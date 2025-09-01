Kansanedustajat Teemu Kinnari ja Mika Kari johtavat Päijät-Hämeen maakuntavaltuustoa ja -hallitusta kaudella 2025–2029
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajakseen kansanedustaja Teemu Kinnarin, jäsenet maakuntahallitukseen ja nimesi hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Mika Karin.
Maakuntavaltuuston puheenjohtajat kaudella 2025–2029
Puheenjohtaja: Teemu Kinnari, KOK, Hollola
I varapuheenjohtaja: Sami Salminen, SDP, Heinola
II varapuheenjohtaja: Satu Jaatinen, KESK, Lahti
Maakuntahallitus 2025–2029
|Jäsen
|puolue
|kunta
|varajäsen
|puolue
|kunta
|Mika Kari pj.
|SDP
|Lahti
|Antti Kankkunen
|SDP
|Iitti
|Hannu Rahkonen 1. vpj.
|KOK
|Lahti
|Merja Vahter
|KOK
|Lahti
|Heikki Vahto 2. vpj.
|KESK
|Asikkala
|Hannu Heikkilä
|KESK
|Hollola
|Minna Lintukangas
|KOK
|Iitti
|Antti Räsänen
|KOK
|Padasjoki
|Juha Aalto
|KOK
|Orimattila
|Henri Saari
|KOK
|Heinola
|Mika Järvinen
|KOK
|Sysmä
|Mikko Sippola
|KOK
|Sysmä
|Eeva-Maria Tidenberg
|VIHR
|Padasjoki
|Minerva Kastehelmi
|VIHR
|Lahti
|Sirpa Kinnari
|VAS
|Kärkölä
|Harri Pikkarainen
|VAS
|Lahti
|Erika Tiainen
|SDP
|Heinola
|Raila Viljamaa
|SDP
|Kärkölä
|Kari Hyytiä
|SDP
|Hollola
|Pekka Pajunen
|SDP
|Hartola
|Ulla Vaara
|SDP
|Lahti
|Marjut Hakala
|SDP
|Asikkala
|Veli-Pekka Lehtosaari
|PS
|Hartola
|Johanna Ekman
|PS
|Orimattila
Tarkastuslautakunta
|Jäsen
|puolue
|kunta
|varajäsen
|puolue
|kunta
|Helena Salakka pj.
|KOK
|Lahti
|Sami Rive
|KOK
|Lahti
|Alettin Basboga vpj.
|SDP
|Lahti
|Pasi Karjalainen
|SDP
|Lahti
|Aimo Bonden
|KOK
|Heinola
|Aada Söyrilä
|KOK
|Hollola
|Jaana Kari
|SDP
|Iitti
|Irja Vuorela
|SDP
|Hollola
Yhteyshenkilöt
Teemu KinnariMaakuntavaltuuston puheenjohtajaPäijät-Hämeen maakuntavaltuustoPuh:050 5509 862teemu.kinnari@eduskunta.fi
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Maakuntahallitus vaihtuu – Komu arvioi kauden 2021–20251.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Maakuntavaltuusto kokoontuu tänään Sibeliustalossa ja valitsee maakuntahallituksen kaudelle 2025–2029. Väistyvä maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu pohti kauden päättyessä hallituksen toimintaa päättyvällä kaudella.
Eurooppa-foorumi 2025 I Paneelikeskustelu 29.8. klo 13.00 "Connecting Nordic – The Benefits of a More Integrated Nordic Region for Regional Economy and Security"28.8.2025 10:20:00 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen maakunnat (Varsinais-Suomi, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala) järjestävät Eurooppa-foorumissa tilaisuuden, jossa keskustellaan yhteyksien merkityksestä alueiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen muuttuvassa maailmassa.
Eurooppa-foorumi 2025: Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien paneelikeskustelussa aiheena EU:n aluekehitysrahoitus28.8.2025 08:30:37 EEST | Tiedote
Perjantaina 29.8.2025 Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol keskustelee europarlamentaarikkojen Eero Heinaluoman ja Elsi Kataisen kanssa EU:n aluekehitysrahoituksen kohdentamisesta. Paneelileskustelu on osa Turun Eurooppa-foorumin ohjelmaa ja sen järjestävät yhdeksän Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaa.
Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol valtioneuvoston kanslian neuvottelevaksi virkamieheksi21.8.2025 16:59:01 EEST | Tiedote
Valtioneuvosto on tänään nimittänyt maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan viiden vuoden määräajaksi 15.9.2025 alkaen.
Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston kokoonpano kaudelle 2025–202913.8.2025 16:26:07 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton edustajainkokous valitsi 13.8.2025 maakuntavaltuuston jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vaalikaudelle 2025–2029.
