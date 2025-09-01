Sofia Virta: Onko hallitus toimintakykyinen ja valmis sopimaan budjetista, kun sen keskinäinen sopu kesti vain tunteja?

Eilen illalla hallituksen tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra painotti olevansa sitoutunut rasismin vastaiseen tiedonantoon. Perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Simo Grönroos kommentoi kuitenkin pian tiedotustilaisuuden jälkeen Iltalehdelle, että “tiedonantojen pohtimisen sijaan pitäisi tehdä ihan oikeaa politiikkaa ja keskittyä vaikka maahanmuuton tuomiin ongelmiin ja muihin poliittisiin kysymyksiin”.

– Jos perussuomalaisille ei ole selvää, että rasismin vastustaminen on ihan oikeaa politiikkaa, niin ei näytä sitoutumiselta minusta, Virta kommentoi.

Iltalehden mukaan Grönroosin mielestä Keskisarjan ei pitäisi saada puheistaan minkäänlaisia seuraamuksia. Myös Purra kiisti omissa komenteissaan tänään, että hallitus olisi sopinut rangaistusmenettelystä hallituspuolueiden kansanedustajille. Orpo puolestaan kommentoi aamulla, että tiedonannon rikkomisesta seuraa sanktio ja hallitus ei ole toimintakykyinen, jos sovitusta ei pidetä kiinni. Hallituksen sopu ei siis kestänyt edes vuorokautta.

– Hallitus keskusteli asiasta eilen koko päivän ja saapui sitten kameroiden eteen kertomaan, että se on perusteellisesti käsitellyt menettelytavat siitä, miten toimitaan, jos joku rikkoo yhdenvertaisuustiedonantoa. Samana iltana hallituspuolue perussuomalaisten varapuheenjohtaja silppuaa palasiksi päivän aikana sovitun. Tässä mitataan pääministerin johtajuutta. Tällä hetkellä hallitus ei vaikuta riittävän toimintakykyiseltä budjettiriihen neuvotteluihin. Budjettiriihi ei voi jatkua, ennen kuin pääministeri Orpo on saanut perussuomalaiset kuriin, Virta linjaa.