Päijät-Hämeen liitto

Kansanedustajat Teemu Kinnari ja Mika Kari johtavat Päijät-Hämeen maakuntavaltuustoa ja -hallitusta kaudella 2025–2029

2.9.2025 17:26:02 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajakseen kansanedustaja Teemu Kinnarin, jäsenet maakuntahallitukseen  ja nimesi hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Mika Karin. 

Kahden miehen kasvokuvat. Molemmilla tumma puku, valkoinen paita ja sininen solmio.
Mika Kari, maakuntahallituksen puheenjohtaja ja Teemu Kinnari, maakuntavaltuuston puheenjohtaja. Kuvat: Eduskunta Eduskunta

Maakuntavaltuuston puheenjohtajat kaudella 2025–2029

Puheenjohtaja: Teemu Kinnari, KOK, Hollola

I varapuheenjohtaja: Sami Salminen, SDP, Heinola

II varapuheenjohtaja: Satu Jaatinen, KESK, Lahti

Maakuntahallitus 2025–2029

Jäsen puolue kunta varajäsen puolue kunta
Mika Kari pj. SDP Lahti Antti Kankkunen SDP Iitti
Hannu Rahkonen 1. vpj. KOK Lahti Merja Vahter KOK Lahti
Heikki Vahto 2. vpj. KESK Asikkala Hannu Heikkilä KESK Hollola
Minna Lintukangas KOK Iitti Antti Räsänen KOK Padasjoki
Juha Aalto KOK Orimattila Henri Saari KOK Heinola
Mika Järvinen KOK Sysmä Mikko Sippola KOK Sysmä
Eeva-Maria Tidenberg VIHR Padasjoki Minerva Kastehelmi VIHR Lahti
Sirpa Kinnari VAS Kärkölä Harri Pikkarainen VAS Lahti
Erika Tiainen SDP Heinola Raila Viljamaa SDP Kärkölä
Kari Hyytiä SDP Hollola Pekka Pajunen SDP Hartola
Ulla Vaara SDP Lahti Marjut Hakala SDP Asikkala
Veli-Pekka Lehtosaari PS Hartola Johanna Ekman PS Orimattila

Tarkastuslautakunta

Jäsen puolue kunta varajäsen puolue kunta
Helena Salakka pj. KOK Lahti Sami Rive KOK Lahti
Alettin Basboga vpj. SDP Lahti Pasi Karjalainen SDP Lahti
Aimo Bonden KOK Heinola Aada Söyrilä KOK Hollola
Jaana Kari SDP Iitti Irja Vuorela SDP Hollola

Yhteyshenkilöt

