta hävitetään kurtturuusut ja viitapihlaja-angervot, jotka ovat vieraslajeja. Työmaa-alueelta joudutaan poistamaan alle kymmenkunta puuta, joiden tilalle istutetaan uudet urakan päätteeksi.

Töiden ajaksi väliaikainen ponttonisilta

Osana rakentamista Tokoinrannan puolella oleva vanha 1960-luvun jalankulun ja pyöräilyn silta puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi silta.

Töiden ajaksi rakennetaan väliaikainen ponttonisilta, jotta Kaisaniemenpuiston pohjoisosasta säilyy yhteys pohjoiseen ja Tokoinrannan suuntaan. Reittiin tulee joitakin muutoksia rakentamisen eri vaiheiden mukaisesti, mutta yhteys säilyy koko ajan. Väliaikainen silta valaistaan ja on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytettävissä.

Läheinen Tokoinrannan koirapuisto on käytössä rakentamisen ajan, mutta sen kokoa joudutaan pienentämään urakan aikana.

Tulvaportit ja pumppaamot ehkäisevät Töölönlahden tulvimista

Vanha silta puretaan, koska siitä puuttuvat tulvaportit. Uuteen siltaan rakennetaan tulvaportit ja -pumppaamot.

Tulvaporttien ja pumppaamoiden avulla pyritään estämään Töölönlahden ranta-alueiden tulviminen meritulvien ja samanaikaisten rankkasateiden aikana.

Töiden valmistuttua uuden sillan yhteyteen asennetaan lintujen talviruokintalaite. Alueella on ollut pitkään lintujen talviruokintaa.

Työt alkavat syyskuun alussa liikennejärjestelyillä, väliaikaisen sillan rakentamistöillä, puiden kaadolla sekä arboristin tekemällä säilyvien puiden hoitoleikkauksella. Rakentamiseen kuuluvista louhintatöistä aiheutuu melua lähialueille. Kokonaisuudessaan urakka valmistuu syksyllä 2027.

Urakoitsijana toimii Rajukivi Oy.

Yhteyshenkilöt

Tiimipäällikkö
Juuso Luoto
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 4803619
juuso.luoto@hel.fi

Urakoitsija:
Rajukivi Oy
Risto Lindroos
p. 040 7100517
risto@rajukivi.fi

