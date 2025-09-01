Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa riskiryhmiin kuuluvien korona- ja influenssarokotusten antamisen lokakuun loppupuolella

2.9.2025 09:22:03 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa ilmaisten korona- ja influenssarokotusten antamisen riskiryhmiin kuuluville lokakuun loppupuolella. Tarkemmat päivämäärät joukkorokotuspäivistä ilmoitetaan tarkemmin syyskuun aikana, kun päivämärät ovat selvillä kaikkien rokotuspisteiden osalta.   

Joukkorokotukset tullaan käynnistämään viime vuoden tapaan vanhimmasta ikäryhmistä eli ensimmäiset joukkorokotuspäivät on tarkoitettu 75 vuotta täyttäneille, jotka ovat ikänsä puolesta oikeutettuja sekä korona- että influenssarokotuksiin.  Alueen asukkaille suositellaan rokotusten hankkimista joukkorokotuspäiviltä.  

Joukkorokotuspäivien lisäksi rokotuspäiviä järjestetään laajasti eri puolilla Keski-Suomen hyvinvointialuetta, joillakin paikkakunnilla rokotusajan voi saada vain ajanvarauksella. 

Ikääntyneiden asumispalvelut ja kotihoito rokottavat omat asiakkaansa. 

Lapsiperheille on tulossa omat joukkorokotuspäivänsä, ja myöhemmin rokotuksen voi saada myös ajanvarauksella.   

Ajanvaraukseen tulossa yksi yhteinen rokotusajanvarauslinja  

Ajanvaraus rokotuksiin käynnistyy ensimmäisten joukkorokotuspäivien jälkeen. Ajanvarauksia varten tullaan perustamaan yksi yhteinen rokotusajanvarauslinja, jonka kautta kaikki rokotuksiin oikeutetut Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaat voivat varata rokotusaikansa. Rokotusajanvarauslinjan puhelinnumerosta tiedotetaan alueen asukkaita myöhemmin, kun rokotusajanvarauslinja on saatu perustettua. Rokotuksiin on mahdollista varata aikoja myös sähköisesti.   

Kenelle ilmainen koronarokotus?  

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) suosittelee koronarokotusten tehosteannosta vakavan koronataudin riskissä oleville henkilöille eli kaikille 75 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille sekä iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Rokotuksia suositellaan tarjoamaan myös niille yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia tekijöitä.   

THL suosittelee myös, että rokotukset aloitetaan viimeistään samaan aikaan influenssarokotusten kanssa.  

Lue lisää:  Tehosterokotetta suositellaan kaikille yli 75 vuotiaille ja tietyille riskiryhmille  

Kenelle ilmainen influenssarokote? 

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.    

Ilmaiseen influenssa rokotteeseen ovat oikeutettuja terveyden- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä lääkehuollon henkilöstö, raskaana olevat, alle 7-vuotiaat lapset, 65-vuotta täyttäneet, sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvat, vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri, varusmiespalveluksen ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat sekä laitosmaisissa oloissa olevat henkilöt.   

Lue lisää: Kenelle ilmainen influenssarokote?  

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:  
Sanna Porkka-Hokkanen, ylihoitaja, puh. 050 4712414 
Anne Pihl, Avoterveydenhuollon palvelujohtaja, puh. 050 591 9008 
Viestinnn yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

