Vain elämää alkaa perjantaina – tällaisia arvailuja artistit tekivät tulevista jaksoista
Rakastettu musiikkiohjelma Vain elämää palaa ruutuihin uusin jaksoin perjantaina. Tämän kauden artisteina nähdään Lauri Haav, Johannes Brotherus, Jonna Tervomaa, Pelle Miljoona, Käärijä, VIIVI, Mikki Kauste ja Vesta.
Hirvensalmen Satulinna saa vieraakseen kahdeksan maamme kärkiartistia, jotka versioivat toistensa kappaleita ja kertovat elämänsä eri vaiheista iloineen ja suruineen.
16. Vain elämää -kauden artisteina nähdään Lauri Haav, Johannes Brotherus, Jonna Tervomaa, Pelle Miljoona, Käärijä, VIIVI, Mikki Kauste ja Vesta.
Kausi käynnistyy Saapuminen Satulinnaan -jaksolla. Jaksossa artistit ottavat toisistaan Polaroid-kuvia ja arvaavat kunkin artistin valitseman kappaleen omasta tuotannostaan.
Jonna Tervomaa epäilee Vestan esittävän tuotannostaan kappaleen Disco Melancholia.
– Se on vähän uudemmalta Ääni-albumilta. Se teksti sopisi Vestalle tosi hyvin, ja mietin, että hän saattaisi olla viehättynyt siitä, Jonna pohtii.
Vesta puolestaan uskoo Mikki Kausteen valinneen tuotannostaan kappaleen Valonsäteet.
– Siinä tuikkii sellainen hyväntahtoisuus, ja voisin kuvitella kappaleen sopivan Mikin äänialaan ja Egotripin tietynlaiseen pauhuun.
Lauri Haav veikkaa Johannes Brotheruksen esittävän Tähti-nimisen kappaleen, Pelle Miljoona puolestaan arvelee VIIVIn tarttuvan hänen klassikkokappaleeseensa Tahdon rakastella sinua.
Egotrippi-yhtyeestä tuttu Mikki Kauste tulee siihen tulokseen, että Lauri Haav on valinnut esitettäväkseen kappaleen Mikin soolotuotannosta.
– Lauri on kappaleissaan suorastaan romanttinen. Luulen, että hän on valinnut tuotannostani kappaleen Onnellinen.
Jonna Tervomaan kohdalla Johannes Brotherus päättää luottaa vaistoonsa.
– Luotin sellaiseen välittömään vaistoon. Uskon Jonnan esittävän kappaleen Anna mulle mitä vaan.
VIIVI yritti pohtia veikkauksia tehdessään kunkin artistin persoonaa. Siksi hän uskoo Käärijän esittävän kappaleen Hyväuskoinen.
– Intuitioni sanoo, että hän vetää Hyväuskoisen. Minulla on sellainen fiilis, että mitä olen häntä tuntenut hetken aikaa, niin hänessä on sellainen herkkä puoli.
Myös Käärijä mietti muun muassa Jonna Tervomaan persoonaa ja historiaa tämän kappalevalintaa arvatessaan. Hän epäilee Jonnan esittävän kappaleen Ruoska.
– Uskon Jonnalla olevan kokemusta ja elämää siitä, että on ruoskittu somen puolella tai missä tahansa elämän alueella. Uskon, että hänellä on siitä kokemus ja hän on ottanut biisin omakseen, Käärijä pohtii.
Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaina klo 20. Seuraavan viikon jakso on katsottavissa Ruutu+-tunnuksella jo perjantaina.
Vain elämää -kauden jaksojärjestys:
5.9. Saapuminen Satulinnaan
12.9. Käärijän päivä
19.9. Jonna Tervomaan päivä
26.9. Pelle Miljoonan päivä
3.10. VIIVIn päivä
10.10. Lauri Haavin päivä
17.10. Mikki Kausteen päivä
24.10. Vestan päivä
31.10. Johannes Brotheruksen päivä
7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä
14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä
21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä
28.11. MIELI-päivä
5.12. Kaikki biisit 1/2
12.12. Kaikki biisit 2/2
19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Archie Cruz ei meinaa kelvata kouluttajien tiimiin Erikoisjoukoissa: "Ei me oteta sitä"1.9.2025 10:03:44 EEST | Tiedote
Maailman rankimman realityn neljäs kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 4.9.
KUTSU: Tervetuloa tapaamaan The Box Suomi -ohjelman kilpailijoita Kulttuuritehdas Korjaamoon ti 9.9.29.8.2025 13:00:00 EEST | Kutsu
Koko perheelle suunnatussa The Box Suomi -ohjelmassa 12 kilpailijaa joutuu toinen toistaan älyttömämpien tehtävien eteen ilman ohjeita, vihjeitä tai varoituksia. The Box Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 22. syyskuuta.
Lentokoneonnettomuus ajaa traumapolin kaaokseen - tältä näyttää Sykkeen 21. kausi!29.8.2025 11:00:02 EEST | Tiedote
Sykkeen uusi kausi lähtee vauhdilla käyntiin, kun suuronnettomuus täyttää potilaspaikat. Draamaa aiheuttavat myös vanhan rakastajan paluu, yllättävä mustasukkaisuus ja polilla piileskelevä salainen potilas. 21. kauden pressitilaisuus järjestetään Radisson RED -hotellissa 23.9.
Selviytyjät Suomi alkaa – heimoneuvostossa merkittävä uudistus26.8.2025 10:58:48 EEST | Tiedote
Selviytyjät Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella sunnuntaina. Uudella kaudella heimoneuvosto kokee uudistuksen, kun ulos äänestetty pelaaja pääsee käsiksi mystisiin ruukkuihin.
Rakastettu Kiekkokierros saa jatkoa Nelonen Median kanavissa!25.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Liigan käänteitä pitkin kautta analysoiva, fanien rakastama Kiekkokierros saa uuden kodin Classic Hitsillä, Suplassa ja Ruudussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme