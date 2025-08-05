Zodiakin lyhytelokuvia nähdään eri puolilla maailmaa
Zodiak Visions -hankeen ansiosta suomalaista kokeellista taidelyhytelokuvaa nähdään ympäri maapalloa tästä syksystä alkaen. Hankkeen aikana tuotetut neljä elokuvaa aloittavat festivaalikierroksensa syksyn aikana ainakin 34 elokuvafestivaalilla 15 eri maassa. Lisää kutsuja odotetaan pitkin syksyä ja ensi kevään aikana.
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen Visions on on kehityshanke, jossa on tuotu yhteen koreografi-ohjaajapareja tutkimaan koreografisen ajattelun elokuvallista potentiaalia ja uudelleenkuvittelemaan näyttämöteoksia lyhytelokuvien muotoon. Hankkeen aikana valmistui neljä kokeellista lyhytelokuvaa. Lisäksi hankkeen aikana on toteutettu yksi 3D-taltiointi Metan ja Applen virtuaalialustoilla katsottavaksi.
Zodiak Visions -lyhytelokuvat ovat koreografi Jenni-Elina von Baghin ja ohjaaja-kuvaaja Anna Antsalon Everything is Right Before, tanssitaiteilija Karolina Ginmanin ja kuvataiteilija Hertta Kiisken Jellymama, koreografi Janina Rajakankaan ja kuvataiteilija, elokuvantekijä Sinem Kayacanin KIELO sekä koreografi Elina Pirisen ja Sinem Kayacanin REDDENING.
Suomalaiset visiot kiinnostavat monenlaisia festivaaleja
Elokuvien ensimmäiset julkiset esitykset pääasiassa ammattiyleisöille nähtiin viime keväänä. Laajempaan levitykseen elokuvat pääsevät tästä syksystä alkaen eri puolilla maapalloa järjestettävillä elokuvafestivaaleilla. Festivaalikierros jatkuu myös ensi vuoden puolella.
Festivaalikierroksen aloitti Pirisen ja Kayacanin REDDENING. Se on nähty elokuussa jo Atlanta Underground Festivalilla Yhdysvalloissa 10. elokuuta, ja viime viikolla sekä BUT (B-movies, Underground, Trash ) Film Festivalilla Bredassa Alankomaissa että Shnit Worldwide -lyhytelokuvafestivaalilla San Joséssa Costa Ricassa.
Edellä mainittujen lisäksi REDDENING nähdään syksyn aikana mm. Cinefantasy-festivaalilla São Paolossa Brasiliassa, Clapham International Film Festivalilla Lontoossa, Edmonton Underground Film Festivalilla Kanadassa sekä Austin After Dark Film Festivalilla Austinissa Yhdysvalloissa. Viimeisimmässä REDDENING on toinen kahdesta finalistista ehdolla Best Dark Fantasy -palkinnon saajaksi.
Myös Antsalon ja von Baghin Everything Is Right Before nähdään Austinin After Dark Film Festivalilla, jossa se on ehdolla yhtenä viidestä Best Dark Comedy -palkinnon saajaksi. Muita EIRB:n syksyn festivaaleja ovat muun muassa BIDEODROMO International Experimental Film and Video Festival Bilbaossa Espanjassa, sekä Berlin Kiez Film Festival.
Laajin levitys on tällä hetkellä Rajakankaan ja Kayacanin KIELOlla. Elokuva on ollut nähtävillä verkossa NOWNESS-medialaustalla helmikuun lopusta saakka. Tämän lisäksi KIELOLLA on syksylle jo 15 festivaalikutsua.
KIELON syksyn festivaalikiertueeseen kuuluvat muun muassa Barcelona Indie Film Makers Festival Espanjassa, ON Art – Dance & Music Varsovassa Puolassa, Frame Rush -festivaali Lontoossa sekä Tanssin aika -festivaali Jyväskylässä.
Kiisken ja Ginmanin Jellymama valmistui hieman kolmea muuta elokuvaa myöhemmin, joten sen levitys päästiin aloittamaan pienellä viiveellä. Jellymama tullaan kuitenkin näkemään jo syksyn aikana ainakin Ghent International Film Weekillä Belgiassa syyskuun lopussa.
Zodiak Visions -hanke on saanut rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta osana Euroopan unionin NextGenerationEU-ohjelmaa. Hankkeen tuotantopartnereina toimivat PALO Art Productions ja Second Theatre.
- Zodiak Visionsin kaltainen rohkea ja uskalias hanke oli mahdollista ainoastaan ministeriön kanavoiman ja suuntaamaan rakennetuen ansioista. Yksi rahoituksen tavoitteista oli löytää uusia digitaalisia muotoja ja jakelukanavia esittävälle taiteelle. Neljä laadukasta ja omaperäistä lyhytelokuvaa, jotka herättävät näin laajasti kiinnostusta, ovat nähdäksemme rahoituksen tavoitteiden näkökulmasta erinomainen tulos, toteaa Zodiakin toiminnanjohtaja Ari Tenhula.
Lyhytelokuvien lisäksi Visions-hankkeen osana on toteutettu 3D-taltiointi Will Funk For Food -katutanssiryhmän viime kesäkuussa ensi-iltansa saaneesta teoksesta A Fistful of Funk. Taltiointi on mahdollista katsoa Second Theatre -sovelluksen kautta, Meta Quest tai Apple Vision Pro -virtuaalialustoilla. Palvelu on maksullinen.
Zodiak Visions -festivaalikierros, syksy 2025
Tämän tiedoteen lähettämisen hetkellä osa syksyn festivaalivalinnoista ei ole vielä julkisia. Alla mainittujen lisäksi Zodiak Visions -elokuvia nähdään myös muilla festivaaleilla Espanjassa, Meksikossa, Saksassa, Yhdysvalloissa sekä Brasiliassa.
KIELO
-
NOWNESS, online 28.2.2025
-
Barcelona Indie Filmmakers Festival. Barcelona/Espanja. syys/lokakuuu 2025
-
On Art - Dance&Music. Varsova/Puola. 4.-6.9.2025
-
Portland Dance Film Fest, Portland/US, 19.9. 2025
-
Frame Rush, Lontoo/UK, 19.9.2025.
-
MPArt Festival (aiemmin Mill of Performing Arts), Larissa/Kreikka, 20.-30.9.2025
-
Tanssin Aika, Jyväskylä 24.-29.9.2025
-
Sans Souci Festival of Dance Cinema, Boulder, Colorado/US. 16 & 19.11.2025
-
Berlin Kiez Film Festival, Berliini. 2025
REDDENING
-
Atlanta Underground Film Festival. Atlanta/US 8.-10.8.2025. Future Cult Classic Short (Competitive Session - Mind Bender Award Nominee)
-
Shnit Worldwide San José/Costa Rica. 21-31.8.2025. International Competition
-
BUT (B-Movies, Underground,Trash) Film Festival, Breda/Alankomaat 27.-31.8.2025.
-
Cinefantasy, São Paulo/Brazil 2.-7.9.2025. Queerfantastic Competitive Session.
-
Clapham International Film Festival, Lontoo/UK. 13.-21.9.2025
-
Sick Chick Flicks, Chapel Hill/US. 20.9.2025.
-
Torino Underground Cinefest, Torino/Italia 26.9.- 7.10.2025. International Competition.
-
Joburg Underground Film Festival, Johannesburg/Etelä-Afrikka 26.9.- 4.10.2025
-
Austin After Dark Film Festival, Austin,Texas/US. 18.10.2025. Best Dark Fantasy Award -finalisti
-
Edmonton Underground Film Festival, Edmonton/Kanada, 18.10.2025.
-
Berlin Kiez Film Festival, Berliini. 2025
Everything Is Right Before
-
Torino Underground Cinefest, Torino/Italia 26.9.- 7.10.2025. International Competition.
-
BIDEODROMO International Experimental Film and Video Festival, Bilbao/Espanja, 15.10.2025.
-
Austin After Dark Film Festival, Austin,Texas/ US. 18.10.2025. Best Dark Comedy Award -finalisti
-
Berlin Kiez Film Festival, Berliini. 2025
Jellymama
-
Ghent International Film Week (aiemmin Obskuur) Ghent/Belgia 29.9.-5.10.
Lisätiedot
Zodiak Visions: https://www.zodiakvisions.com/
Everything Is Right Before: https://www.zodiakvisions.com/eirb
Jellymama: https://www.zodiakvisions.com/jellymama
KIELO: https://www.zodiakvisions.com/kielo
REDDENING: https://www.zodiakvisions.com/reddening
Viestintävastaava Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 044 971 6344
Toiminnanjohtaja Ari Tenhula, ari.tenhula@zodiak.fi, puh. 050 430 8664
