Vain elämää alkaa perjantaina – tällaisia arvailuja artistit tekivät tulevista jaksoista

Hirvensalmen Satulinna saa vieraakseen kahdeksan maamme kärkiartistia, jotka versioivat toistensa kappaleita ja kertovat elämänsä eri vaiheista iloineen ja suruineen.

16. Vain elämää -kauden artisteina nähdään Lauri Haav, Johannes Brotherus, Jonna Tervomaa, Pelle Miljoona, Käärijä, VIIVI, Mikki Kauste ja Vesta.

Kausi käynnistyy Saapuminen Satulinnaan -jaksolla. Jaksossa artistit ottavat toisistaan Polaroid-kuvia ja arvaavat kunkin artistin valitseman kappaleen omasta tuotannostaan.

Jonna Tervomaa epäilee Vestan esittävän tuotannostaan kappaleen Disco Melancholia.

– Se on vähän uudemmalta Ääni-albumilta. Se teksti sopisi Vestalle tosi hyvin, ja mietin, että hän saattaisi olla viehättynyt siitä, Jonna pohtii.

Vesta puolestaan uskoo Mikki Kausteen valinneen tuotannostaan kappaleen Valonsäteet.

– Siinä tuikkii sellainen hyväntahtoisuus, ja voisin kuvitella kappaleen sopivan Mikin äänialaan ja Egotripin tietynlaiseen pauhuun.

Lauri Haav veikkaa Johannes Brotheruksen esittävän Tähti-nimisen kappaleen, Pelle Miljoona puolestaan arvelee VIIVIn tarttuvan hänen klassikkokappaleeseensa Tahdon rakastella sinua.

Egotrippi-yhtyeestä tuttu Mikki Kauste tulee siihen tulokseen, että Lauri Haav on valinnut esitettäväkseen kappaleen Mikin soolotuotannosta.

– Lauri on kappaleissaan suorastaan romanttinen. Luulen, että hän on valinnut tuotannostani kappaleen Onnellinen.

Jonna Tervomaan kohdalla Johannes Brotherus päättää luottaa vaistoonsa.

– Luotin sellaiseen välittömään vaistoon. Uskon Jonnan esittävän kappaleen Anna mulle mitä vaan.

VIIVI yritti pohtia veikkauksia tehdessään kunkin artistin persoonaa. Siksi hän uskoo Käärijän esittävän kappaleen Hyväuskoinen.

– Intuitioni sanoo, että hän vetää Hyväuskoisen. Minulla on sellainen fiilis, että mitä olen häntä tuntenut hetken aikaa, niin hänessä on sellainen herkkä puoli.

Myös Käärijä mietti muun muassa Jonna Tervomaan persoonaa ja historiaa tämän kappalevalintaa arvatessaan. Hän epäilee Jonnan esittävän kappaleen Ruoska.

– Uskon Jonnalla olevan kokemusta ja elämää siitä, että on ruoskittu somen puolella tai missä tahansa elämän alueella. Uskon, että hänellä on siitä kokemus ja hän on ottanut biisin omakseen, Käärijä pohtii.

Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaina klo 20.

Merkittävä uudistus Vain elämää -ohjelmassa: Artistit Satulinnaan kimppakyydillä! – "Tää aamu on ollut kaksi vuotta mun päässä"

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2

12.12. Kaikki biisit 2/2

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)