Kansanedustajat Teemu Kinnari ja Mika Kari johtavat Päijät-Hämeen maakuntavaltuustoa ja -hallitusta kaudella 2025–2029

Eurooppa-foorumi 2025: Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien paneelikeskustelussa aiheena EU:n aluekehitysrahoitus 28.8.2025 08:30:37 EEST | Tiedote

Perjantaina 29.8.2025 Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol keskustelee europarlamentaarikkojen Eero Heinaluoman ja Elsi Kataisen kanssa EU:n aluekehitysrahoituksen kohdentamisesta. Paneelileskustelu on osa Turun Eurooppa-foorumin ohjelmaa ja sen järjestävät yhdeksän Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaa.