Naantalin kaupunki

Kutsu: Naantalin Kalevanniemen kampuksen mediatilaisuus ja liikuntahallin peruskiven muuraus

5.9.2025 13:57:28 EEST | Naantalin kaupunki | Kutsu



Mediatilaisuus: keskiviikkona 10.9.2025 klo 12.00–13.00
(tarjolla kahvia + pientä suolaista ja makeaa)

Paikka: Kalevanniemen kampuksen ruokasali, Opintie 2, Naantali
(kartta ja pysäköintiohjeet liitteenä)

Naantalin Kalevanniemessä on käynnissä yksi kaupungin historian suurimpia rakennushankkeita. Kalevanniemen kampuksen valmistuttua sen tiloissa toimii perhetalokonseptin mukaisesti varhaiskasvatus, peruskoulu sekä Naantalin opisto ja musiikkiopisto.

Syksyllä 2026 valmistuva liikuntahalli tarjoaa edistykselliset puitteet urheiluseuroille, koulutoiminnalle ja yksityishenkilöille. Rakentamisessa on kiinnitetty huomiota monikäyttöisyyteen, vastuullisuuteen ja saavutettavuuteen. 

Mediatilaisuudessa Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen, teknisten palveluiden johtaja Reima Ojala sekä sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki kertovat liikuntahalliprojektin ja muiden kampushankkeiden edistymisestä ja tilojen toiminnallisuuksista. Paikalla on myös liikuntahallin pääurakoitsija NCC:n johtoa sekä muiden rakennushankkeiden pääkumppani Kemppen edustaja.

Tilaisuudessa esitetään tuoreita ilmasta kuvattuja videoita alueelta. Median edustajilla on myös mahdollisuus tutustua koulun jo valmistuneisiin uusiin tiloihin.

Mediatilaisuuden jälkeen ohjelma jatkuu Kalevanniemen liikuntahallin peruskiven muurauksella klo 13.00. 

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan mediatilaisuuteen viimeistään tiistaina 9.9. klo 10 Naantalin kaupungin viestintäpäällikö Jessica Ålgarsille: jessica.algars@naantali.fi

Ystävällisesti ilmoittakaa myös mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Lämpimästi tervetuloa Naantalin Kalevanniemeen!

Avainsanat

#naantali#liikuntakoulurakennusuudisrakennusliikuntahallincckemppe

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

