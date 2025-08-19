Varo verkon valeapteekkeja – tarkista, missä asioit

Fimea varoittaa: Verkossa leviää nyt runsaasti huijausmainoksia 9.7.2025 10:50:06 EEST | Tiedote

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittaa suomalaisia kuluttajia yleistyneistä katteettomia terveysväitteitä sisältävistä huijausmainoksista. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa leviää juuri nyt runsaasti mainoksia, joissa erilaisia tuotteita markkinoidaan virheellisesti Fimean hyväksyminä tai lääketieteen asiantuntijoiden suosittelemana. – Tyypillistä mainoksille on, että niissä käytetään viraston nimeä tai logoa luvattomasti, jotta mainosten väitteet vaikuttaisivat luotettavilta. Mainostettavien tuotteiden annetaan ymmärtää olevan virallisesti hyväksyttyjä lääkkeitä tai lääkinnällisiä laitteita, kuvailee yliproviisori Sami Paaskoski. Fimea ei myönnä tuotteille sertifikaatteja Sosiaalisessa mediassa on pyörinyt mainoksia, joissa väitetään Fimean myöntäneen tuotteelle sertifikaatin tai muun luvan. Lääkkeille myyntiluvan myöntää lääkeviranomainen, joko Fimea tai Euroopan lääkevirasto. Myyntiluvan saaneet lääkkeet löytyvät Fimean lääkehausta ja niitä myydään apteekeissa.