Kutsu: Naantalin Kalevanniemen kampuksen mediatilaisuus ja liikuntahallin peruskiven muuraus
Mediatilaisuus: keskiviikkona 10.9.2025 klo 12.00–13.00
(tarjolla kahvia + pientä suolaista ja makeaa)
Paikka: Kalevanniemen kampuksen ruokasali, Opintie 2, Naantali
(kartta ja pysäköintiohjeet liitteenä)
Naantalin Kalevanniemessä on käynnissä yksi kaupungin historian suurimpia rakennushankkeita. Kalevanniemen kampuksen valmistuttua sen tiloissa toimii perhetalokonseptin mukaisesti varhaiskasvatus, peruskoulu sekä Naantalin opisto ja musiikkiopisto.
Syksyllä 2026 valmistuva liikuntahalli tarjoaa edistykselliset puitteet urheiluseuroille, koulutoiminnalle ja yksityishenkilöille. Rakentamisessa on kiinnitetty huomiota monikäyttöisyyteen, vastuullisuuteen ja saavutettavuuteen.
Mediatilaisuudessa Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen, teknisten palveluiden johtaja Reima Ojala sekä sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki kertovat liikuntahalliprojektin ja muiden kampushankkeiden edistymisestä ja tilojen toiminnallisuuksista. Paikalla on myös liikuntahallin pääurakoitsija NCC:n johtoa sekä muiden rakennushankkeiden pääkumppani Kemppen edustaja.
Tilaisuudessa esitetään tuoreita ilmasta kuvattuja videoita alueelta. Median edustajilla on myös mahdollisuus tutustua koulun jo valmistuneisiin uusiin tiloihin.
Mediatilaisuuden jälkeen ohjelma jatkuu Kalevanniemen liikuntahallin peruskiven muurauksella klo 13.00.
Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan mediatilaisuuteen viimeistään tiistaina 9.9. klo 10 Naantalin kaupungin viestintäpäällikö Jessica Ålgarsille: jessica.algars@naantali.fi
Ystävällisesti ilmoittakaa myös mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.
Lämpimästi tervetuloa Naantalin Kalevanniemeen!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jessica Ålgarsviestintäpäällikkö kommunikationschefNaantalin kaupunkiPuh:040 775 5781jessica.algars@naantali.fi
Liitteet
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Tomi Norha kirjailijavieraana Naantalin pääkirjastossa3.9.2025 12:20:43 EEST | Tiedote
Kirjailija Tomi Norha vierailee Naantalin pääkirjastossa keskiviikkona 10.9. klo 17.30.
Naantali kysyy kuntalaisilta näkemyksiä matkailun kehittämisestä2.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kuntalaisille kohdennetussa kyselyssä kaupunki pyytää näkemyksiä muun muassa matkailun hyödyistä ja haitoista, kehityskohteista ja palveluista.
Kaivokadun saneerausurakka etenee Maariankadulle 3.9. ja tuo muutoksia liikennejärjestelyihin1.9.2025 15:30:10 EEST | Tiedote
Kaivokadun saneerausurakka alkaa tällä viikolla Maariankadun päässä. Läpikulku Kaivokadulle sulkeutuu töiden ajaksi. Tonttiliikenne kiinteistöille mahdollistetaan koko urakan ajan.
Naantalin kirjaston syksyn tapahtumissa teemana lähiluonto27.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa -hanke tarjoaa syksyllä monipuolisesti tietoa paikallisesta lähi- ja kaupunkiluonnosta. Ohjelmassa on maksuttomia tapahtumia kaikenikäisille - muun muassa yleisöluentoja, työpajoja ja taidetta.
Avoin varhaiskasvatus viettää Naantalissa 30-vuotisjuhlavuotta22.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta alkoi Naantalissa 30 vuotta sitten. Juhlavuotta vietetään ensi viikolla Väentuvalla perheiden pihatapahtumassa sekä lokakuussa suuressa vanhempainillassa.
