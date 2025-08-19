Varo verkon valeapteekkeja – tarkista, missä asioit
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittaa suomalaisia verkossa yleistyvistä valeapteekeista, eli verkkosivuista, jotka jäljittelevät apteekkeja. Nämä sivustot myyvät lääkkeinä esiteltyjä valmisteita ilman asianmukaisia lupia.
– Valeapteekit voivat näyttää ulkoasultaan uskottavilta ja käyttää nimiä ja verkko-osoitteita, jotka muistuttavat suomalaisia apteekkeja, mutta todellisuudessa niiden taustalla ei ole luvallista apteekkitoimintaa, kuvailee yliproviisori Sami Paaskoski.
Valeapteekkien valikoima on tyypillisesti rajallinen ja koostuu kulloinkin eri syistä kiinnostavista tuotteista.
– Esimerkiksi erektiolääkkeet ovat olleet valeapteekeissa jo pitkään tarjolla. Myöhemmin mukaan valikoimiin ovat näyttävästi tulleet tarjolle muun muassa saatavuusongelmien ja yleisen kiinnostuksen vuoksi laihdutuksessa käytettävät valmisteet, kertoo Paaskoski.
Valeapteekki voi vaarantaa terveytesi ja tietoturvasi
– Laittomista verkkoapteekeista tilattujen valmisteiden sisällöstä ja laadusta ei ole mitään takeita, ja ne voivat olla jopa hengenvaarallisia, Paaskoski muistuttaa.
Riskinä on myös henkilö- ja maksutietojen väärinkäyttö: valeapteekit voivat kerätä verkkolomakkeilla tietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi identiteettivarkauksiin.
Asianmukaiseen henkilökohtaisten lääkkeiden maahantuontiin ja postitse vastaanottamiseen liittyy rajoituksia ja asiakirjavaatimuksia.
– Esimerkiksi lääkkeiden vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta on kielletty, Paaskoski muistuttaa.
Näin tunnistat laillisen verkkoapteekin
Fimea muistuttaa, että Suomessa lääkkeitä saavat myydä verkossa vain luvan saaneet apteekit. Lailliset suomalaiset verkkoapteekit löytyvät helposti Fimean ylläpitämästä luettelosta. EU-alueella toimivat lailliset verkkoapteekit tunnistaa yhteisestä tunnuksesta, josta löytyy lisätietoa Fimean verkkosivuilta.
Tunnista turvallinen verkkoapteekki näin:
- Etsi EU:n yhteinen verkkoapteekkitunnus Fimean sivulta.
- Klikkaa tunnusta ja varmista, että se vie viranomaisen verkkosivulle.
- Tarkista, että apteekki löytyy Fimean luettelosta. Muiden EU-maiden tiedot löytyvät englanniksi Euroopan lääkeviraston sivuilta.
Lue lisää
Lääkkeiden tilaaminen verkosta (Fimea)
Luettelo laillisista apteekin verkkopalveluista (Fimea)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lääkkeiden tuonti, lääkeväärennökset, lääkkeiden laiton myynti:
Sami Paaskoski, yliproviisori, puh. 029 522 3237
Lailliset verkkoapteekit:
Johannes Pietiläinen, yliproviisori, puh. 029 522 3212
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi
Tietoja julkaisijasta
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkehuoltoa koskevat uudistusehdotukset ovat keskeneräisiä ja tavoitteiltaan osin ristiriitaisia19.8.2025 10:32:16 EEST | Tiedote
Fimean asiantuntijanäkemyksen mukaan esityksen keskeisenä sisältönä oleva itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajennusehdotus ei ole rationaalisen lääkehoidon näkökulmasta perusteltu.
Bristsituation för antipsykotiska läkemedlet Zypadhera8.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Zypadhera, ett läkemedel som används vid underhållsbehandling av schizofreni, har en bristsituation som omfattar alla styrkor: ZYPADHERA 210 mg, 300 mg och 405 mg pulver och vätska till injektionsvätska för depotsuspension. Orsaken till bristen är produktionsproblem samt en identifierad kvalitetsavvikelse. Felaktiga batcher har inte nått marknaden eller patientanvändning. Zypadhera är den enda depotsinjektionen med olanzapin som har försäljningstillstånd, och det finns inget helt motsvarande preparat. I Finland finns flera andra läkemedel för behandling av schizofreni, men byte till dessa kräver bedömning av behandlande läkare. Zypadhera används i Finland bara av vissa patienter med schizofreni. Bristsituationen för Zypadhera påverkar förutom Finland även flera EU/EES-medlemsländer. Enligt nuvarande information har innehavaren av försäljningstillståndet, Cheplapharm GmbH, bedömt att bristen kommer att fortsätta till september 2025, december 2025 eller januari 2026, beroende på styrkan
Skitsofrenialääke Zypadheralla on saatavuushäiriö8.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Skitsofrenian pitkäaikaishoidossa käytettävällä Zypadhera-lääkkeellä on saatavuushäiriö, joka koskee sen kaikkia vahvuuksia; ZYPADHERA 210 mg, 300 mg ja 405 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten. Saatavuushäiriön syynä ovat tuotannon ongelmat sekä havaittu laatupoikkeama. Virheellisiä eriä ei ole päätynyt markkinoille potilaiden käyttöön. Kyseessä on ainoa myyntiluvallinen olantsapiinin pitkäaikaisinjektio, eikä sille ole täysin vastaavaa valmistetta. Suomessa on kaupan myös useita muita skitsofrenian hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, mutta niihin vaihtaminen edellyttää hoitavan lääkärin arviota. Zypadhera on Suomessa käytössä vain osalla skitsofreniapotilaista. Zypadheran saatavuushäiriö koskee Suomen lisäksi useita EU/ETA-jäsenmaita. Tämänhetkisen tiedon mukaan myyntiluvan haltija Cheplapharm GmbH on arvioinut saatavuushäiriöiden jatkuvan valmisteen vahvuudesta riippuen syys- ja joulukuulle 2025 sekä tammikuulle 2026. Tarkempaa tietoa löytyy Fimean Saatavuushäiriöt
Fimea varoittaa: Verkossa leviää nyt runsaasti huijausmainoksia9.7.2025 10:50:06 EEST | Tiedote
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittaa suomalaisia kuluttajia yleistyneistä katteettomia terveysväitteitä sisältävistä huijausmainoksista. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa leviää juuri nyt runsaasti mainoksia, joissa erilaisia tuotteita markkinoidaan virheellisesti Fimean hyväksyminä tai lääketieteen asiantuntijoiden suosittelemana. – Tyypillistä mainoksille on, että niissä käytetään viraston nimeä tai logoa luvattomasti, jotta mainosten väitteet vaikuttaisivat luotettavilta. Mainostettavien tuotteiden annetaan ymmärtää olevan virallisesti hyväksyttyjä lääkkeitä tai lääkinnällisiä laitteita, kuvailee yliproviisori Sami Paaskoski. Fimea ei myönnä tuotteille sertifikaatteja Sosiaalisessa mediassa on pyörinyt mainoksia, joissa väitetään Fimean myöntäneen tuotteelle sertifikaatin tai muun luvan. Lääkkeille myyntiluvan myöntää lääkeviranomainen, joko Fimea tai Euroopan lääkevirasto. Myyntiluvan saaneet lääkkeet löytyvät Fimean lääkehausta ja niitä myydään apteekeissa.
Kliniska läkemedelsprövningar skapar betydande värde för patienten och samhället19.5.2025 16:05:59 EEST | Pressmeddelande
För patienterna är värdet på en klinisk läkemedelsprövning cirka 1,2 miljoner euro.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme