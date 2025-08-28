FCG mukana rakentamassa Suomen kansallista vetyverkkoa – YVA-konsulttina Länsi-Suomen alueella
FCG Rakennettu Ympäristö Oy on valittu Gasgridin kumppaniksi toteuttamaan ympäristövaikutusten arviointia Suomen tulevan vedyn siirtoverkon Länsi-Suomen osuudella. Hanke vie Suomea kohti vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuutta.
Vedyn siirtoverkko ulottuu Torniosta Porvooseen, ja FCG vastaa YVA-menettelystä Länsi-Suomen alueella – yhdellä viidestä arviointialueesta.
Asiantuntijuutta energiahankkeiden YVA-menettelyihin
FCG:llä on vuosikymmenien kokemus energiainfrastruktuurin ympäristövaikutusten arvioinnista.
YVA-menettelyssä FCG kartoittaa reitin luontoarvot, selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ja kerää palautetta sidosryhmiltä. Tavoitteena on minimoida vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja maisemaan.
Yhteistyötä sidosryhmien kanssa
YVA-menettelyssä tarkastellaan erilaisia reittivaihtoehtoja ja kerätään laajasti tietoa ympäristöstä. FCG osallistuu aktiivisesti sidosryhmävuorovaikutukseen, kuten syksyn ja talven aikana järjestettäviin yleisötilaisuuksiin Länsi-Suomen alueella.
"Haluamme varmistaa, että kaikki osapuolet maanomistajista kuntiin ja alueen asukkaisiin tulevat kuulluksi tässä prosessissa", projektipäällikkö Essi Kuisma FCG:ltä korostaa.
Tulevaisuuden energiaratkaisut käytännön teoiksi
Vetyverkkohanke vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta. Se tukee hallitusohjelman tavoitteita ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä puhtaan energian tuottajana.
FCG:n rooli hankkeessa jatkaa pitkää perinnettämme suomalaisen yhteiskunnan rakentajana ja uudistajana. Käärimme hihat, jotta voisimme elää turvallisessa, toimivassa ja kestävässä yhteiskunnassa.
Ympäristövaikutusten arvioinnit ovat alkaneet kaikilla viidellä alueella samanaikaisesti, ja lopulliset reittipäätökset tehdään YVA-tulosten, sidosryhmäkeskustelujen ja teknisen suunnittelun pohjalta.
Yhteyshenkilöt
Ville NikkiläFCG Finnish Consulting Groupville.nikkila@fcg.fi
Linkit
Tietoa julkaisijasta
FCG Finnish Consulting Group on suomalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Tavoitteenamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Uniikki ymmärrys tulevasta syntyy ihmisistämme, asiakkaistamme ja teknologiasta. Tietoon pohjautuva suunnittelu ja vastuullisuuden edelläkävijyys kasvattavat ratkaisukykyämme ja auttavat meitä luomaan parempaa elämää Suomessa ja maailmalla. Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Olemme asiantuntijoita esimerkiksi kuntatalouden, sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden kehittämisen, rakennetun ympäristön ja uusiutuvan energian saralla.
